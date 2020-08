AirAsia September 2020 Preliminary International operations as of 12AUG20

AirAsia earlier in the last 2 weeks filed preliminary International operation for the month of September 2020. As of 12AUG20, preliminary operation as follows. Note the airline is likely to file additional changes, such as reservation closure, in the next few weeks.



Ipoh – Singapore 2 weekly

Johor Bahru – Ho Chi Minh City eff 19SEP20 2 weekly

Johor Bahru – Singapore 7 weekly

Kota Kinabalu – Singapore 7 weekly

Kuala Lumpur – Banda Aceh 2 weekly

Kuala Lumpur – Bandar Seri Begawan 4 weekly

Kuala Lumpur – Bandung 2 weekly

Kuala Lumpur – Bangalore 4 weekly

Kuala Lumpur – Bangkok Don Mueang 10 weekly

Kuala Lumpur – Chennai 4 weekly

Kuala Lumpur – Chiang Mai 3 weekly

Kuala Lumpur – Colombo 2 weekly

Kuala Lumpur – Da Nang eff 20SEP20 2 weekly

Kuala Lumpur – Denpasar 2 weekly

Kuala Lumpur – Dhaka 4 weekly

Kuala Lumpur – Guangzhou 1 weekly

Kuala Lumpur – Hanoi eff 17SEP20 4 weekly

Kuala Lumpur – Ho Chi Minh City eff 17SEP20 7 weekly

Kuala Lumpur – Hyderabad 4 weekly

Kuala Lumpur – Jakarta 10 weekly

Kuala Lumpur – Kaohsiung 3 weekly

Kuala Lumpur – Kochi 2 weekly

Kuala Lumpur – Kolkata 2 weekly

Kuala Lumpur – Macau eff 20SEP20 2 weekly

Kuala Lumpur – Makassar 2 weekly

Kuala Lumpur – Manila 14 weekly

Kuala Lumpur – Medan Kualanamu 10 weekly

Kuala Lumpur – Padang 4 weekly

Kuala Lumpur – Palembang 3 weekly

Kuala Lumpur – Pekanbaru 2 weekly

Kuala Lumpur – Phnom Penh 3 weekly

Kuala Lumpur – Phuket 4 weekly

Kuala Lumpur – Pontianak 2 weekly

Kuala Lumpur – Semarang 4 weekly

Kuala Lumpur – Singapore 35 weekly

Kuala Lumpur – Tiruchirappalli 4 weekly

Kuala Lumpur – Yangon 4 weekly

Kuala Lumpur – Yogyakarta 4 weekly

Kuching – Singapore 7 weekly

Miri – Singapore 4 weekly

Penang – Jakarta 2 weekly

Penang – Medan Kualanamu 4 weekly

Penang – Singapore 7 weekly