Neos July/August 2020 operations as of 03JUL20

Italian carrier Neos starting this month gradually restores scheduled operation. Based on OAG schedules listing as of 03JUL20, planned operation for July and August 2020 as follows.



Various travel restrictions will impact the airline’s planned operation, in particular on Inter-continental routes.



Short-Haul network

Bologna – Cagliari eff 05JUL20 1 weekly

Bologna – Ibiza eff 26JUL20 1 weekly

Bologna – Irakleion eff 26JUL20 1 weekly

Bologna – Karpathos – Kos – Bologna eff 31JUL20 1 weekly

Bologna – Mahon eff 25JUL20 1 weekly

Bologna – Palma Mallorca eff 26JUL20 1 weekly

Bologna – Rhodes eff 25JUL20 1 weekly

Milan Bergamo – Catania eff 05JUL20 1 weekly

Milan Bergamo – Ibiza – Palma Mallorca eff 02AUG20 1 weekly

Milan Bergamo – Mahon eff 01AUG20 1 weekly

Milan Bergamo – Sharm el Sheikh eff 03AUG20 1 weekly

Milan Malpensa – Brindisi eff 05JUL20 1 weekly (2 weekly from 30JUL20)

Milan Malpensa – Cagliari eff 27JUN20 1 weekly

Milan Malpensa – Catania eff 05JUL20 1 weekly (2 weekly from 12JUL20)

Milan Malpensa – Irakleion eff 12JUL20 1 weekly

Milan Malpensa – Irakleion – Rhodes – Milan Malpensa eff 05AUG20 1 weekly

Milan Malpensa – Karpathos eff 31JUL20 1 weekly

Milan Malpensa – Lampedusa eff 11JUL20 1 weekly

Milan Malpensa – Mykonos eff 17JUL20 1 weekly (Service on 17JUL20 operates via Kos on inbound)

Milan Malpensa – Olbia eff 04JUL20 2 weekly

Milan Malpensa – Palma Mallorca eff 12JUL20 1 weekly

Milan Malpensa – Rhodes eff 11JUL20 1 weekly (787 operates from 01AUG20)

Milan Malpensa – Skiathos – Kos – Milan Malpensa eff 24JUL20 1 weekly

Rome Fiumcino – Irakleion eff 26JUL20 1 weekly

Rome Fiumcino – Rhodes eff 25JUL20 1 weekly

Verona – Brindisi eff 05JUL20 1 weekly (2 weekly from 30JUL20)

Verona – Cagliari eff 27JUN20 1 weekly (2 weekly from 05JUL20)

Verona – Catania eff 05JUL20 1 weekly

Verona – Ibiza eff 12JUL20 1 weekly (787 operates from 02AUG20)

Verona – Irakleion eff 12JUL20 1 weekly (787 operates from 02AUG20)

Verona – Karpathos eff 31JUL20 1 weekly

Verona – Mykonos eff 17JUL20 1 weekly (Service on 17JUL20 operates via Kos on inbound)

Verona – Olbia eff 04JUL20 1 weekly

Verona – Palma Mallorca eff 12JUL20 1 weekly

Verona – Rhodes eff 11JUL20 1 weekly (787 operates from 01AUG20)

Verona – Skiathos – Kos – Verona eff 24JUL20 1 weekly

Verona – Tenerife South – Fuerteventura – Verona eff 20JUL20 1 weekly



Inter-Continental network

Bologna – Marsa Alam eff 18JUL20 1 weekly

Bologna – Sharm el Sheikh eff 19JUL20 1 weekly

Milan Bergamo – Marsa Alam eff 01AUG20 1 weekly

Milan Malpensa – Dakar eff 10JUL20 1 weekly

Milan Malpensa – Havana – Cancun – Milan Malpensa eff 02AUG20 1 weekly

Milan Malpensa – Marsa Alam eff 18JUL20 1 weekly

Milan Malpensa – Mursa Matrah eff 21JUL20 1 weekly

Milan Malpensa – Rome – La Romana eff 01AUG20 1 weekly

Milan Malpensa – Rome – Zanzibar eff 05AUG20 1 weekly

Milan Malpensa – Sharm el Sheikh eff 19JUL20 1 weekly (2 weekly from 02AUG20)

Milan Malpensa – Zanzibar – Nosy-Be eff 05AUG20 1 weekly

Naples – Sharm el Sheikh eff 03AUG20 1 weekly

Rome Fiumcino – Marsa Alam eff 18JUL20 1 weekly

Rome Fiumcino – Sharm el Sheikh eff 19JUL20 1 weekly

Verona – Mursa Matrah eff 11JUL20 1 weekly

Verona – Sharm el Sheikh eff 19JUL20 1 weekly