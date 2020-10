Air Europa Nov 2020 International operations as of 30SEP20

Air Europa during the month of November 2020 plans to operate following International routes, based on schedule listing as of 30SEP20. Planned operation for the period of 25OCT20 – 30NOV20 as follows.



Additional changes remain highly possible, due to various travel restrictions.



Madrid – Amsterdam 6 weekly 737-800

Madrid – Asuncion – Cordoba 1 weekly 787-8

Madrid – Bogota 1 weekly 787-8

Madrid – Brussels 5 weekly 737-800/E190

Madrid – Buenos Aires Ezeiza 1 weekly 787-9

Madrid – Caracas 1 weekly 787-8

Madrid – Dusseldorf 5 weekly E190

Madrid – Frankfurt 5 weekly 737-800

Madrid – Havana 1 weekly 787-9

Madrid – Lima 1 weekly 787-9

Madrid – Lisbon 5 weekly E190/737-800

Madrid – London Gatwick 6 weekly 737-800

Madrid – Medellin 1 weekly 787-8

Madrid – Milan Malpensa 6 weekly 737-800 (787-8 on 15NOV20)

Madrid – Montevideo 1 weekly 787-9

Madrid – Munich 5 weekly 737-800/E190

Madrid – Paris Orly 6 weekly 737-800 (787-8 on 15NOV20)

Madrid – Porto 5 weekly E190/737-800

Madrid – Quito – Guayaquil – Madrid 2 weekly 787-8

Madrid – Rome 6 weekly 737-800

Madrid – San Pedro Sula 1 weekly 787-8

Madrid – Santa Cruz 1 weekly 787-8

Madrid – Santo Domingo 3 weekly 787-9

Madrid – Sao Paulo Guarulhos 2 weekly 787-9

Madrid – Zurich 5 weekly E190

Malaga – Paris CDG 21 weekly 737-800

Palma Mallorca – Paris Orly 2 weekly 737-800

Valencia – Paris CDG 14 weekly 737-800