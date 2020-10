China Airlines Aug - Oct 2020 routes cancellation as of 0500GMT 18JUL20

China Airlines Group carriers China Airlines and Mandarin Airlines recently filed inventory and schedule changes for the remainder of Northern summer 2020. As of 0500GMT 18JUL20, following 48 routes has been removed from the system until 24OCT20.



Reservation for cancelled routes listed below currently scheduled to resume from 25OCT20, although further changes remain likely in the next few weeks.



China Airlines (CI)

Kaohsiung – Hong Kong

Kaohsiung – Kumamoto

Kaohsiung – Manila

Kaohsiung – Okinawa

Kaohsiung – Osaka Kansai

Kaohsiung – Sapporo New Chitose

Kaohsiung – Seoul Incheon

Kaohsiung – Singapore

Kaohsiung – Tokyo Narita

Tainan – Hong Kong

Tainan – Osaka Kansai

Taipei Taoyuan – Busan

Taipei Taoyuan – Delhi

Taipei Taoyuan – Changsha

Taipei Taoyuan – Chongqing

Taipei Taoyuan – Hiroshima

Taipei Taoyuan – Honolulu

Taipei Taoyuan – Ishigaki

Taipei Taoyuan – Kagoshima

Taipei Taoyuan – Miyazaki

Taipei Taoyuan – Nanchang

Taipei Taoyuan – Nanjing

Taipei Taoyuan – Okinawa

Taipei Taoyuan – Ontario

Taipei Taoyuan – Rome

Taipei Taoyuan – Shizuoka

Taipei Taoyuan – Takamatsu

Taipei Taoyuan – Toyama

Taipei Taoyuan – Vienna

Taipei Taoyuan – Weihai

Taipei Taoyuan – Wuhan

Taipei Taoyuan – Wuxi

Taipei Taoyuan – Xi’An

Taipei Taoyuan – Xuzhou



Mandarin Airlines (AE)

Kaohsiung – Changsha

Kaohsiung – Hangzhou

Kaohsiung – Hong Kong

Taichung – Hangzhou

Taichung – Hanoi

Taichung – Ho Chi Minh City

Taichung – Hong Kong

Taichung – Okinawa

Taichung – Tokyo Narita

Taichung – Wuxi

Taipei Song Shan – Fuzhou

Taipei Song Shan – Wenzhou

Taipei Song Shan – Wuhan

Taipei Taoyuan – Changsha

Taipei Taoyuan – Shenyang

Taipei Taoyuan – Zhengzhou