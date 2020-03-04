Kazakh-carrier SCAT Aircompany has filed service changes to Saudi Arabia and Japan, reflected in recent update. Planned adjustment, including cancellation to China, as follows.
Almaty – Jeddah eff 01MAR20 1 weekly cancelled
Almaty – Madinah eff 27FEB20 1 weekly cancelled
Nur-Sultan – Tokyo Narita eff 06MAR20 Reduce from 2 to 1 weekly
Nur-Sultan – Xi’An eff 28JAN20 1 weekly cancelled
SCAT Aircompany March 2020 Japan / Saudi Arabia service changes
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Kazakh-carrier SCAT Aircompany has filed service changes to Saudi Arabia and Japan, reflected in recent update. Planned adjustment, including cancellation to China, as follows.