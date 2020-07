Emirates September 2020 Preliminary operations as of 0900GMT 21JUL20

Emirates in the last 72 hours filed initial changes to its planned operation for the month of September 2020, as the airline continues to operate reduced service. As of 0900GMT 21JUL20, the airline mostly focuses on frequency revision, instead of aircraft changes, as multiple routes continue to display A380 aircraft service.



Additional changes are expected in the next few days, especially with routes currently displaying A380 service. As noted last week on Airlineroute, various websites reporting selected destinations has been cancelled, however reservation remains available at time this post goes to press.



Various travel restrictions continue to impact the airline’s planned operation and passenger traffic rights.



Dubai – Abuja 3 weekly 777-300ER

Dubai – Accra 1 daily 777-300ER

Dubai – Addis Ababa 4 weekly 777-300ER

Dubai – Ahmedabad 9 weekly 777-200LR/-300ER

Dubai – Algiers 3 weekly 777-300ER

Dubai – Amman 3 daily 777-300ER/A380

Dubai – Amsterdam 1 daily A380

Dubai – Athens – Newark 1 daily 777-300ER

Dubai – Auckland 1 daily A380

Dubai – Baghdad 1 daily 777-300ER

Dubai – Bahrain 4 daily 777-200LR/-300ER

Dubai – Bangalore 24 weekly 777-200LR/-300ER

Dubai – Bangkok 1 daily A380

Dubai – Bangkok – Phnom Penh 1 daily 777-300ER

Dubai – Barcelona 3 weekly A380

Dubai – Barcelona – Mexico City 1 daily 777-200LR

Dubai – Basra 5 weekly 777-300ER

Dubai – Beirut 3 daily 777-300ER

Dubai – Birmingham 5 weekly A380

Dubai – Boston 1 daily A380

Dubai – Brisbane 1 daily 777-300ER

Dubai – Brussels 5 weekly 777-300ER

Dubai – Cairo 25 weekly 777/A380

Dubai – Casablanca 4 weekly A380

Dubai – Cebu – Clark – Dubai 1 daily 777-300ER

Dubai – Chennai 3 daily 777-300ER

Dubai – Chicago O’Hare 1 daily 777-300ER

Dubai – Colombo 3 daily 777-300ER

Dubai – Conakry – Dakar – Dubai 5 weekly 777-300ER

Dubai – Copenhagen 5 weekly A380

Dubai – Dallas/Ft. Worth 1 daily 777-300ER

Dubai – Dammam 28 weekly 777-300ER

Dubai – Dar es Salaam 4 weekly 777-300ER

Dubai – Delhi 28 weekly 777-300ER

Dubai – Denpasar eff 12SEP20 4 weekly 777-300ER

Dubai – Dhaka 2 daily 777-300ER

Dubai – Dublin 4 weekly 777-300ER

Dubai – Edinburgh 1 daily 777-300ER

Dubai – Entebbe 4 weekly 777-300ER

Dubai – Fort Lauderdale 4 weekly 777-200LR

Dubai – Frankfurt 12 weekly A380/777-300ER

Dubai – Geneva 4 weekly 777-300ER

Dubai – Glasgow 4 weekly A380

Dubai – Guangzhou 1 weekly 777-300ER

Dubai – Hanoi 3 weekly 777-300ER

Dubai – Ho Chi Minh City 4 weekly 777-300ER

Dubai – Hong Kong 8 weekly A380

Dubai – Houston 1 daily A380

Dubai – Hyderabad 3 daily 777-300ER

Dubai – Islamabad 11 weekly 777-300ER

Dubai – Istanbul 11 weekly 777-300ER

Dubai – Jakarta 8 weekly 777-300ER

Dubai – Jeddah 21 weekly A380

Dubai – Johannesburg 2 daily A380

Dubai – Kabul 5 weekly 777-300ER

Dubai – Karachi 3 daily 777-300ER

Dubai – Khartoum 5 weekly 777-300ER

Dubai – Kochi 2 daily 777-200LR/-300ER

Dubai – Kolkata 11 weekly 777-300ER

Dubai – Kuala Lumpur 8 weekly A380

Dubai – Kuwait City 5 daily 777-300ER

Dubai – Lagos 4 weekly 777-300ER

Dubai – Lahore 10 weekly 777-300ER

Dubai – Larnaca 3 weekly 777-200LR

Dubai – Lisbon 3 weekly 777-300ER (service resumes on 16AUG20)

Dubai – London Heathrow 3 daily A380

Dubai – Los Angeles 1 daily A380

Dubai – Madinah 1 daily 777-300ER

Dubai – Madrid 4 weekly A380

Dubai – Mahe Island 2 daily 777-300ER

Dubai – Male 1 daily 777-300ER

Dubai – Manchester 1 daily A380

Dubai – Manila 2 daily 777-300ER

Dubai – Mauritius 2 daily A380

Dubai – Melbourne 2 daily A380

Dubai – Milan Malpensa – New York JFK 1 daily A380

Dubai – Moscow Domodedovo 2 daily A380/777-300ER

Dubai – Mumbai 5 daily 777/A380

Dubai – Munich 4 weekly A380

Dubai – Muscat 3 daily 777-300ER

Dubai – Nairobi 6 weekly 777-300ER

Dubai – New York JFK 1 daily A380 (Only 1 of 2 daily nonstop service available for reservation)

