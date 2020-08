Ethiopian Airlines Sep 2020 International operations as of 23AUG20

Ethiopian Airlines during the month of September 2020 plans to operate following International service, including additional service resumption and/or routing changes by mid-September. As of 23AUG20, planned operation as follows.



Various travel restrictions continue to impact the airline’s operation, including possibility of further delay to planned service resumptions.



Addis Ababa – Abidjan – Conakry 5 weekly 787-8/-9

Addis Ababa – Abuja 3 weekly A350 (1 daily from 10SEP20)

Addis Ababa – Antananarivo 4 weekly 737-800

Addis Ababa – Athens – Moscow Domodedovo 3 weekly 787-8

Addis Ababa – Bamako – Dakar 6 weekly 787-8/-9

Addis Ababa – Bangkok 2 weekly 787-8 until 12SSEP20)

Addis Ababa – Bangkok – Hong Kong 3 weekly 777-200LR

Addis Ababa – Bangkok – Jakarta eff 17SEP20 3 weekly 787-8

Addis Ababa – Beirut 7 weekly various aircraft

Addis Ababa – Brazzaville – Pointe Noire – Addis Ababa 5 weekly 787-8 (4 weekly from 11SEP20)

Addis Ababa – Brussels – Manchester 3 weekly 787-9

Addis Ababa – Bujumbura – Kigali 3 weekly 737-800

Addis Ababa – Cairo 7 weekly various aircraft

Addis Ababa – Cape Town eff 16SEP20 1 daily A350

Addis Ababa – Cotonou 1 daily 737-700/-800

Addis Ababa – Dar es Salaam 1 daily 737-800

Addis Ababa – Djibouti 1 daily 737-700/-800

Addis Ababa – Doha 3 weekly various aircraft

Addis Ababa – Douala – Malabo – Addis Ababa 2 weekly 777/787

Addis Ababa – Dubai 11 weekly various aircraft

Addis Ababa – Dublin – Chicago O’Hare – Addis Ababa 5 weekly 787-8 (4 weekly from 22SEP20)

Addis Ababa – Dublin – Toronto – Addis Ababa 5 weekly 787-8

Addis Ababa – Dublin – Washington Dulles – Addis Ababa 1 daily 777-200LR

Addis Ababa – Entebbe 2 daily various aircraft

Addis Ababa – Frankfurt 1 daily A350-900XWB

Addis Ababa – Garowe 1 daily Dash8-Q400

Addis Ababa – Geneva – Marseille 3 weekly 787-8

Addis Ababa – Goma 2 weekly 737-700 (3 weekly from 10SEP20)

Addis Ababa – Guangzhou 1 weekly 777-300ER

Addis Ababa – Harare – Lusaka – Addis Ababa 4 weekly A350/787-8

Addis Ababa – Hargeisa 2 daily 737/Dash8

Addis Ababa – Hong Kong – Manila 4 weekly 777/787

Addis Ababa – Istanbul 1 daily 737-800

Addis Ababa – Jakarta 2 weekly 787-8 until 14SEP20

Addis Ababa – Jeddah eff 17SEP20 1 daily 737-800

Addis Ababa – Johannesburg eff 16SEP20 1 daily 777-200LR/787-9

Addis Ababa – Juba 1 daily Dash8-Q400

Addis Ababa – Kano eff 16SEP20 1 weekly 737-800

Addis Ababa – Khartoum 2 daily 737-800

Addis Ababa – Kigali 4 weekly 737-800

Addis Ababa – Kigali – Bujumbura 4 weekly 737-800

Addis Ababa – Kilimanjaro – Zanzibar 1 daily A350

Addis Ababa – Kinshasa 1 daily various aircraft

Addis Ababa – Kuwait City 1 weekly 737-800

Addis Ababa – Lagos 4 weekly 777-200LR (1 daily from 10SEP20)

Addis Ababa – Libreville – Yaounde – Addis Ababa 3 weekly 787-8/-9

Addis Ababa – Lome 3 weekly 737-800

Addis Ababa – Lome – Newark 4 weekly 787-8

Addis Ababa – London Heathrow 1 daily 787-9

Addis Ababa – Luanda 5 weekly 787-8

Addis Ababa – Lubumbashi 1 daily 787-8/-9

Addis Ababa – Lusaka – Harare – Addis Ababa 3 weekly A350

Addis Ababa – Mahe Island 1 daily 737-800

Addis Ababa – Malabo – Douala – Addis Ababa 4 weekly 777/787

Addis Ababa – Mogadishu 2 daily 737-700/-800

Addis Ababa – Mombasa 1 daily various aircraft

Addis Ababa – Muscat 1 daily 737-800

Addis Ababa – Nairobi 1 daily 737-800 (selected dates 777-200LR)

Addis Ababa – N’Djamena 1 daily 737-700/-800

Addis Ababa – Ndola – Blantyre – Addis Ababa 3 weekly 737-800

Addis Ababa – Niamey – Ouagadougou 5 weekly various aircraft

Addis Ababa – Paris CDG 1 daily A350

Addis Ababa – Port Harcourt 3 weekly 737-700

Addis Ababa – Riyadh eff 16SEP20 1 daily 737-800

Addis Ababa – Rome – Milan Malpensa 1 daily 777-200LR (selected dates 787-9)

Addis Ababa – Sao Paulo Guarulhos 5 weekly 787-8

Addis Ababa – Seoul Incheon – Tokyo Narita 4 weekly 787-8

Addis Ababa – Shanghai Pu Dong 1 weekly 777-300ER

Addis Ababa – Singapore – Kuala Lumpur eff 17SEP20 4 weekly 787-8

Addis Ababa – Stockholm Arlanda – Oslo 4 weekly 787-8

Addis Ababa – Tel Aviv 1 daily 737-800

Addis Ababa – Victoria Falls – Gaborone – Addis Ababa 5 weekly 777/787

Addis Ababa – Vienna 4 weekly 787-8

Addis Ababa – Windhoek eff 18SEP20 4 weekly 777/787

Addis Ababa – Yaounde – Libreville 3 weekly 787-8/-9