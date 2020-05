KLM June 2020 European operations as of 10MAY20

KLM Royal Dutch Airlines recently filed service changes within Europe, as interim schedule extended into the first week of July 2020 (05JUL20). As of 10MAY20, KLM intends to resume additional 16 routes, bringing total number of routes served to 47, with 334 weekly flights for the month of June 2020. Based on 15MAR20 OAG schedules, the airline originally filed 2150 weekly European departures to 90 airports.



Additional changes remain likely. Due to ongoing travel restrictions, embargo on passenger transport on certain directions may still apply.



Following routes to be resumed on 01JUN20:

Amsterdam – Aalborg 1 daily E175

Amsterdam – Athens 1 daily 737-700

Amsterdam – Basel/Mulhouse 1 daily E175

Amsterdam – Bergen 1 daily E175

Amsterdam – Bordeaux 1 daily E190

Amsterdam – Bucharest 1 daily 737-700

Amsterdam – Florence 1 daily E190

Amsterdam – Glasgow 1 daily E175

Amsterdam – Hannover 1 daily E175

Amsterdam – Krakow 1 daily E175

Amsterdam – London City 1 daily E190

Amsterdam – Lyon 1 daily E190

Amsterdam – Moscow Sheremetyevo 1 daily 737-700

Amsterdam – Newcastle 5 weekly E175

Amsterdam – Nuremberg 1 daily E175

Amsterdam – Venice 1 daily E175



KLM continues to operate following routes in June 2020:

Amsterdam – Aberdeen 1 daily E175

Amsterdam – Barcelona 1 daily E190

Amsterdam – Berlin Tegel 1 daily E190

Amsterdam – Billund 1 daily E175

Amsterdam – Birmingham 1 daily E175

Amsterdam – Brussels 1 daily E190

Amsterdam – Budapest 1 daily E190

Amsterdam – Copenhagen 1 daily E190

Amsterdam – Dublin 1 daily E190

Amsterdam – Dusseldorf 1 daily E175

Amsterdam – Edinburgh 1 daily E175

Amsterdam – Frankfurt 1 daily E190

Amsterdam – Geneva 1 daily E190

Amsterdam – Gothenburg 1 daily E190

Amsterdam – Hamburg 1 daily E175

Amsterdam – Helsinki 1 daily E190

Amsterdam – Lisbon 1 daily 737-700

Amsterdam – London Heathrow 1 daily 737-700

Amsterdam – Madrid 1 daily E190

Amsterdam – Manchester 1 daily E190

Amsterdam – Milan Malpensa 1 daily E190

Amsterdam – Munich 1 daily E190

Amsterdam – Oslo 1 daily E190

Amsterdam – Paris CDG Increase from 1 to 2 daily from 01JUN20, 737-700 operating

Amsterdam – Prague 1 daily E190

Amsterdam – Rome 1 daily E190

Amsterdam – Stockholm Arlanda 1 daily 737-700

Amsterdam – Stuttgart 1 daily E175

Amsterdam – Vienna 1 daily E190

Amsterdam – Warsaw 1 daily E190

Amsterdam – Zurich 1 daily E175