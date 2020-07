Archive: British Airways NW77 Boeing 747 operations

The following is British Airways’ Boeing 747 network for Northern winter 1977/78 season, taken from OAG (Official Airline Guide) Worldwide Edition, December 1977.



London Heathrow – Anchorage – Tokyo vv 1 weekly

London Heathrow – Anchorage – Tokyo – Osaka vv 2 weekly

London Heathrow – Barbados – Port of Spain vv 1 weekly

London Heathrow – Bermuda – Kingston vv 1 weekly

London Heathrow – Bermuda – Nassau – Kingston – Nassau – London 1 weekly

London Heathrow – Boston – Philadelphia vv 6 weekly

London Heathrow – Chicago O’Hare vv 5 weekly

London Heathrow – Frankfurt – Nairobi – Johannesburg 1 weekly

London Heathrow – Khartoum – Addis Ababa – Nairobi – Seychelles vv 1 weekly

London Heathrow – Miami vv 7 weekly

London Heathrow – Montreal – Toronto vv 4 weekly (15JAN78 – 16MAR78)

London Heathrow – Nairobi – Johannesburg vv 5 weekly

London Heathrow – Nairobi – Seychelles – Mauritius vv 1 weekly

London Heathrow – New York JFK vv 7 weekly 747

London Heathrow – Toronto vv 7 weekly (3 weekly 15JAN78 – 16MAR78)

London Heathrow – Washington Dulles – Detroit vv 5 weekly

London Heathrow – Zurich – Nairobi – Johannesburg vv 2 weekly



Following East Asia (excluding Japan) / Australia / New Zealand routing is split into one-way direction, 1 weekly each.



From London Heathrow

London Heathrow – Bahrain – Bombay – Hong Kong – Melbourne – Auckland

London Heathrow – Bahrain – Bombay – Singapore – Perth – Brisbane

London Heathrow – Bahrain – Bombay – Singapore – Sydney – Melbourne

London Heathrow – Bahrain – Calcutta – Hong Kong

London Heathrow – Bahrain – Kuala Lumpur – Singapore – Sydney – Melbourne

London Heathrow – Bahrain – Singapore – Perth – Sydney – Melbourne

London Heathrow – Frankfurt – Bahrain – Calcutta – Hong Kong – Melbourne

London Heathrow – Frankfurt – Bombay – Bangkok – Hong Kong

London Heathrow – Frankfurt – Delhi – Bangkok – Hong Kong

London Heathrow – Muscat – Kuala Lumpur – Singapore – Sydney – Brisbane

London Heathrow – Muscat – Singapore – Perth – Melbourne – Auckland

London Heathrow – Muscat – Singapore – Perth – Sydney

London Heathrow – Rome – Bombay – Hong Kong – Sydney

London Heathrow – Rome – Delhi – Hong Kong

London Heathrow – Rome – Muscat – Calcutta – Hong Kong – Sydney – Melbourne

London Heathrow – Tehran – Delhi – Hong Kong



To London Heathrow

Auckland – Melbourne – Delhi – Rome – London

Auckland – Melbourne – Perth – Singapore – Muscat – London Heathrow

Brisbane – Sydney – Calcutta – Muscat – London Heathrow

Brisbane – Sydney – Singapore – Bahrain – London Heathrow

Hong Kong – Bangkok – Delhi – Frankfurt – London Heathrow

Hong Kong – Bangkok – Bombay – Rome – London Heathrow

Hong Kong – Bombay – Tehran – Frankfurt – London Heathrow

Hong Kong – Calcutta – Tehran – London Heathrow

Hong Kong – Delhi – Rome – London Heathrow

Melbourne – Perth – Singapore – Bahrain – London Heathrow

Melbourne – Sydney – Delhi – Rome – London Heathrow

Melbourne – Sydney – Singapore – Kuala Lumpur – Bahrain – London Heathrow (3 weekly)

Sydney – Hong Kong – Bombay – Bahrain – Frankfurt – London Heathrow

Sydney – Perth – Singapore – Muscat – London