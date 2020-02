Beijing Capital Airlines Feb/Mar 2020 International changes as of 07FEB20

Beijing Capital Airlines has filed planned international service for the month of February and March 2020. As of 07FEB20, planned changes as follow.



Beijing Daxing – Male 02FEB20 – 29FEB20 3 weekly cancelled

Beijing Daxing – Xi’An – Lisbon 14FEB20 – 03MAR20 Reduce from 3 to 1 weekly

Hangzhou – Jeju 31JAN20 – 01MAR20 2 weekly cancelled

Hangzhou – Moscow Sheremetyevo 04FEB20 – 02MAR20 1 weekly cancelled

Hangzhou – Okinawa 01FEB20 – 03MAR20 2 weekly cancelled

Hangzhou – Osaka Kansai 01FEB20 – 05MAR20 2 weekly cancelled

Hangzhou – Saipan

31JAN20 – 29FEB20 4 weekly cancelled

01MAR20 – 28MAR20 Reduce from 4 to 2 weekly



Hangzhou – Shizuoka 02FEB20 – 29FEB20 2 weekly cancelled

Hangzhou – Qingdao – Vancouver 15FEB20 – 27FEB20 Reduce from 3 to 2 weekly

Qingdao – Jeju 01FEB20 – 06MAR20 2 weekly cancelled

Qingdao – London Heathrow 20FEB20 – 01MAR20 Reduce from 2 to 1 weekly

Qingdao – Melbourne 06FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Qingdao – Sydney 09FEB20 – 29FEB20 3 weekly cancelled