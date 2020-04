Avianca May 2020 International operations as of 05APR20

Avianca in recent weeks filed planned International operation for the month of May 2020, upon service resumption on 01MAY20. For the month of May 2020, the airline schedules 544 weekly flights, instead of 1793 (week of 10MAY20), as of 05APR20 OAG schedules filing.



Subject to further changes, planned operation as follows.



Bogota – Aruba 4 weekly A319

Bogota – Asuncion 3 weekly A319

Bogota – Barcelona 1 daily 787-8

Bogota – Buenos Aires Ezeiza 1 daily A320

Bogota – Cancun 1 daily A319

Bogota – Curacao 3 weekly A319

Bogota – Guayaquil 1 daily A320 (Avianca Ecuador)

Bogota – La Paz 1 daily A319

Bogota – Lima 1 daily A319

Bogota – London Heathrow 1 daily 787-8

Bogota – Madrid 1 daily 787-8

Bogota – Mexico City 1 daily 787-8

Bogota – Miami 1 daily A319

Bogota – Montevideo 4 weekly A319

Bogota – New York JFK 1 daily A320

Bogota – Orlando 4 weekly A320

Bogota – Panama City 1 daily A319

Bogota – Punta Cana 4 weekly A319

Bogota – Quito 1 daily A319

Bogota – Rio de Janeiro Galeao 1 daily A320

Bogota – San Jose (Costa Rica) 1 daily A320

Bogota – San Juan 3 weekly A320

Bogota – San Salvador 1 daily A320

Bogota – Santa Cruz 3 weekly A320 (Avianca Ecuador)

Bogota – Santiago de Chile 1 daily A320

Bogota – Santo Domingo 3 weekly A319

Bogota – Sao Paulo Guarulhos 1 daily A320

Bogota – Washington Dulles 1 daily A319

San Salvador – Belize City 4 weekly ATR72 (Islena)

San Salvador – Dallas/Ft. Worth 3 weekly A320 (TACA)

San Salvador – Guatemala City 1 daily A320 (TACA)

San Salvador – Guayaquil 4 weekly A319 (TACA)

San Salvador – Houston 4 weekly A320 (TACA)

San Salvador – Lima 1 daily A320 (TACA)

San Salvador – Mexico City 3 weekly A320 (TACA)

San Salvador – Miami 1 daily A320 (TACA)

San Salvador – New York JFK 1 daily A320 (TACA; Certain service by Avianca Costa Rica)

San Salvador – Quito 3 weekly A319 (Avianca Costa Rica)

San Salvador – Roatan 3 weekly ATR72 (Aviateca)

San Salvador – San Francisco 4 weekly A320 (TACA)

San Salvador – San Jose (Costa Rica) 2 daily A320 (Avianca Costa Rica)

San Salvador – San Pedro Sula 7 weekly A320 (TACA)

San Salvador – Tegucigalpa 2 daily Avianca A319/Aviateca ATR72

San Salvador – Washington Dulles 1 daily A320 (TACA)

Tegucigalpa – Guatemala City 3 weekly ATR72 (Aviateca)



Previously not covered on Airlineroute, Avianca has suspended all scheduled passenger operation since 25MAR20, as the airline suspended all domestic Colombia flights until 26APR20. Domestic Colombia service to be resumed on 27APR20, while Ecuador, Guatemala and Peru domestic flights to be resumed on 01MAY20.