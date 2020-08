Lufthansa Aug - Oct 2020 Intercontinental network as of 02AUG20

Lufthansa in recent schedule update adjusted Intercontinental operation for the period of 01AUG20 – 24OCT20. As of 02AUG20, planned operation as follows. Various travel restrictions continue to impact the airline’s planned operation, as well as traffic rights.



Frankfurt – Abuja – Port Harcourt eff 20AUG20 5 weekly A330-300

Frankfurt – Algiers 1 weekly A321 (Every 2 weeks in September, schedule pending in October)

Frankfurt – Baku eff 01SEP20 2 weekly A321

Frankfurt – Beirut 3 weekly A321neo

Frankfurt – Bangkok 3 weekly 747-8I (1 daily from 01SEP20)

Frankfurt – Bangalore eff 16AUG20 5 weekly A330-300 (1 daily from 01SSEP20)

Frankfurt – Boston 5 weekly A330-300 (1 daily from 02SEP20)

Frankfurt – Cairo 9 weekly A321/321neo (1 daily A321neo from 28AUG20)

Frankfurt – Cancun eff 01OCT20 3 weekly A340-300

Frankfurt – Cape Town eff 01SEP20 3 weekly A340-300 (5 weekly from 01OCT20)

Frankfurt – Chicago O’Hare 1 daily 747-8I

Frankfurt – Dallas/Ft. Worth eff 02SEP20 3 weekly

Frankfurt – Delhi eff 17AUG20 5 weekly A340-300 (1 daily from 01SEP20)

Frankfurt – Detroit eff 02SEP20 3 weekly A330-300

Frankfurt – Dubai 3 weekly A330-300 (5 weekly from 02SEP20)

Frankfurt – Hong Kong 3 weekly A340-300 (5 weekly from 03SEP20)

Frankfurt – Johannesburg August operation (from FRA): 12, 26. 5 weekly 747-8I from 02SEP20 (1 Daily from 01OCT20)

Frankfurt – Kuwait City – Dammam eff 01SEP20 5 weekly A330-300

Frankfurt – Lagos – Malabo eff 20AUG20 5 weekly A330-300

Frankfurt – Los Angeles 5 weekly 747-8I (1 daily from 02SEP20)

Frankfurt – Mexico City 3 weekly 747-8I (5 weekly from 01SEP20, 1 daily from 01OCT20)

Frankfurt – Miami 5 weekly A340-300

Frankfurt – Mumbai eff 16AUG20 5 weekly A330-300

Frankfurt – Nairobi 3 weekly A330-300 (5 weekly from 03SEP20)

Frankfurt – Nanjing 1 weekly 747-8I (A340-300 from 31AUG20)

Frankfurt – Newark 5 weekly A330-300 (1 daily from 01SEP20)

Frankfurt – New York JFK 5 weekly A330-300 (1 daily from 01SEP20)

Frankfurt – Orlando eff 01SEP20 3 weekly A340-300

Frankfurt – Philadelphia eff 02SEP20 3 weekly A330-300

Frankfurt – Riyadh – Bahrain eff 31AUG20 1 daily A330-300

Frankfurt – San Francisco eff 02SEP20 3 weekly A340-300

Frankfurt – San Jose (Costa Rica) 2 weekly A340-300

Frankfurt – Sao Paulo Guarulhos 5 weekly 747-8I (1 daily from 01SEP20)

Frankfurt – Seattle 3 weekly A340-300

Frankfurt – Seoul Incheon eff 01SEP20 3 weekly A340-300

Frankfurt – Shanghai Pu Dong 2 weekly 747-8I (schedule on/after September is pending)

Frankfurt – Singapore 3 weekly A340-300 (1 Daily from 31AUG20)

Frankfurt – Tehran Imam Khomeini eff 14SEP20 3 weekly A330-300 (5 weekly from 04OCT20)

Frankfurt – Tel Aviv 1 daily A321neo (17 weekly from 01SEP20)

Frankfurt – Tokyo Haneda 3 weekly A340-300 (1 daily from 01SEP20)

Frankfurt – Toronto 5 weekly A330-300/340-300 (1 daily A340 from 02SEP20)

Frankfurt – Tunis 2 weekly A320neo (3 weekly A319 from 01SEP20)

Frankfurt – Vancouver 5 weekly A330-300 (1 daily from 05SEP20)

Frankfurt – Washington Dulles eff 01SEP20 5 weekly A330-300

Munich – Charlotte eff 03SEP20 3 weekly A350-900XWB (5 weekly from 02OCT20)

Munich – Chicago O’Hare 5 weekly A350-900XWB (1 daily from 01SEP20)

Munich – Delhi eff 16AUG20 3 weekly A350-900XWB (5 weekly from 02SEP20)

Munich – Denver eff 01SEP20 5 weekly A350-900XWB (1 daily from 03OCT20)

Munich – Los Angeles 3 weekly A350-900XWB (5 weekly from 01SEP20)

Munich – Montreal 3 weekly A350-900XWB (5 weekly from 04SEP20)

Munich – Newark 3 weekly A350-900XWB (5 weekly from 03SEP20)

Munich – Osaka Kansai eff 01SEP20 5 weekly A350-900XWB

Munich – San Francisco 5 weekly A350-900XWB

Munich – Seoul Incheon 3 weekly (5 weekly from 02SEP20)

Munich – Shanghai Pu Dong eff 01SEP20 1 weekly A350-900XWB (schedule in October is pending)

Munich – Tbilisi 2 weekly A321 (A319 from 30AUG20, 3 weekly from 05OCT20)

Munich – Tel Aviv 3 weekly A319 (5 weekly from 01SEP20)

Munich – Tokyo Haneda 3 weekly A350-900XWB (5 weekly from 01SEP20)