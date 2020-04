Iberia week of 19APR20 operations as of 1030GMT 16APR20

Iberia in the last few weeks gradually downsized its operation, maintaining service on key domestic and European routes. As of 1030GMT 16APR20, planned operation for the week of 19APR20 as follows. Additional changes remain possible.



Madrid – A Coruna 1 weekly A319 (21APR20)

Madrid – Asturias 1 weekly A319 (23APR20)

Madrid – Barcelona 3 weekly A310 (21APR20 / 23APR20 / 24APR20)

Madrid – Bilbao 2 weekly A319 (21APR20 / 22APR20)

Madrid – Fuerteventura 1 weekly Iberia Express A320 (20APR20)

Madrid – Gran Canaria 3 weekly A320/321 (Day 247)

Madrid – Ibiza 1 weekly Iberia Express A320 (24APR20)

Madrid – Lanzarote 1 weekly Iberia Express A320 (19APR20)

Madrid – London Heathrow 4 weekly A340-600 (19APR20 / 20APR20 with A319 / 22APR20 / 24APR20)

Madrid – Mahon 1 weekly A319 (23APR20)

Madrid – Palma Mallorca 3 weekly A320 (20APR20 / 22APR20 / 24APR20)

Madrid – Paris CDG 3 weekly A319 (21APR20 / 23APR20 / 25APR20)

Madrid – Tenerife South 1 weekly Iberia Express A320 (23APR20)

Madrid – Vigo 1 weekly A319 (21APR20)