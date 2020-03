Swoop suspends scheduled International service 23MAR20 – 31MAY20

Canadian carrier Swoop on Thursday (19MAR20) is suspending scheduled International service, between 23MAR20 (from 2359LT 22MAR20) and 31MAY20.



Following International service will be cancelled during this period. Corresponding frequency is based on 15MAR20 OAG schedules, for the week of 05APR20 (64 weekly flights).

Abbotsford – Las Vegas 2 weekly

Abbotsford – Mazatlan 2 weekly

Abbotsford – Puerto Vallarta 2 weekly

Edmonton – Cancun 1 weekly

Edmonton – Las Vegas 7 weekly

Edmonton – Los Cabos 1 weekly

Edmonton – Mazatlan 2 weekly

Edmonton – Orlando 2 weekly

Edmonton – Phoenix Mesa 2 weekly

Edmonton – Puerto Vallarta 1 weekly

Hamilton – Cancun 3 weekly

Hamilton – Fort Lauderdale 3 weekly

Hamilton – Las Vegas 4 weekly

Hamilton – Montego Bay 2 weekly

Hamilton – Orlando 4 weekly

Hamilton – Puerto Vallarta 3 weekly

Hamilton – Tampa 3 weekly

Kelowna – Las Vegas 2 weekly

London ON – Cancun 1 weekly

London ON – Las Vegas 2 weekly

London ON – Orlando 2 weekly

Winnipeg – Fort Lauderdale 2 weekly

Winnipeg – Las Vegas 2 weekly

Winnipeg – Los Cabos 2 weekly

Winnipeg – Orlando 2 weekly

Winnipeg – Phoenix Mesa 2 weekly

Winnipeg – Puerto Vallarta 1 weekly

Winnipeg – Tampa 2 weekly