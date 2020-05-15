Air Astana this past Monday restored additional domestic routes, while increasing capacity on Almaty – Nur-Sultan route. From 11MAY20, updated domestic service includes:
Almaty – Nur-Sultan 3 daily (From Almaty, 1 of 3 daily operates with A321, replacing E190-E2, while Nur-Sultan departure sees 2 of 3 daily operated by A321)
Almaty – Aktau eff 16MAY20 2 weekly A321
Almaty – Aktobe eff 12MAY20 4 weekly A320
Almaty – Kyzylorda eff 12MAY20 4 weekly E190-E2
Almaty – Shymkent eff 16MAY20 2 weekly E190-E2
Almaty – Ust-Kamenogorsk eff 13MAY20 2 weekly E190-E2
Nur-Sultan – Aktau eff 16MAY20 2 weekly A320
Nur-Sultan – Aktobe eff 13MAY20 3 weekly (2 weekly E190-E2, 1 weekly A320)
Nur-Sultan – Kyzylorda eff 13MAY20 3 weekly E190-E2
Nur-Sultan – Shymkent eff 16MAY20 2 weekly E190-E2/A320
Nur-Sultan – Uralsk eff 16MAY20 2 weekly A320
Nur-Sultan – Ust-Kamenogorsk eff 14MAY20 3 weekly E190-E2/A320
Air Astana restores additional domestic network week of 11MAY20
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Air Astana this past Monday restored additional domestic routes, while increasing capacity on Almaty – Nur-Sultan route. From 11MAY20, updated domestic service includes: