AirAsia earlier in the last 2 weeks filed preliminary International operation for the month of September 2020. As of 12AUG20, preliminary operation as follows. Note the airline is likely to file additional changes, such as reservation closure, in the next few weeks.
Ipoh – Singapore 2 weekly
Johor Bahru – Ho Chi Minh City eff 19SEP20 2 weekly
Johor Bahru – Singapore 7 weekly
Kota Kinabalu – Singapore 7 weekly
Kuala Lumpur – Banda Aceh 2 weekly
Kuala Lumpur – Bandar Seri Begawan 4 weekly
Kuala Lumpur – Bandung 2 weekly
Kuala Lumpur – Bangalore 4 weekly
Kuala Lumpur – Bangkok Don Mueang 10 weekly
Kuala Lumpur – Chennai 4 weekly
Kuala Lumpur – Chiang Mai 3 weekly
Kuala Lumpur – Colombo 2 weekly
Kuala Lumpur – Da Nang eff 20SEP20 2 weekly
Kuala Lumpur – Denpasar 2 weekly
Kuala Lumpur – Dhaka 4 weekly
Kuala Lumpur – Guangzhou 1 weekly
Kuala Lumpur – Hanoi eff 17SEP20 4 weekly
Kuala Lumpur – Ho Chi Minh City eff 17SEP20 7 weekly
Kuala Lumpur – Hyderabad 4 weekly
Kuala Lumpur – Jakarta 10 weekly
Kuala Lumpur – Kaohsiung 3 weekly
Kuala Lumpur – Kochi 2 weekly
Kuala Lumpur – Kolkata 2 weekly
Kuala Lumpur – Macau eff 20SEP20 2 weekly
Kuala Lumpur – Makassar 2 weekly
Kuala Lumpur – Manila 14 weekly
Kuala Lumpur – Medan Kualanamu 10 weekly
Kuala Lumpur – Padang 4 weekly
Kuala Lumpur – Palembang 3 weekly
Kuala Lumpur – Pekanbaru 2 weekly
Kuala Lumpur – Phnom Penh 3 weekly
Kuala Lumpur – Phuket 4 weekly
Kuala Lumpur – Pontianak 2 weekly
Kuala Lumpur – Semarang 4 weekly
Kuala Lumpur – Singapore 35 weekly
Kuala Lumpur – Tiruchirappalli 4 weekly
Kuala Lumpur – Yangon 4 weekly
Kuala Lumpur – Yogyakarta 4 weekly
Kuching – Singapore 7 weekly
Miri – Singapore 4 weekly
Penang – Jakarta 2 weekly
Penang – Medan Kualanamu 4 weekly
Penang – Singapore 7 weekly
AirAsia September 2020 Preliminary International operations as of 12AUG20
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AirAsia earlier in the last 2 weeks filed preliminary International operation for the month of September 2020. As of 12AUG20, preliminary operation as follows. Note the airline is likely to file additional changes, such as reservation closure, in the next few weeks.