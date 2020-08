Volotea moves selected new routes launch to S21

Volotea in the last few weeks revised planned new routes for summer 2020 season. Due to various issues, the airline has delayed planned service launch, including certain routes being postponed to summer 2021 season.



Latest adjustment as of 07AUG20 as follows.



Bari – Kefallinia eff 07JUL21 1 weekly 717 (Previous plan: 08JUL20 – 30SEP20)

Bari – Split eff 07JUL21 1 weekly A319 (Previous plan: 08JUL20 – 30SEP20)

Bilbao – Corvera eff 03JUL21 1 weekly 717 (Previous plan: 2 weekly eff 13JUN20)

Cagliari – Athens eff 28MAY21 2 weekly A319 (Previous plan: eff 12JUN20)

Cagliari – Bilbao eff 29MAY21 1 weekly A319 (Previous plan: eff 13JUN20)

Cagliari – Deauville eff 27APR21 1 weekly A319 (Previous plan: eff 16JUN20)

Cagliari – Hannover eff 29MAY21 1 weekly A319 (Previous plan: eff 13AUG20)

Irakleion – Genoa eff 07JUL21 1 weekly 717 (Previous plan: 08JUL20 – 30SEP20)

Irakleion – Mykonos eff 28MAY21 2 weekly 717(Previous plan: eff 12JUN20)

Lyon – Bari eff 01APR21 2 weekly A319 (Previous plan: eff 15JUN20)

Lyon – Bilbao eff 02APR21 2 weekly 717 (A319/717 from 28MAY21; 1 flight operated in April 2020)

Lyon – Corfu eff 11APR21 2 weekly A319 (Previous plan: eff 14JUN20)

Lyon – Irakleion eff 10APR21 1 weekly A319 (Previous plan: eff 13JUN20)

Lyon – Thira eff 14APR21 1 weekly A319 (Previous plan: eff 17JUN20)

Madrid – Faro eff 30MAY21 2 weekly A319 (Previous plan: eff 14JUN20)

Marseille – Olbia eff 28MAY21 1 weekly 717 (A319 from 02JUL21; Previous plan: 12JUN20 – 02OCT20)

Mykonos – Dubrovnik eff 29MAY21 2 weekly A319/717 (until 03OCT20; Previous plan: 13JUN20 – 03OCT20)

Mykonos – Irakleion eff 28MAY21 2 weekly 717 (Previous plan: eff 12JUN20)

Mykonos – Turin eff 07JUL21 1 weekly A319 (Previous plan: eff 07JUL20)

Naples – Alicante eff 27MAR21 2 weekly A319 (3 flights operated in April 2020)

Nantes – Varna eff 27APR21 1 weekly A319 (Previous plan: 16JUN20 – 29SEP20)

Olbia – Marseille eff 28MAY21 1 weekly 717 (A319 from 02JUL20; Previous plan: eff 12JUN20)

Palermo – Dubrovnik eff 07JUL21 1 weekly 717 (Previous plan: 08JUL20 – 30SEP20)

Palma Mallorca – Strasbourg eff 28APR21 1 weekly A319(Previous plan: eff 17JUN20)

Toulouse – Hannover eff 18APR21 1 weekly A319 (1 flight operated in April 2020)

Toulouse – Madrid eff 16OCT20 2 weekly A319 (Previous plan: eff 03APR20)

Venice – Hannover eff 26MAR21 2 weekly 717 (2 flights operated in April 2020)

Venice – Kalamata eff 02JUN21 1 weekly 717 (Previous plan: eff 17JUN20)

Venice – Luxembourg eff 18DEC20 2 weekly 717 (3 flights operated in April 2020)

Verona – Preveza eff 07JUL21 1 weekly A319 (Previous plan: 08JUL20 – 30SEP20)

Verona – Skiathos eff 06JUL21 1 weekly A319(Previous plan: 07JUL20 – 29SEP20)



Previously reported new routes (some with revised launch dates):

Alicante – Luxembourg eff 04APR20 2 weekly A319/717 (Resumed on 03JUL20)

Athens – Corfu 24JUL20 – 28AUG20 2 weekly 717 (Previous plan: 4 weekly from 03JUL20, 1 daily from 25JUL20)

Athens – Lyon eff 08JUL20 1 weekly 717 (2 weekly from 25JUL20, A319 from 02SEP20; Previous plan: eff 13JUN20)

Athens – Marseille eff 05AUG20 2 weekly 717/A319 (Previous plan: eff 13JUN20)

Athens – Split 08JUL20 – 22JUL20 1 weekly 717 (Previous plan: 2 weekly 717/A319 from 14JUN20)

Bastia – Lyon eff 02AUG20 4 weekly A319 (Previous plan: 4 weekly from 04JUL20, 1 daily 24JUL20 – 01SEP20)

Bastia – Paris Beauvais eff 04JUL20 2 weekly A319 (1 weekly from 01OCT20)

Bastia – Rennes eff 03JUL20 2 weekly A319 (1 weekly from 01OCT20)

Biarritz – Lille eff 06JUL20 2 weekly A319

Biarritz – Rennes eff 27JUL20 1 weekly A319 (Previous plan: 2 weekly eff 06JUL20)

Biarritz – Strasbourg eff 07SEP20 1 weekly A319 (Previous plan: 2 weekly eff 06JUL20)

