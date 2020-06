LOT Polish Airlines July 2020 operations as of 26JUN20

LOT Polish Airlines last week extended interim schedule to late-July 2020, as the airline schedules additional service resumption from 15JUL20. In addition, compared to previous week’s update, LOT has filed additional frequency and aircraft changes on various routes scheduled to resume on 01JUL20, while selected scheduled regular service has been converted to "LOTnaWakacje", the airline’s holiday flight program (refer to separate post for complete listing).



Planned operation as of 26JUN20 as follows. Routes marked * represents subject to removal of travel restrictions, however reservation is available.



Budapest – Dubrovnik eff 04JUL20 1 weekly E195

Budapest – Varna eff 04JUL20 1 weekly E195

Warsaw – Amsterdam eff 01JUL20 4 weekly E190/195 instead of 737-800 (1 daily from 15JUL20)

*Warsaw – Belgrade eff 16JUL20 4 weekly E170

Warsaw – Berlin Tegel eff 01JUL20 6 weekly E195 (1 daily E170 from 15JUL20)

Warsaw – Brussels eff 01JUL20 5 weekly E190 instead of 4 weekly 737-800/E195 (1 daily E190/195 from 15JUL20)

Warsaw – Bucharest eff 01JUL20 4 weekly E175 instead of E195 (1 daily E175/190 from 15JUL20)

Warsaw – Budapest eff 01JUL20 1 daily E175/195 instead of E195 (16 weekly E170/175/195 from 16JUL20)

*Warsaw – Chisinau eff 15JUL20 3 weekly Dash8-Q400

Warsaw – Copenhagen eff 15JUL20 1 daily E175/190

Warsaw – Dusseldorf eff 01JUL20 1 daily E195 instead of 737-800

Warsaw – Frankfurt eff 15JUL20 1 daily E175

Warsaw – Geneva eff 15JUL20 1 daily E170/175

Warsaw – Hamburg eff 15JUL20 1 daily E170/175/190

*Warsaw – Istanbul eff 15JUL20 1 daily E170

Warsaw – Kyiv Borispil eff 01JUL20 5 weekly E175 instead of E195 (1 daily E175/190 from 15JUL20)

Warsaw – Ljubljana eff 16JUL20 4 weekly E170

*Warsaw – London Heathrow eff 15JUL20 1 daily E195

*Warsaw – Lviv eff 15JUL20 1 daily E170/175

Warsaw – Madrid eff 16JUL20 5 weekly E195

Warsaw – Milan Malpensa eff 15JUL20 1 daily E175/190

*Warsaw – Minsk eff 16JUL20 4 weekly E170/175

Warsaw – Munich eff 15JUL20 1 daily E170/175

*Warsaw – Nur-Sultan – Tokyo Narita eff 18JUL20 1 weekly 787-8

*Warsaw – Odessa eff 15JUL20 1 daily E175

Warsaw – Oslo eff 02JUL20 3 weekly E195/737-800 instead of 737-800 (1 daily E175/190/195 from 15JUL20)

Warsaw – Paris CDG eff 15JUL20 1 daily E170/175/190

Warsaw – Prague eff 01JUL20 1 daily E170/175 instead of E195 (2 daily Dash8-Q400/E170 from 15JUL20)

Warsaw – Riga eff 16JUL20 4 weekly Dash8/E170/175

Warsaw – Stuttgart eff 15JUL20 1 daily E175/190

Warsaw – Tallinn eff 16JUL20 4 weekly E170/175

Warsaw – Vienna eff 02JUL20 5 weekly E175 instead of 4 weekly E195 (2 daily E175 from 15JUL20)

Warsaw – Vilnius eff 01JUL20 1 daily E170/175 instead of E195 (2 daily E170/175 from 15JUL20)

Warsaw – Zagreb eff 16JUL20 4 weekly E175

Warsaw – Zurich eff 15JUL20 1 daily E175/190



On long-haul routes, the airline’s interim schedule for the period of 01JUL20 – 14JUL20 includes the following:

Warsaw – Chicago O’Hare 3 weekly 787-9

Warsaw – New York JFK 3 weekly 787-8/-9

Warsaw – Seoul Incheon 2 weekly 787-9

Warsaw – Tokyo Narita 1 weekly 787-9

Warsaw – Toronto 2 weekly 787-8