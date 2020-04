Thai Airways International NS21 Preliminary network as of 26APR20

Thai Airways International in the last few days filed preliminary schedule listing for Northern summer 2021 season in the OAG, effective from 28MAR21. Based on OAG schedules as of 26APR20, current listing is available until 27MAY21. Additional filing and changes to come in the next few months, note there is a possibility for some of these changes to commence during Northern winter 2020/21 season.



The following is preliminary listing as of 26APR20, for the period of 28MAR21 – 27MAY21. This post does not include Thai Smile operation.



Bangkok – Bangalore 1 daily 777-200ER

Bangkok – Beijing Capital 1 daily 777-300ER

Bangkok – Brussels 6 weekly A350-900XWB

Bangkok – Chengdu 1 daily A330-300

Bangkok – Chennai 1 daily 777-200ER

Bangkok – Copenhagen 1 daily 777-300ER

Bangkok – Delhi 2 daily 777-200ER/787-8

Bangkok – Denpasar 1 daily 777-300ER

Bangkok – Dhaka 1 daily 777-200ER

Bangkok – Dubai 1 daily 787-8

Bangkok – Frankfurt 1 daily A380

Bangkok – Fukuoka 1 daily A330-300

Bangkok – Guangzhou 1 daily A350-900XWB

Bangkok – Hanoi 2 daily A330-300/787-8

Bangkok – Ho Chi Minh City 2 daily 777-200ER/A330-300

Bangkok – Hong Kong 3 daily A350-900XWB/A330-300 (2 daily 350, 1 daily A330)

Bangkok – Hyderabad 1 daily 777-200ER

Bangkok – Islamabad 4 weekly A330-300

Bangkok – Jakarta 2 daily A330-300

Bangkok – Karachi 1 daily A330-300

Bangkok – Kathmandu 1 daily 777-200ER

Bangkok – Kolkata 1 daily A330-300

Bangkok – Kuala Lumpur 2 daily A330-300

Bangkok – Lahore 1 daily A330-300

Bangkok – London Heathrow 1 daily A380

Bangkok – Manila 2 daily 777-200ER

Bangkok – Melbourne 2 daily A350-900XWB

Bangkok – Mumbai 1 daily A330-300

Bangkok – Munich 1 daily 777-300ER

Bangkok – Nagoya 1 daily A350-900XWB

Bangkok – Oslo 5 weekly 787-9

Bangkok – Paris CDG 1 daily 777-300ER

Bangkok – Sapporo New Chitose 1 daily 787-8 (5 weekly from 20MAY20)

Bangkok – Seoul Incheon 2 daily A350-900XWB/787-8

Bangkok – Shanghai Pu Dong 2 daily A350-900XWB/777-300ER

Bangkok – Singapore 25 weekly A350-900XWB/777-200ER

Bangkok – Stockholm Arlanda 1 daily 777-300ER

Bangkok – Sydney 1 daily 777-300ER

Bangkok – Taipei Taoyuan 1 daily A330-300

Bangkok – Taipei Taoyuan – Seoul Incheon 1 daily A350-900XWB

Bangkok – Tokyo Haneda 2 daily 777-300ER

Bangkok – Tokyo Narita 2 daily A330-300/A380

Bangkok – Yangon 1 daily A330-300

Bangkok – Zurich 1 daily 777-300ER