Bilbao – Castellon eff 15AUG20 1 weekly 717 (Previous plan: 2 weekly eff 11JUL20)

Bilbao – Mahon eff 22JUL20 2 weekly 717 (Previous plan: eff 22JUL20)

Bilbao – Valencia eff 09JUL20 2 weekly 717 (4 weekly from 04SEP20)

Ibiza – Alicante eff 12JUL20 1 weekly 717 (2 weekly from 03SEP20, until 27SEP20; Previous plan: 2 weekly eff 05JUL20)

Ibiza – Granada eff 03JUL20 1 weekly 717 (2 weekly from 27JUL20, until 28SEP20; Previous plan: 2 weekly eff 03JUL20)

Ibiza – Santiago de Compostela eff 03JUL20 2 weekly 717 (until 28SEP20)

Ibiza – Zaragoza eff 04JUL20 2 weekly 717 (until 26SEP20)

Lamezia Terme – Trieste eff 06JUL20 1 weekly 717 (2 weekly from 03SEP20, until 28SEP20; Previous plan: 2 weekly eff 06JUL20)

Lyon – Ajaccio eff 04JUL20 4 weekly A319 (1 daily 24JUL20 – 02SEP20)

Lyon – Caen eff 04SEP20 2 weekly A319/717 (1 flight operated in April 2020)

Lyon – Faro eff 16JUL20 1 weekly A319 (Previous plan: 2 weekly eff 15JUN20)

Lyon – Figari eff 04JUL20 4 weekly A319 (1 daily 24JUL20 – 03SEP20)

Lyon – Malaga eff 06JUL20 1 weekly 717(A319 from 07SEP20; Previous plan: 2 weekly eff 12JUN20)

Mahon – Alicante eff 03JUL20 2 weekly 717 (until 25SEP20)

Mahon – Granada eff 06JUL20 2 weekly 717 (until 28SEP20)

Mahon – Malaga eff 06JUL20 2 weekly 717 (until 27SEP20)

Mahon – Santiago de Compostela eff 05JUL20 2 weekly 717 (until 27SEP20)

Mahon – Seville eff 03JUL20 2 weekly 717 (until 25SEP20)

Mahon – Valencia eff 06JUL20 3 weekly 717 (until 28SEP20)

Marseille – Castellon Planned 1 weekly A319 from 16JUN20 cancelled

Montpellier – Figari eff 05JUL20 2 weekly A319 (1 weekly from 02OCT20)

Nantes – Barcelona eff 03JUL20 2 weekly A319

Nantes – Nice eff 19JUN20 2 weekly A319

Nice – Brest eff 03JUL20 2 weekly A319

Nice – Caen eff 03JUL20 2 weekly A319

Olbia – Ancona eff 03JUL20 2 weekly A319 (until 02OCT20; Previous plan: eff 12JUN20)

Olbia – Bologna eff 03JUL20 1 daily A319 (2 daily 24JUL20 – 31AUG20, 2 weekly from 06OCT20)

Olbia – Pescara eff 06JUL20 2 weekly A319 (until 28SEP20)

Olbia – Pisa eff 03JUL20 3 weekly A319/717 (Previous plan: eff 12JUN20)

Olbia – Trieste eff 06JUL20 2 weekly A319 (until 28SEP20)

Palermo – Trieste eff 03JUL20 2 weekly 717

Palma Mallorca – Alicante eff 27JUL20 1 weekly 717 (2 weekly from 03SEP20, until 28SEP20; Previous plan: 2 weekly eff 06JUL20)

Palma Mallorca – Deauville eff 08JUL20 1 weekly A319 (717 from 02SEP20; Previous plan: eff 17JUN20)

Palma Mallorca – Valencia Planned 2 weekly 717 from 04JUL20 cancelled

Palma Mallorca – Zaragoza eff 04JUL20 3 weekly 717 (until 28SEP20)

Perpignan – Lille eff 03JUL20 2 weekly A319

Rennes – Ajaccio eff 04JUL20 2 weekly A319 (1 weekly from 30SEP20)

Rennes – Bastia eff 03JUL20 2 weekly A319 (1 weekly from 03OCT20)

Rennes – Figari eff 04JUL20 2 weekly A319 (1 weekly from 30SEP20)

Strasbourg – Barcelona eff 09OCT20 2 weekly A319

Toulouse – Dubrovnik eff 29JUL20 1 weekly A319 (until 26AUG20; Previous plan: 2 weekly from 04APR20)

Thessaloniki – Irakleion eff 03JUL20 2 weekly 717 (Previous plan: eff 12JUN20)

Thessaloniki – Mykonos eff 04JUL20 2 weekly 717 (until 03OCT20; Previous plan: eff 13JUN20)

Thessaloniki – Thira eff 05JUL20 2 weekly 717 (3 weekly from 02SEP20; Previous plan: 3 weekly eff 05JUL20)

Turin – Alghero eff 04JUL20 2 weekly A319

Turin – Catania eff 03JUL20 4 weekly A319 (1 daily from 25JUL20)

Turin – Lamezia Terme eff 19JUN20 2 weekly A319/717 (4 weekly 28JUL20 – 31AUG20; 3 flights operated in April 2020)

Verona – Preveza eff 08JUL20 1 weekly A319 (until 30SEP20)

Verona – Skiathos eff 07JUL20 1 weekly A319 (until 29SEP20)