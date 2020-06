Air France July/August 2020 Intercontinental network as of 10JUN20

Air France in the last few days gradually extended interim schedules to late-August 2020. For Intercontinental service from Paris CDG as of 10JUN20, planned operation for the period of 06JUL20 – 01SEP20 as follows.



The following lists excludes Israel, Tunisia, Algeria and Morocco. Planned operation including passenger traffic rights remain subject to change, pending on various travel restrictions.



Paris CDG – Abuja – Lagos 1 weekly A330-200

Paris CDG – Antananarivo 3 weekly 777-300ER

Paris CDG – Atlanta 1 daily A350-900XWB

Paris CDG – Bangalore eff 02AUG20 3 weekly A350-900XWB

Paris CDG – Beirut 3 weekly 777-300ER

Paris CDG – Boston 3 weekly 787-9

Paris CDG – Cairo 2 weekly A330-200/350-900XWB

Paris CDG – Cayenne 1 daily 777-200ER

Paris CDG – Chicago O’Hare 3 weekly 787-9

Paris CDG – Cotonou 2 weekly 777-200ER

Paris CDG – Delhi eff 01AUG20 3 weekly A330-200

Paris CDG – Dubai 3 weekly A350-900XWB

Paris CDG – Fort-de-France 1 daily 777-300ER

Paris CDG – Havana 1 weekly 777-300ER

Paris CDG – Ho Chi Minh City eff 04AUG20 3 weekly 777-300ER

Paris CDG – Hong Kong 3 weekly 777-300ER

Paris CDG – Los Angeles 1 daily 777-300ER

Paris CDG – Los Angeles – Papeete eff 04AUG20 3 weekly 777-200ER

Paris CDG – Luanda 1 weekly 777-200ER

Paris CDG – Mauritius 3 weekly 777-300ER

Paris CDG – Mexico City 1 daily 777-300ER

Paris CDG – Montreal 10 weekly 787-9

Paris CDG – Mumbai eff 03AUG20 1 weekly A350-900XWB

Paris CDG – Nairobi 1 weekly 787-9

Paris CDG – N’Djamena 1 weekly 777-200ER

Paris CDG – New York JFK 10 weekly 777-300ER

Paris CDG – Osaka Kansai 2 weekly 787-9 (3 weekly from 03AUG20)

Paris CDG – Panama City 3 weekly 787-9

Paris CDG – Pointe-a-Pitre 1 daily 777-300ER

Paris CDG – Pointe-a-Pitre – Papeete 2 weekly 777-200ER (until 01AUG20 from CDG)

Paris CDG – Rio de Janeiro Galeao 3 weekly 787-9

Paris CDG – St. Denis de la Reunion 8 weekly 777-200ER/-300ER

Paris CDG – St. Maarten 3 weekly A330-200

Paris CDG – San Francisco 3 weekly 777-300ER

Paris CDG – Santiago de Chile 1 weekly 777-300ER

Paris CDG – Sao Paulo Guarulhos 5 weekly A350-900XWB

Paris CDG – Seoul Incheon 2 weekly 777-300ER (3 weekly from 03AUG20)

Paris CDG – Singapore 2 weekly 777-300ER (3 weekly from 01AUG20)

Paris CDG – Tokyo Narita 3 weekly 777-300ER

Paris CDG – Toronto 3 weekly A350-900XWB

Paris CDG – Yaounde – Douala – Paris CDG 3 weekly 777-200ER