Croatia Airlines 05–19JUL20 operations as of 03JUL20

Croatia Airlines during the month of July 2020 continues to restore additional routes, with most schedules updated up to 19JUL20. As of 03JUL20, planned operation for the week of 05JUL20 and 12JUL20 as follows.



Various travel restrictions continue to impact the airline’s planned operation.



Dubrovnik – Athens 0 weekly (week of 05JUL20) / 2 weekly (week of 12JUL20)

Dubrovnik – Dusseldorf 0 / 1

Dubrovnik – Frankfurt 4 / 7

Dubrovnik – Osijek 1 / 1

Dubrovnik – Rome 0 / 2

Dubrovnik – Split 0 / 1

Dubrovnik – Zurich 0 / 2

Split – Berlin Tegel 1 weekly (week of 05JUL20) / 1 weekly (week of 12JUL20)

Split – Copenhagen 1 / 1

Split – Dusseldorf 1 / 1

Split – Frankfurt 5 / 7

Split – London Heathrow 1 / 1

Split – Lyon 1 / 1

Split – Munich 3 / 7

Split – Osijek 1 / 1

Split – Paris CDG 1 / 1

Split – Rome 5 / 7

Split – Vienna 1 / 3

Zadar – Pula 7 / 7

Zagreb – Amsterdam 7 weekly (week of 05JUL20) / 8 weekly (week of 12JUL20)

Zagreb – Brac 2 / 2

Zagreb – Brussels 8 / 7

Zagreb – Copenhagen 7 / 7

Zagreb – Dublin 3 / 3

Zagreb – Dubrovnik 16 / 20

Zagreb – Frankfurt 22 / 21

Zagreb – London Heathrow 3 / 3

Zagreb – Munich 7 / 7

Zagreb – Paris CDG 3 / 4

Zagreb – Sarajevo 7 / 7

Zagreb – Skopje 0 / 2

Zagreb – Split 19 / 23

Zagreb – Vienna 3 / 7

Zagreb – Zadar 7 / 7

Zagreb – Zurich 14 / 14