Turkish Airlines Sep 2020 Intercontinental / Russia network as of 30AUG20

Turkish Airlines during the month of September 2020 plans to operate following Intercontinental service, as well as Russia. Planned operation is based on OAG schedules as of 30AUG20, while selected routes is based on GDS listing as of 01SEP20.



Various travel restrictions continue to impact the airline’s passenger traffic rights on certain direction. Certain routes are not available for reservation despite schedule listing, which will affect planned service resumption date.



Istanbul – Abuja 3 weekly 737-900ER/A330-300

Istanbul – Accra 4 weekly 737-900ER/A330-200

Istanbul – Addis Ababa 4 weekly 737-800

Istanbul – Algiers eff 14SEP20 10 weekly A321/330

Istanbul – Amman eff 16SEP20 14 weekly various aircraft

Istanbul – Almaty 5 weekly 787-9

Istanbul – Atlanta 3 weekly 787-9

Istanbul – Baghdad eff 10SEP20 7 weekly 737/A320/321

Istanbul – Bahrain eff 16SEP20 4 weekly A321

Istanbul – Baku 2 daily A330-300

Istanbul – Bamako – Niamey – Istanbul 2 weekly A330-200

Istanbul – Beirut 1 daily A330-300

Istanbul – Bishkek 4 weekly 777-300ER (1 daily 737-900ER from 14SEP20)

Istanbul – Bishkek – Ulan Baatar eff 16SEP20 2 weekly 737-900ER

Istanbul – Borg el Arab 5 weekly 737-800

Istanbul – Boston 3 weekly A330-300

Istanbul – Cairo 14 weekly A321/777-300ER

Istanbul – Chicago O’Hare 1 daily 787-9

Istanbul – Constantine 5 weekly 737-800/-900ER

Istanbul – Dakar – Nouakchott – Istanbul 1 weekly A330-200

Istanbul – Dar es Salaam 3 weekly 737-900ER

Istanbul – Delhi eff 01OCT20 1 daily 777-300ER

Istanbul – Djibouti 2 weekly 737-900ER

Istanbul – Djibouti – Mogadishu 1 weekly 737-900ER

Istanbul – Dhaka 5 weekly 787-9

Istanbul – Doha 5 weekly A321

Istanbul – Douala – Yaounde – Istanbul 1 weekly 737-900ER

Istanbul – Dushanbe 2 weekly A321

Istanbul – Erbil eff 09SEP20 7 weekly A321

Istanbul – Guangzhou 1 weekly 777-300ER

Istanbul – Hanoi – Ho Chi Minh City – Istanbul eff 19SEP20 1 weekly A330-300

Istanbul – Ho Chi Minh City – Hanoi – Istanbul eff 22SEP20 1 weekly A330-300

Istanbul – Hong Kong 4 weekly 777-300ER (5 weekly from 12SEP20)

Istanbul – Houston 3 weekly 787-9

Istanbul – Islamabad 1 daily 777-300ER

Istanbul – Isfahan eff 11SEP20 2 weekly 737-800

Istanbul – Jakarta 3 weekly 787-9

Istanbul – Johannesburg eff 16SEP20 3 weekly A330-300

Istanbul – Kabul eff 11SEP20 1 daily A330

Istanbul – Karachi 1 daily A330-300

Istanbul – Kazan 3 weekly A320

Istanbul – Khartoum 5 weekly A321/330-300

Istanbul – Kigali – Entebbe – Istanbul eff 16SEP20 3 weekly 737-800/-900ER

Istanbul – Kinshasa – Libreville – Istanbul 2 weekly 737-900ER

Istanbul – Kuala Lumpur 3 weekly 777-300ER

Istanbul – Kuwait City 7 weekly various aircraft

Istanbul – Lagos 4 weekly A330-300

Istanbul – Los Angeles 5 weekly 787-9

Istanbul – Manila 2 weekly 787-9 (3 weekly from 18SEP20)

Istanbul – Mashhad eff 12SEP20 2 weekly A321

Istanbul – Miami 4 weekly 787-9

Istanbul – Montreal 3 weekly A330-300

Istanbul – Moscow Vnukovo 1 daily A321/330-300

Istanbul – Mumbai eff 01OCT20 1 daily 777-300ER

Istanbul – Muscat eff 18SEP20 2 weekly 737-900ER

Istanbul – N’Djamena – Kinshasa – Istanbul 1 weekly A330-200

Istanbul – Nairobi 3 weekly 737-900ER

Istanbul – Nakchivan 1 weekly A319/321

Istanbul – New York JFK 1 daily 777-300ER

Istanbul – Niamey – Bamako – Istanbul 2 weekly 737-900ER

Istanbul – Nouakchott – Dakar – Istanbul 3 weekly A330-200/737-900ER

Istanbul – Nur-Sultan 3 weekly 737-800

Istanbul – Oran eff 14SEP20 5 weekly A321

Istanbul – Ouagadougou – Conakry 1 weekly 737-900ER/A330-200

Istanbul – Ouagadougou – Freetown 1 weekly 737-900ER

Istanbul – St. Petersburg 1 daily A321

Istanbul – San Francisco 4 weekly 787-9

Istanbul – Seoul Incheon 3 weekly 777-300ER

Istanbul – Shiraz 4 weekly A321

Istanbul – Singapore 2 weekly A330-300

Istanbul – Sochi eff 16SEP20 3 weekly 737-800

Istanbul – Sulaymaniyah eff 12SEP20 4 weekly A321

Istanbul – Tabriz 4 weekly A321

Istanbul – Taipei Taoyuan 3 weekly 787-9

Istanbul – Tashkent 4 weekly A330-200/-300

Istanbul – Tehran Imam Khomeini eff 09SEP20 1 daily A321

Istanbul – Tel Aviv 10 weekly A330-300

Istanbul – Tokyo Haneda 2 weekly 787-9

Istanbul – Toronto 5 weekly 787-9

Istanbul – Tunis 7 weekly A320/321

Istanbul – Washington Dulles 5 weekly 777-300ER

Istanbul – Yaounde – Douala – Istanbul 2 weekly 737-900ER