Dubai – Orlando 5 weekly 777-300ER

Dubai – Osaka Kansai 5 weekly A380

Dubai – Oslo 2 weekly 777-300ER

Dubai – Paris CDG 2 daily A380

Dubai – Perth 1 daily A380

Dubai – Peshawar 5 weekly 777-300ER

Dubai – Phuket 1 daily 777-300ER

Dubai – Porto 4 weekly 777-200LR

Dubai – Prague 3 weekly A380

Dubai – Rio de Janeiro Galeao – Buenos Aires Ezeiza 4 weekly 777-300ER

Dubai – Rio de Janeiro Galeao – Santiago de Chile 3 weekly 777-300ER

Dubai – Riyadh 3 daily 777-300ER

Dubai – Rome 1 daily A380

Dubai – St. Petersburg 4 weekly 777-300ER

Dubai – San Francisco 1 daily A380

Dubai – Sao Paulo Guarulhos 2 weekly A380

Dubai – Seattle 1 daily 777-300ER

Dubai – Seoul Incheon 5 weekly A380

Dubai – Sialkot 1 daily 777-300ER

Dubai – Singapore 8 weekly A380

Dubai – Stockholm Arlanda 1 weekly 777-300ER

Dubai – Sydney 1 daily A380

Dubai – Sydney – Christchurch 1 daily A380

Dubai – Taipei Taoyuan 5 weekly A380

Dubai – Tehran Imam Khomeini 2 daily 777-300ER

Dubai – Thiruvananthapuram 1 daily 777-300ER

Dubai – Tokyo Narita 1 daily A380

Dubai – Toronto 5 weekly A380

Dubai – Tunis 4 weekly 777-300ER

Dubai – Venice 4 weekly 777-300ER

Dubai – Vienna 4 weekly A380

Dubai – Washington Dulles 1 daily A380

Dubai – Zagreb 4 weekly 777-300ER (Reservation for this route is no longer available in Sep/Oct. Zagreb is a summer seasonal destination)

Dubai – Zurich 1 daily A380



Initially reported on Airlineroute on 18JUL20, following planned service reduction previously scheduled to commence on 01SEP20, will now begin on 01OCT20 (cancellations remain in effect immediately):



Dubai – Adelaide 1 daily service cancelled (this route will not be resumed from 28MAR21)

Dubai – Bangkok Nonstop sector reduces from 5 to 4 daily (EK374/375 A380 cancelled)

Dubai – Barcelona Nonstop sector reduces from 16 to 14 weekly (Barcelona – Mexico City sector unchanged)

Dubai – Brisbane Reduce from 2 to 1 daily, 777-300ER operating (EK434/435 A380 cancelled)

Dubai – Brussels Reduce from 2 to 1 daily, 777-300ER operating

Dubai – Dhaka Reduce from 4 to 3 daily, 777-300ER operating

Dubai – Dublin Reduce from 2 to 1 daily, 777-300ER operating

Dubai – Dusseldorf Reduce from 2 to 1 daily, A380 operating

Dubai – Frankfurt Reduce from 3 to 2 daily, A380 operating (EK043/044 777-300ER cancelled)

Dubai – Glasgow Reduce from 2 to 1 daily, A380 operating

Dubai – Hamburg Reduce from 2 to 1 daily, 777-300ER operating (EK061/062 A380 cancelled)

Dubai – Ho Chi Minh City Reduce from 2 to 1 daily, 777-300ER operating

Dubai – Hong Kong Nonstop sector reduces from 3 to 2 daily, A380 operating (EK386/387 777-300ER cancelled)

Dubai – Johannesburg Reduce from 4 to 3 daily (2 daily A380 and 1 daily 777-300ER)

Dubai – Kuala Lumpur Reduce from 3 to 2 daily, A380 operating

Dubai – Lisbon Reduce from 2 to 1 daily, 777-300ER

Dubai – London Gatwick Reduce from 3 to 1 daily upon service resumption, A380 operating

Dubai – London Stansted Reduce from 2 to 1 daily upon service resumption, 777-300ER operating (Overall service for London reduces from 11 to 8 daily)

Dubai – Madrid Reduce from 2 to 1 daily, A380 operating

Dubai – Manchester Reduce from 3 to 2 daily, A380 operating

Dubai – Milan Malpensa Nonstop sector reduces from 3 to 2 daily, A380 operating (Milan Malpensa – New York JFK sector unchanged)

Dubai – Munich Reduce from 3 to 1 daily, A380 operating

Dubai – Newark 1 daily nonstop service cancelled (1-stop via Athens maintained with 777-300ER)

Dubai – Stockholm Arlanda eff 02DEC20 Reduce from 11 to 7 weekly, 777-300ER operating

Dubai – Sydney Nonstop sector reduces from 3 to 2 daily (EK416/417 777-300ER/A380 cancelled. Sydney – Christchurch sector unchanged)

Dubai – Vienna Reduce from 2 to 1 daily, A380 operating (EK125/126 777-300ER cancelled)