SCAT Aircompany March 2020 Japan / Saudi Arabia service changes

By Jim Liu

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Kazakh-carrier SCAT Aircompany has filed service changes to Saudi Arabia and Japan, reflected in recent update. Planned adjustment, including cancellation to China, as follows.

Almaty – Jeddah eff 01MAR20 1 weekly cancelled
Almaty – Madinah eff 27FEB20 1 weekly cancelled
Nur-Sultan – Tokyo Narita eff 06MAR20 Reduce from 2 to 1 weekly
Nur-Sultan – Xi’An eff 28JAN20 1 weekly cancelled

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Data & Analysis Manager - Airlineroute, Routesonline

Jim is responsible for the content on our sister blog, Airlineroute, which offers an indispensable guide to flight schedule updates. Launched in 2007, the site became part of the Routesonline content offering in 2010 and continues to provide breaking news on new routes and schedule changes to the network development community.