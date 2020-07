TUI Airways UK July/August 2020 operations as of 28JUN20

TUI Airways UK from July 2020 plans to resume scheduled passenger operation, initially operating from Birmingham, London Gatwick and Manchester on 11JUL20. Other bases will be resumed during summer schedule, including Dublin from 23JUL20, Bristol and Glasgow from 25JUL20, and following from 01AUG20: Bournemouth, Cardiff, Doncaster/Sheffield, East Midlands, Exeter, London Stansted, Newcastle.



For July 2020, the airline schedules 293 flights in total, based on 28JUN20 OAG schedules (9210 flights as of 08MAR20). The following only focuses on planned operation for July and August 2020. Additional frequencies and routes to be resumed on/after 29AUG20 is excluded in this list. Additional changes remainly likely.



Birmingham – Alicante eff 25JUL20 1 weekly

Birmingham – Bourgas eff 27JUL20 1 weekly

Birmingham – Corfu eff 17JUL20 1 weekly (2 weekly from 03AUG20)

Birmingham – Faro eff 02AUG20 1 weekly

Birmingham – Fuerteventura eff 01AUG20 1 weekly

Birmingham – Gran Canaria/Las Palmas eff 27JUL20 1 weekly (2 weekly from 27AUG20)

Birmingham – Ibiza eff 17JUL20 1 weekly (2 weekly from 03AUG20)

Birmingham – Irakleion eff 12JUL20 1 weekly (2 weekly from 06AUG20)

Birmingham – Kefallinia eff 06AUG20 1 weekly

Birmingham – Kos eff 11JUL20 1 weekly (3 weekly from 01AUG20)

Birmingham – Lanzarote eff 16JUL20 1 weekly

Birmingham – Larnaca eff 02AUG20 2 weekly

Birmingham – Mahon eff 01AUG20 1 weekly (2 weekly from 12AUG20)

Birmingham – Malaga eff 26JUL20 1 weekly

Birmingham – Palma Mallorca eff 11JUL20 2 weekly (3 weekly from 31JUL20, 4 weekly from 08AUG20, 5 weekly from 23AUG20)

Birmingham – Paphos eff 01AUG20 2 weekly (3 weekly from 13AUG20)

Birmingham – Reus eff 04AUG20 1 weekly

Birmingham – Rhodes eff 15JUL20 1 weekly (2 weekly from 25JUL20, 3 weekly from 07AUG20)

Birmingham – Skiathos eff 07AUG20 1 weekly

Birmingham – Tenerife South eff 17JUL20 1 weekly (3 weekly from 28JUL20)

Birmingham – Thessaloniki eff 03AUG20 1 weekly

Birmingham – Zakynthos eff 26JUL20 1 weekly (2 weekly from 04AUG20, 3 weekly from 14AUG20)

Bournemouth – Lanzarote eff 06AUG20 1 weekly

Bournemouth – Corfu eff 07AUG20 1 weekly

Bournemouth – Palma Mallorca eff 01AUG20 2 weekly

Bristol – Alicante eff 08AUG20 1 weekly

Bristol – Bourgas eff 31JUL20 1 weekly

Bristol – Corfu eff 31JUL20 1 weekly (2 weekly from 10AUG20)

Bristol – Gran Canaria/Las Palmas eff 30JUL20 1 weekly (2 weekly from 10AUG20)

Bristol – Ibiza eff 30JUL20 1 weekly

Bristol – Irakleion eff 26JUL20 1 weekly (2 weekly from 13AUG20)

Bristol – Kefallinia eff 02AUG20 1 weekly

Bristol – Kos eff 25JUL20 1 weekly (2 weekly from 11AUG20)

Bristol – Lanzarote eff 30JUL20 1 weekly (2 weekly from 23AUG20)

Bristol – Larnaca eff 02AUG20 2 weekly

Bristol – Malaga eff 02AUG20 1 weekly

Bristol – Palma Mallorca eff 25JUL20 2 weekly (3 weekly from 12AUG20)

Bristol – Paphos eff 01AUG20 2 weekly

Bristol – Reus eff 25AUG20 1 weekly

Bristol – Rhodes eff 25JUL20 1 weekly (2 weekly from 05AUG20)

Bristol – Tenerife South eff 31JUL20 2 weekly

Bristol – Zakynthos eff 31JUL20 2 weekly

Cardiff – Alicante eff 01AUG20 1 weekly

Cardiff – Bourgas eff 03AUG20 1 weekly

Cardiff – Corfu eff 07AUG20 1 weekly

Cardiff – Ibiza eff 05AUG20 1 weekly

Cardiff – Kos eff 01AUG20 1 weekly

Cardiff – Lanzarote eff 06AUG20 1 weekly

Cardiff – Larnaca eff 09AUG20 1 weekly

Cardiff – Malaga eff 02AUG20 1 weekly

Cardiff – Palma Mallorca eff 01AUG20 2 weekly

Cardiff – Paphos eff 02AUG20 1 weekly

Cardiff – Rhodes eff 05AUG20 1 weekly (2 weekly from 22AUG20)

