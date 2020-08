Alitalia August 2020 European network as of 02AUG20

Alitalia during the month of August 2020 plans to operate following European network, based on 02AUG20 OAG schedules listing. Latest update sees the airline once again operating most routes out of Linate Airport in Milan, instead of Malpensa.



Due to various travel restrictions, last minute modification may occur. Selected routes will see variation of weekly frequency on selected week.



Milan Linate – Alghero 21 weekly

Milan Linate – Amsterdam 7 weekly

Milan Linate – Bari 14 weekly

Milan Linate – Brindisi 21 weekly

Milan Linate – Brussels 6 weekly

Milan Linate – Cagliari 56-57 weekly

Milan Linate – Catania 43 weekly

Milan Linate – Corfu 2 weekly

Milan Linate – Ibiza 2 weekly

Milan Linate – Irakleion 2 weekly

Milan Linate – Lamezia Terme 21 weekly

Milan Linate – Lampedusa 2 weekly

Milan Linate – London Heathrow 7 weekly

Milan Linate – Mahon 2 weekly

Milan Linate – Naples 14 weekly

Milan Linate – Olbia 35-36 weekly

Milan Linate – Palermo 28 weekly

Milan Linate – Palma Mallorca 2 weekly

Milan Linate – Pantelleria 2 weekly

Milan Linate – Paris CDG 7 weekly

Milan Linate – Reggio di Calabria 7 weekly

Milan Linate – Rhodes 2 weekly

Milan Linate – Rome 35 weekly

Milan Malpensa – Cagliari 1 weekly

Milan Malpensa – Rome 14 weekly

Rome – Alghero 21 weekly

Rome – Amsterdam 7 weekly

Rome – Athens 14 weekly

Rome – Barcelona 7 weekly

Rome – Bari 7 weekly

Rome – Bologna 14 weekly

Rome – Brindisi 14 weekly

Rome – Brussels 7 weekly

Rome – Catania 42-43 weekly

Rome – Corfu 2 weekly

Rome – Florence 7 weekly

Rome – Frankfurt 7 weekly

Rome – Geneva 7 weekly

Rome – Genoa 7 weekly

Rome – Ibiza 2 weekly

Rome – Irakleion 2 weekly

Rome – Kefallinia 2 weekly

Rome – Lamezia Terme 14 weekly

Rome – Lampedusa 3 weekly

Rome – London Heathrow 21 weekly

Rome – Madrid 7 weekly

Rome – Mahon 2 weekly

Rome – Malaga 3 weekly

Rome – Malta 7 weekly

Rome – Marseille 10 weekly

Rome – Munich 7 weekly

Rome – Mykonos 2 weekly

Rome – Naples 7 weekly

Rome – Nice 7 weekly

Rome – Olbia 28-29 weekly

Rome – Palermo 42-43 weekly

Rome – Palma Mallorca 2 weekly

Rome – Pantelleria 3 weekly

Rome – Paris CDG 14 weekly

Rome – Reggio di Calabria 7 weekly

Rome – Rhodes 2 weekly

Rome – Tirana 7 weekly

Rome – Turin 14 weekly

Rome – Venice 14 weekly

Rome – Zakynthos 1 weekly

Rome – Zurich 5 weekly