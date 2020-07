British Airways Sep 2020 Intercontinental network as of 22JUL20

British Airways this week filed changes to its Intercontinental operation for the month of September 2020. As of 22JUL20, planned operation as follows.



Various travel restrictions continue to impact the airline’s planned operation and passenger traffic rights. Additional changes expected in the next few weeks.



London Gatwick – Antigua – Providenciales 1 weekly 777-200ER

London Gatwick – Antigua – St. Kitts 2 weekly 777-200ER

London Gatwick – Antigua – Tobago 2 weekly 777-200ER

London Gatwick – Bermuda 1 daily 777-200ER

London Gatwick – Bridgetown 6 weekly 777-200ER

London Gatwick – Cancun 4 weekly 777-200ER

London Gatwick – Kingston 3 weekly 777-200ER

London Gatwick – Las Vegas 1 daily 777-200ER

London Gatwick – Mauritius 3 weekly 777-200ER

London Gatwick – Orlando 11 weekly 777-200ER

London Gatwick – Punta Cana 3 weekly 777-200ER

London Gatwick – St. Lucia – Grenada 2 weekly 777-200ER

London Gatwick – St. Lucia – Port of Spain 5 weekly 777-200ER

London Gatwick – Tampa 1 daily 777-200ER

London Heathrow – Abuja 1 daily 777-200ER

London Heathrow – Accra 1 daily 777-200ER

London Heathrow – Atlanta 1 daily 787-9

London Heathrow – Bahrain 3 weekly 777-200ER

London Heathrow – Baltimore/Washington 4 weekly 787-8

London Heathrow – Bangalore 3 weekly A350-1000XWB

London Heathrow – Bangkok 1 daily 787-8

London Heathrow – Boston 2 daily 777-200ER/A350-1000XWB

London Heathrow – Buenos Aires Ezeiza 4 weekly 777-200ER

London Heathrow – Cape Town 3 weekly 777-300ER

London Heathrow – Chennai 3 weekly 787-8/-9

London Heathrow – Chicago O’Hare 2 daily 787-9/A350-1000XWB

London Heathrow – Dallas/Ft. Worth 1 daily 787-10

London Heathrow – Delhi 10 weekly 777-200ER/787-8

London Heathrow – Denver 1 daily 777-200ER

London Heathrow – Dubai 1 daily A350-1000XWB

London Heathrow – Hong Kong 1 daily 777-300ER

London Heathrow – Houston 5 weekly 777-200ER

London Heathrow – Hyderabad 3 weekly 787-8/-9

London Heathrow – Islamabad 3 weekly 787-8

London Heathrow – Johannesburg 1 daily 777-300ER

London Heathrow – Kuala Lumpur 5 weekly 787-9

London Heathrow – Kuwait City 3 weekly 777-200ER

London Heathrow – Lagos 1 daily 777-200ER

London Heathrow – Las Vegas 1 daily 777-200ER

London Heathrow – Los Angeles 2 daily 787-9

London Heathrow – Mahe Island 2 weekly 787-9

London Heathrow – Mexico City 4 weekly 787-9

London Heathrow – Miami 1 daily 787-9

London Heathrow – Montreal 3 weekly 787-8

London Heathrow – Mumbai 10 weekly 777-200ER/787-8

London Heathrow – Nairobi 4 weekly 777-200ER

London Heathrow – Nassau – Grand Cayman 4 weekly 777-200ER

London Heathrow – Newark 1 daily 787-9

London Heathrow – New York JFK 4 daily 777-200ER

London Heathrow – Philadelphia 1 daily 787-9

London Heathrow – Riyadh 4 weekly 777-200ER

London Heathrow – San Francisco 1 daily 777-300ER

London Heathrow – Sao Paulo Guarulhos 1 daily 787-9

London Heathrow – Seattle 1 daily 787-10

London Heathrow – Seoul Incheon 5 weekly 787-8

London Heathrow – Shanghai Pu Dong 2 weekly 777-300ER

London Heathrow – Singapore 1 daily 777-300ER

London Heathrow – Tel Aviv 2 daily 787/A350

London Heathrow – Tokyo Haneda 1 daily 787-9 (this route is not served from 01AUG20 to 28AUG20)

London Heathrow – Toronto 1 daily 787-8

London Heathrow – Vancouver 1 daily 777-200ER

London Heathrow – Washington Dulles 1 daily A350-1000XWB

British Airways previously planned to add London Heathrow – Portland OR service from 02SEP20, however this route is now cancelled as the airline removed schedule and reservation entirely.