Cardiff – Tenerife South eff 04AUG20 2 weekly

Cardiff – Zakynthos eff 04AUG20 1 weekly

Doncaster/Sheffield – Alicante eff 01AUG20 1 weekly (2 weekly from 11AUG20)

Doncaster/Sheffield – Bourgas eff 07AUG20 1 weekly

Doncaster/Sheffield – Corfu eff 07AUG20 1 weekly

Doncaster/Sheffield – Gran Canaria/Las Palmas eff 08AUG20 1 weekly

Doncaster/Sheffield – Kos eff 05AUG20 1 weekly

Doncaster/Sheffield – Lanzarote eff 02AUG20 1 weekly (2 weekly from 13AUG20)

Doncaster/Sheffield – Malaga eff 02AUG20 1 weekly (2 weekly from 12AUG20)

Doncaster/Sheffield – Palma Mallorca eff 01AUG20 2 weekly

Doncaster/Sheffield – Paphos eff 02AUG20 1 weekly

Doncaster/Sheffield – Rhodes eff 04AUG20 1 weekly

Doncaster/Sheffield – Tenerife South eff 03AUG20 2 weekly

Doncaster/Sheffield – Zakynthos eff 07AUG20 1 weekly

Dublin – Corfu eff 24JUL20 1 weekly

Dublin – Gran Canaria/Las Palmas eff 27JUL20 1 weekly

Dublin – Irakleion eff 28JUL20 1 weekly

Dublin – Lanzarote eff 23JUL20 1 weekly

Dublin – Palma Mallorca eff 25JUL20 1 weekly

Dublin – Zakynthos eff 26JUL20 1 weekly

East Midlands – Alicante eff 04AUG20 1 weekly

East Midlands – Corfu eff 07AUG20 1 weekly

East Midlands – Faro eff 09AUG20 1 weekly

East Midlands – Ibiza eff 01AUG20 1 weekly

East Midlands – Irakleion eff 02AUG20 1 weekly

East Midlands – Kos eff 01AUG20 2 weekly

East Midlands – Lanzarote eff 13AUG20 1 weekly

East Midlands – Larnaca eff 09AUG20 1 weekly

East Midlands – Malaga eff 13AUG20 1 weekly

East Midlands – Palma Mallorca eff 01AUG20 1 weekly

East Midlands – Paphos eff 01AUG20 2 weekly

East Midlands – Rhodes eff 01AUG20 1 weekly (2 weekly from 25AUG20)

East Midlands – Tenerife South eff 07AUG20 1 weekly

East Midlands – Zakynthos eff 04AUG20 1 weekly

Exeter – Corfu eff 07AUG20 1 weekly

Exeter – Irakleion eff 11AUG20 1 weekly

Exeter – Lanzarote eff 06AUG20 1 weekly

Exeter – Palma Mallorca eff 01AUG20 1 weekly

Exeter – Paphos eff 08AUG20 1 weekly

Exeter – Zakynthos eff 06AUG20 1 weekly

Glasgow – Corfu eff 07AUG20 1 weekly

Glasgow – Enfidha eff 03AUG20 1 weekly

Glasgow – Gran Canaria/Las Palmas eff 03AUG20 1 weekly

Glasgow – Ibiza eff 01AUG20 1 weekly

Glasgow – Lanzarote eff 30JUL20 1 weekly

Glasgow – Palma Mallorca eff 25JUL20 2 weekly

Glasgow – Paphos eff 12AUG20 1 weekly

Glasgow – Reus eff 31JUL20 2 weekly

Glasgow – Rhodes eff 08AUG20 1 weekly

Glasgow – Tenerife South eff 31JUL20 2 weekly

Glasgow – Zakynthos eff 02AUG20 1 weekly

London Gatwick – Alicante eff 25JUL20 1 weekly

London Gatwick – Bourgas eff 14AUG20 1 weekly

London Gatwick – Chania eff 04AUG20 1 weekly

London Gatwick – Faro eff 23JUL20 1 weekly

London Gatwick – Fuerteventura eff 25JUL20 1 weekly

London Gatwick – Ibiza eff 16JUL20 1 weekly (2 weekly from 10AUG20)

