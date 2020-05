Lufthansa 01 – 14JUN20 operations as of 14MAY20

Lufthansa last Thursday (14MAY20) filed planned operation for the first two weeks of June 2020, as the airline re-introduces selected service on 01JUN20. From 01JUN20 to 14JUN20, planned operation as follows.



Frankfurt – Abuja – Port Harcourt eff 07JUN20 3 weekly A330-300

Frankfurt – Amsterdam 2 daily E190

Frankfurt – Athens 1 daily A320neo

Frankfurt – Bangkok eff 03JUN20 3 weekly A340-300

Frankfurt – Barcelona 2 daily A320neo

Frankfurt – Berlin Tegel 3 daily A320neo

Frankfurt – Billund eff 01JUN20 3 weekly E190

Frankfurt – Brussels 2 daily E190

Frankfurt – Bucharest eff 01JUN20 3 weekly A320neo

Frankfurt – Budapest eff 01JUN20 1 daily A320neo

Frankfurt – Chicago O’Hare 3 weekly 747-8I

Frankfurt – Copenhagen 2 daily E190/A320neo

Frankfurt – Dubai eff 07JUN20 3 weekly A330-300

Frankfurt – Dublin eff 01JUN20 5 weekly A320neo

Frankfurt – Geneva 1 daily E190

Frankfurt – Gothenburg 5 weekly E190

Frankfurt – Hamburg 3 daily E190 (2 on weekdays)

Frankfurt – Hannover eff 01JUN20 2 daily E190 (1 on weekends)

Frankfurt – Helsinki 1 daily E190

Frankfurt – Heringsdorf eff 06JUN20 1 weekly E190

Frankfurt – Johannesburg eff 02JUN20 3 weekly 747-8I

Frankfurt – Krakow eff 01JUN20 5 weekly E190

Frankfurt – Kyiv Borispil eff 01JUN20 3 weekly A320neo

Frankfurt – Lisbon 2 daily A321neo

Frankfurt – London Heathrow 2 daily A321neo

Frankfurt – Madrid 2 daily A320neo

Frankfurt – Manchester eff 01JUN20 6 weekly E190/A320neo

Frankfurt – Mexico City eff 03JUN20 3 weekly A340-300

Frankfurt – Milan Malpensa 1 daily E195 (Air Dolomiti aircraft)

Frankfurt – Mumbai eff 03JUN20 3 weekly A330-300

Frankfurt – Munich 2 daily A320neo

Frankfurt – Newark 3 weekly A330-300

Frankfurt – Nice eff 04JUN20 3 weekly E190/A320neo

Frankfurt – Oslo 2 daily A320neo

Frankfurt – Palma Mallorca eff 06JUN20 1 weekly A320neo

Frankfurt – Paris CDG 2 daily A320neo

Frankfurt – Porto 3 weekly A321neo

Frankfurt – Prague eff 01JUN20 1 daily E190

Frankfurt – Riga eff 02JUN20 3 weekly A320neo

Frankfurt – Rome 1 daily A320neo

Frankfurt – Sao Paulo Guarulhos 5 weekly 747-8I

Frankfurt – Sofia eff 01JUN20 3 weekly A320neo

Frankfurt – Stockholm 2 daily A320neo

Frankfurt – Sylt eff 01JUN20 2 weekly E190 (3 weekly from 11JUN20)

Frankfurt – Tallinn 4 weekly A320neo

Frankfurt – Tel Aviv eff 02JUN20 3 weekly A321neo

Frankfurt – Tokyo Haneda 3 weekly A340-300

Frankfurt – Toronto eff 03JUN20 3 weekly A330-300

Frankfurt – Vienna 2 daily A320neo

Frankfurt – Vilnius 3 weekly A320neo

Frankfurt – Warsaw 2 daily A320neo (1 daily on Sundays)

Frankfurt – Zurich 2 daily E190/A320neo

Munich – Berlin Tegel 18 weekly A319/CRJ900

Munich – Bremen 6 weekly A319/CRJ900

Munich – Brussels eff 01JUN20 6 weekly CRJ900

Munich – Chicago O’Hare eff 02JUN20 3 weekly A350-900XWB

Munich – Dusseldorf 18 weekly A319/CRJ900

Munich – Hamburg 18 weekly A319/CRJ900

Munich – Hannover 6 weekly A319/CRJ900

Munich – Los Angeles eff 03JUN20 3 weekly A350-900XWB

Munich – Muenster 6 weekly CRJ900

Munich – Palma Mallorca eff 06JUN20 1 weekly A319

Munich – Rostock 2 weekly CRJ900

Munich – Sylt 5 weekly A319/CRJ900

Munich – Tel Aviv eff 03JUN20 3 weekly A319

Munich – Vienna eff 01JUN20 5 weekly A319/CRJ900

Munich – Zurich eff 01JUN20 1 daily A319/CRJ900