China Eastern / Shanghai Airlines May 2020 International operations as of 21APR20

China Eastern last week filed updated International service for May 2020, continuing operating 1 route per country per week. Latest adjustment as of 21APR20 as follows.



Kunming – Dhaka 1 weekly 737-800

Kunming – Vientiane 1 weekly 737-700

Kunming – Yangon 1 weekly 737-800 (replacing Shanghai Pu Dong – Yangon)

Nanjing – Bangkok 1 weekly A320 (from 26APR20, replacing Shanghai Pu Dong – Bangkok)

Shanghai Pu Dong – Amsterdam 1 weekly A350-900XWB

Shanghai Pu Dong – Auckland 1 weekly 787-9

Shanghai Pu Dong – Colombo 1 weekly A330-200

Shanghai Pu Dong – Delhi 1 weekly A330-300

Shanghai Pu Dong – Frankfurt 1 weekly A350-900XWB

Shanghai Pu Dong – London Heathrow 1 weekly 777-300ER

Shanghai Pu Dong – Manila 1 weekly A330-200

Shanghai Pu Dong – New York JFK 1 weekly 777-300ER

Shanghai Pu Dong – Paris CDG 1 weekly 777-300ER

Shanghai Pu Dong – Phnom Penh 1 weekly A320

Shanghai Pu Dong – Seoul Incheon 1 weekly A330-200

Shanghai Pu Dong – Singapore 1 weekly A330-200

Shanghai Pu Dong – Sydney 1 weekly A350-900XWB

Shanghai Pu Dong – Tokyo Narita 1 weekly A330-300

Shanghai Pu Dong – Toronto 1 weekly 777-300ER



Shanghai Airlines’ International operation in May 2020 as follows:



Shanghai Pu Dong – Kuala Lumpur 1 weekly 737-800



Shanghai Airlines has cancelled Shanghai Pu Dong – Bangkok 1 weekly flight, from 19APR20.