London Gatwick – Irakleion eff 12JUL20 2 weekly

London Gatwick – Kos eff 15JUL20 1 weekly (2 weekly from 09AUG20)

London Gatwick – Lanzarote eff 13JUL20 2 weekly

London Gatwick – Larnaca eff 02AUG20 2 weekly

London Gatwick – Mahon eff 25JUL20 1 weekly (2 weekly from 14AUG20)

London Gatwick – Malaga eff 26JUL20 1 weekly (2 weekly from 26AUG20)

London Gatwick – Naples eff 24AUG20 1 weekly

London Gatwick – Palma Mallorca eff 11JUL20 1 weekly (3 weekly from 28JUL20)

London Gatwick – Paphos eff 01AUG20 2 weekly (3 weekly from 13AUG20)

London Gatwick – Rhodes eff 15JUL20 1 weekly (3 weekly from 01AUG20)

London Gatwick – Skiathos eff 07AUG20 1 weekly

London Gatwick – Tenerife South eff 12JUL20 1 weekly (2 weekly from 31JUL20)

London Gatwick – Thessaloniki eff 03AUG20 1 weekly

London Gatwick – Zakynthos eff 28JUL20 1 weekly

London Stansted – Corfu eff 07AUG20 1 weekly

London Stansted – Irakleion eff 06AUG20 1 weekly

London Stansted – Palma Mallorca eff 01AUG20 1 weekly

London Stansted – Paphos eff 05AUG20 1 weekly

London Stansted – Rhodes eff 01AUG20 1 weekly (2 weekly from 26AUG20)

Manchester – Alicante eff 25JUL20 1 weekly (2 weekly from 25AUG20)

Manchester – Bourgas eff 27JUL20 2 weekly (3 weekly from 13AUG20)

Manchester – Chania eff 04AUG20 1 weekly

Manchester – Corfu eff 24JUL20 2 weekly

Manchester – Faro eff 19JUL20 1 weekly

Manchester – Fuerteventura eff 25JUL20 1 weekly (2 weekly from 26AUG20)

Manchester – Gran Canaria/Las Palmas eff 25JUL20 2 weekly (3 weekly from 13AUG20)

Manchester – Ibiza eff 11JUL20 1 weekly (3 weekly from 05AUG20)

Manchester – Irakleion eff 12JUL20 2 weekly (3 weekly from 04AUG20)

Manchester – Kefallinia eff 02AUG20 1 weekly

Manchester – Kos eff 11JUL20 1 weekly (2 weekly from 29JUL20, 3 weekly from 11AUG20)

Manchester – Lanzarote eff 16JUL20 1 weekly (2 weekly from 26JUL20, 3 weekly from 10AUG20

Manchester – Larnaca eff 02AUG20 3 weekly

Manchester – Mahon eff 31JUL20 2 weekly (3 weekly from 12AUG20)

Manchester – Malaga eff 26JUL20 1 weekly (2 weekly from 05AUG20)

Manchester – Naples eff 24AUG20 1 weekly

Manchester – Palma Mallorca eff 11JUL20 2 weekly (3 weekly from 27JUL20)

Manchester – Paphos eff 01AUG20 3 weekly

Manchester – Reus eff 25JUL20 1 weekly (2 weekly from 04AUG20)

Manchester – Rhodes eff 15JUL20 1 weekly (2 weekly from 25JUL20, 3 weekly from 04AUG20)

Manchester – Skiathos eff 04AUG20 2 weekly

Manchester – Tenerife South eff 12JUL20 2 weekly (3 weekly from 31JUL20)

Manchester – Thira eff 04AUG20 1 weekly

Manchester – Zakynthos eff 26JUL20 2 weekly (3 weekly from 14AUG20)

Newcastle – Alicante eff 01AUG20 1 weekly

Newcastle – Bourgas eff 07AUG20 1 weekly

Newcastle – Corfu eff 07AUG20 1 weekly

Newcastle – Gran Canaria/Las Palmas eff 03AUG20 1 weekly

Newcastle – Ibiza eff 03AUG20 1 weekly

Newcastle – Irakleion eff 11AUG20 1 weekly

Newcastle – Kos eff 02AUG20 1 weekly

Newcastle – Larnaca eff 02AUG20 1 weekly

Newcastle – Malaga eff 02AUG20 1 weekly

Newcastle – Palma Mallorca eff 01AUG20 2 weekly

Newcastle – Paphos eff 01AUG20 1 weekly

Newcastle – Reus eff 09AUG20 1 weekly

Newcastle – Rhodes eff 01AUG20 1 weekly (2 weekly from 26AUG20)

Newcastle – Tenerife South eff 04AUG20 2 weekly

Newcastle – Zakynthos eff 07AUG20 1 weekly