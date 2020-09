EGYPTAIR Oct 2020 International operations as of 29SEP20

EGYPTAIR during the month of October 2020 schedules following International service, based on schedule listing as of 29SEP20. Planned operation for the period of 01OCT20 – 24OCT20 as follows. Additional changes remain likely, due to various travel restrictions.



Alexandria Borg el Arab – Dammam 2 weekly 737-800 (1 weekly from 18OCT20)

Alexandria Borg el Arab – Dubai eff 09OCT20 3 weekly 737-800

Alexandria Borg el Arab – Jeddah 2 weekly 737-800

Alexandria Borg el Arab – Madinah 1 weekly 737-800 (2 weekly from 08OCT20)

Cairo – Abha eff 13OCT20 4 weekly 737-800

Cairo – Abu Dhabi 14 weekly 737-800/A320neo

Cairo – Abuja 3 weekly 737-800

Cairo – Accra 2 weekly 737-800

Cairo – Addis Ababa 3 weekly 737-800

Cairo – Algiers eff 11OCT20 2 weekly 737-800

Cairo – Amman 737-800 operates on 07OCT20, 18OCT20

Cairo – Amsterdam 4 weekly A320neo

Cairo – Asmara eff 16OCT20 2 weekly 737-800

Cairo – Athens 3 weekly A320neo/737-800

Cairo – Baghdad 5-6 weekly 737-800

Cairo – Bangkok eff 16OCT20 2 weekly A330-300

Cairo – Beirut 8 weekly 737-800/A320neo

Cairo – Berlin Schoenefeld 2 weekly A320neo (3 weekly from 11OCT20)

Cairo – Brussels 1 weekly A320neo

Cairo – Budapest 1 weekly A220-300 (2 weekly from 20OCT20)

Cairo – Casablanca eff 09OCT20 3 weekly A320neo

Cairo – Copenhagen 2 weekly A320neo (3 weekly from 18OCT20)

Cairo – Dammam 14-15 weekly 737-800/A330-300/787-9

Cairo – Dar es Salaam – Nairobi – Cairo 2 weekly 737-800

Cairo – Douala 1 weekly A320neo

Cairo – Dubai 21 weekly 737-800/A320neo/787-9

Cairo – Entebbe eff 09OCT20 1 weekly 737-800

Cairo – Erbil 2 weekly 737-800/A220-300

Cairo – Frankfurt 4-5 weekly 737-800

Cairo – Gassim 3-4 weekly 737-800

Cairo – Geneva 1 weekly A320neo

Cairo – Guangzhou eff 08OCT20 2 weekly 777-300ER

Cairo – Hangzhou 1 weekly 787-9

Cairo – Istanbul 10 weekly 737-800/A320neo

Cairo – Jeddah 21 weekly 737-800/A330-300

Cairo – Johannesburg eff 08OCT20 1 weekly A330-300 (2 weekly from 18OCT20)

Cairo – Juba 2 weekly 737-800

Cairo – Kano eff 17OCT20 3 weekly 737-800

Cairo – Khartoum 7 weekly 737-800

Cairo – Kigali – Entebbe – Cairo eff 08OCT20 1 weekly 737-800

Cairo – Kuwait City 12-14 weekly 737-800/A330-300

Cairo – Lagos 3 weekly 737-800/A330-300

Cairo – Larnaca 1 weekly A220-300 (2 weekly from 19OCT20)

Cairo – London Heathrow 6-7 weekly 737-800

Cairo – Madinah 7 weekly 737-800/A330-300

Cairo – Madrid 1 weekly 737-800

Cairo – Milan Malpensa 5-7 weekly 737-800/A220-300/A330-300

Cairo – Moscow Domodedovo 3 weekly A220-300

Cairo – Mumbai eff 17OCT20 2 weekly 737-800

Cairo – Munich 2 weekly 737-800

Cairo – Muscat 2 weekly 737-800

Cairo – Nairobi 2 weekly 737-800

Cairo – N’Djamena 2 weekly 737-800

Cairo – New York JFK 4 weekly 777-300ER

Cairo – Paris CDG 7 weekly A320neo (787-9 from 15OCT20)

Cairo – Riyadh 5 weekly 737-800/A330-300

Cairo – Rome 3-5 weekly 737-800

Cairo – Sharjah 7 weekly 737-800

Cairo – Tel Aviv eff 18OCT20 2 weekly A220-300 (Air Sinai operation)

Cairo – Toronto 2 weekly 777-300ER

Cairo – Tunis 3 weekly 737-800/A320neo

Cairo – Vienna 2 weekly A220-300

Cairo – Washington Dulles 2 weekly 787-9

Hurghada – Budapest eff 15OCT20 1 weekly A220-300

Sharm el Sheikh – London Gatwick eff 17OCT20 1 weekly 737-800