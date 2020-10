Vueling Nov 2020 operations as of 18OCT20

Vueling during the month of November 2020 plans to operate following routes, based on OAG schedules as of 18OCT20. Most service are operated by Airbus A320 aircraft. Routes that also sees Airbus A319 aircraft operating will be highlighted below.



Due to travel restrictions, certain routes may not be available for reservation. Selected routes may see frequency variation on selected weeks.



Alicante – Amsterdam 1 weekly

Alicante – Bilbao 3 weekly

Alicante – Brussels 1 weekly

Alicante – Cardiff 1 weekly

Alicante – Gran Canaria/Las Palmas 1 weekly

Alicante – Palma Mallorca 7 weekly

Alicante – Paris Orly 5 weekly

Alicante – Tenerife North 2 weekly

Barcelona – A Coruna 9 weekly A319/320

Barcelona – Algiers 2 weekly A319/320

Barcelona – Alicante 7 weekly

Barcelona – Almeria 2 weekly

Barcelona – Amsterdam 4 weekly (10 weekly from 15NOV20)

Barcelona – Asturias 7 weekly A319/320 (10 weekly from 15NOV20)

Barcelona – Athens 2 weekly (3 weekly from 16NOV20)

Barcelona – Banjul 1 weekly

Barcelona – Bari 1 weekly

Barcelona – Berlin 2 weekly (3 weekly from 18NOV20)

Barcelona – Bilbao 21 weekly

Barcelona – Bologna 2 weekly (3 weekly from 18NOV20; A319/320)

Barcelona – Bordeaux 2 weekly (3 weekly from 19NOV20)

Barcelona – Brussels 3 weekly (6 weekly from 15NOV20)

Barcelona – Cagliari 2 weekly A319/320

Barcelona – Catania 1 weekly

Barcelona – Copenhagen 3 weekly

Barcelona – Dakar 1 weekly

Barcelona – Florence 4 weekly

Barcelona – Fuerteventura 4 weekly

Barcelona – Gran Canaria/Las Palmas 12 weekly

Barcelona – Granada 11 weekly A319/320

Barcelona – Ibiza 21 weekly A319/320

Barcelona – Jerez de la Frontera 2 weekly A319/320 (4 weekly form 15NOV20)

Barcelona – Lanzarote 5 weekly

Barcelona – Lisbon 7 weekly A319/320

Barcelona – London Gatwick 5 weekly (8 weekly form 15NOV20)

Barcelona – Lyon 2 weekly (3 weekly from 15NOV20)

Barcelona – Madrid 11 weekly A319/320

Barcelona – Mahon 21 weekly A319/320

Barcelona – Malaga 17 weekly A319/320

Barcelona – Malta 1 weekly

Barcelona – Manchester 1 weekly A319 (2 weekly A319/320 from 16NOV20)

Barcelona – Milan Malpensa 5 weekly (7 weekly A319/320 from 15NOV20)

Barcelona – Munich 3 weekly (4 weekly from 16NOV20)

Barcelona – Nantes 3 weekly

Barcelona – Nice 4 weekly

Barcelona – Palma Mallorca 42 weekly A319/320

Barcelona – Paris Orly 27 weekly A319/320

Barcelona – Pisa 2 weekly A319/320

Barcelona – Porto 4 weekly

Barcelona – Rome 6 weekly (8 weekly from 15NOV20)

Barcelona – San Sebastian 2 weekly A319 (3 weekly from 15NOV20)

Barcelona – Santa Cruz de la Palma eff 14NOV20 1 weekly

Barcelona – Santander 2 weekly A319/320 (3 weekly from 15NOV20)

Barcelona – Santiago de Compostela 9 weekly A319/320

Barcelona – Seville 20 weekly

Barcelona – Stockholm Arlanda 1 weekly

Barcelona – Stuttgart 1 weekly (Extra flight added 21NOV20 / 23NOV20)

Barcelona – Tangier eff 14NOV20 1 weekly

Barcelona – Tenerife North 14 weekly

Barcelona – Valladolid 1 weekly A319/320 (2 weekly from 15NOV20)

Barcelona – Venice 3 weekly (5 weekly from 15NOV20)

Barcelona – Vigo 4 weekly A319/320

Bilbao – Fuerteventura 1 weekly

Bilbao – Gran Canaria/Las Palmas 4 weekly

Bilbao – Ibiza 1 weekly

Bilbao – Lanzarote 3 weekly

Bilbao – Malaga 5 weekly

Bilbao – Palma Mallorca 7 weekly

Bilbao – Seville 7 weekly

Bilbao – Tenerife North 4 weekly

Bilbao – Valencia 3 weekly (4 weekly from 15NOV20)

Florence – Catania 3 weekly A319 (4 weekly from 15NOV20)

Florence – Palermo 3 weekly A319

Gran Canaria/Las Palmas – Granada 1 weekly

Gran Canaria/Las Palmas – Malaga 5 weekly

Gran Canaria/Las Palmas – Seville 7 weekly

Gran Canaria/Las Palmas – Valencia 2 weekly

London Gatwick – Asturias 1 weekly

London Gatwick – Florence 2 weekly A319

London Gatwick – Paris Orly 2 weekly (4 weekly from 15NOV20)

London Gatwick – Rome 2 weekly

Madrid – Florence 1 weekly A319

Madrid – Ibiza 3 weekly

Malaga – Fuerteventura 1 weekly

Malaga – Lanzarote 1 weekly

Malaga – Nantes 1 weekly

Malaga – Santiago de Compostela 2 weekly (3 weekly from 15NOV20)

Malaga – Tenerife North 4 weekly

Palma Mallorca – Asturias 2 weekly

Palma Mallorca – Granada 4 weekly

Palma Mallorca – Jerez de La Frontera 2 weekly

Palma Mallorca – Malaga 4 weekly

Palma Mallorca – Santiago de Compostela 3 weekly

Palma Mallorca – Seville 7 weekly

Palma Mallorca – Valencia 5 weekly

Palma Mallorca – Zaragoza 2 weekly

Paris Orly – Brest 2 weekly

Paris Orly – Florence 3 weekly A319

Paris Orly – Fuerteventura 1 weekly A320

Paris Orly – Gran Canaria/Las Palmas 1 weekly

Paris Orly – Lanzarote 1 weekly

Paris Orly – Lisbon 3 weekly (4 weekly from 18NOV20)

Paris Orly – Madrid 3 weekly

Paris Orly – Malaga 3 weekly

Paris Orly – Marseille 2 weekly

Paris Orly – Montpellier 2 weekly

Paris Orly – Palma Mallorca 1 weekly

Paris Orly – Porto 2 weekly (3 weekly from 19NOV20)

Paris Orly – Rome 5 weekly (9 weekly from 15NOV20)

Paris Orly – Santiago de Compostela 1 weekly

Paris Orly – Seville 3 weekly

Paris Orly – Tenerife South 1 weekly

Paris Orly – Valencia 3 weekly (4 weekly from 20NOV20)

Santiago de Compostela – Fuerteventura 1 weekly

Santiago de Compostela – Tenerife North 2 weekly

Seville – A Crouna 2 weekly

Seville – Fuerteventura 1 weekly

Seville – Lanzarote 1 weekly

Seville – Tenerife North 7 weekly

Tenerife North – Granada 1 weekly

Tenerife North – Zaragoza 1 weekly

Valencia – Lanzarote 1 weekly