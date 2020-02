Cape Air adds New York Skyports Seaplane Base service from May 2020

Cape Air in late-May 2020 plans to offer expanded service at New York, where it’ll begin operation at New York Skyports Seaplane Base (New York City – 23rd St Seaplane Base). Operated by Cessna aircraft, the airline will offer service to East Hampton and New Haven.



New York Skyports – East Hampton eff 27MAY20 21 weekly Cessna

9K4211 NYS0807 – 0844HTO CNC 7

9K4231 NYS0815 – 0852HTO CNC 1

9K4211 NYS0827 – 0904HTO CNC 23

9K4211 NYS0835 – 0912HTO CNC 6

9K4251 NYS0957 – 1034HTO CNC 1

9K4231 NYS1052 – 1129HTO CNC 6

9K4211 NYS1300 – 1337HTO CNC 5

9K4211 NYS1310 – 1347HTO CNC 4

9K4211 NYS1352 – 1429HTO CNC 7

9K4271 NYS1445 – 1522HTO CNC 5

9K4231 NYS1455 – 1532HTO CNC 4

9K4231 NYS1537 – 1614HTO CNC 7

9K4251 NYS1630 – 1707HTO CNC 5

9K4251 NYS1640 – 1717HTO CNC 4

9K4231 NYS1715 – 1752HTO CNC 235

9K4251 NYS1722 – 1759HTO CNC 7

9K4271 NYS1825 – 1902HTO CNC 4

9K4291 NYS1900 – 1937HTO CNC 5



9K4201 HTO0725 – 0802NYS CNC 1

9K4201 HTO0745 – 0822NYS CNC 23

9K4221 HTO0915 – 0952NYS CNC 1

9K4221 HTO1010 – 1047NYS CNC 6

9K4241 HTO1100 – 1137NYS CNC 1

9K4201 HTO1310 – 1347NYS CNC 7

9K4201 HTO1340 – 1417NYS CNC 6

9K4201 HTO1403 – 1440NYS CNC 5

9K4201 HTO1413 – 1450NYS CNC 4

9K4221 HTO1455 – 1532NYS CNC 7

9K4281 HTO1548 – 1625NYS CNC 5

9K4221 HTO1558 – 1635NYS CNC 4

9K4221 HTO1633 – 1710NYS CNC 235

9K4241 HTO1640 – 1717NYS CNC 7

9K4241 HTO1733 – 1810NYS CNC 5

9K4241 HTO1743 – 1820NYS CNC 4

9K4261 HTO1818 – 1855NYS CNC 5

9K4261 HTO1825 – 1902NYS CNC 7



New York Skyports – New Haven eff 28MAY20 4 weekly Cessna

9K1811 NYS1142 – 1212HVN CNC 1

9K1813 NYS1142 – 1212HVN CNC 1

9K1811 NYS1422 – 1452HVN CNC 6

9K1811 NYS1907 – 1937HVN CNC 7



9K1810 HVN0800 – 0830NYS CNC 6

9K1810 HVN1225 – 1255NYS CNC 5

9K1810 HVN1235 – 1305NYS CNC 4

9K1812 HVN1430 – 1500NYS CNC 5