TAP Air Portugal June – July 2020 operations as of 0245GMT 12MAY20

TAP Air Portugal last week extended interim schedule to late-May 2020, impacting the airline’s planned gradual resumption. The Star Alliance carrier now plans to gradually resume operation from 01JUN20, with further changes likely.



Previously reported on Airlineroute, the following planned June/July 2020 operation largely remains unchanged, with selected service sees delayed startup. Some of these planned frequency for July 2020 is to be maintained for the rest of summer season, until 24OCT20, as of 0245GMT 12MAY20.



Further changes will be made in the next few weeks.



Lisbon – Abidjan eff 01JUL20 4 weekly A320neo

Lisbon – Accra – Sao Tome eff 02JUL20 2 weekly A321neo

Lisbon – Amsterdam eff 01JUN20 1daily Embraer E190 (2 daily from 01JUL20)

Lisbon – Barcelona eff 01JUN20 2 daily from 01JUN20 (3 daily A319/320 from 01JUL20)

Lisbon – Belem eff 04JUN20 2 weekly A321neo

Lisbon – Belo Horizonte eff 01JUN20 2 weekly A330-900neo (3 weekly from 02JUL20)

Lisbon – Berlin Tegel eff 01JUL20 1 daily A320

Lisbon – Bilbao eff 01JUL20 1 daily ATR72

Lisbon – Bissau eff 06JUN20 1 weekly A319 (2 weekly A320neo from 02JUL20)

Lisbon – Bordeaux eff 01JUL20 1 daily Embraer E190

Lisbon – Boston eff 02JUN20 3 weekly A321neo (5 weekly from 02JUL20)

Lisbon – Brasilia eff 02JUN20 2 weekly A330-900neo (3 weekly from 01JUL20)

Lisbon – Brussels eff 01JUN20 1 daily E190/195 (1 daily A319/320 from 01JUL20)

Lisbon – Casablanca eff 01JUN20 5 weekly Embraer E190 (E190/195/A319 from 01JUL20)

Lisbon – Conakry eff 01JUL20 3 weekly A320neo

Lisbon – Copenhagen eff 01JUL20 1 daily A319/320/320neo

Lisbon – Dakar eff 01JUL20 1 daily A320neo

Lisbon – Dublin eff 01JUL20 2 daily A319

Lisbon – Dusseldorf eff 01JUL20 1 daily A319/320

Lisbon – Faro eff 01JUL20 3 daily A319/320/320neo/E190/E195

Lisbon – Fortaleza eff 05JUN20 2 weekly A330-900neo (3 weekly from 01JUL20)

Lisbon – Frankfurt eff 01JUN20 1 daily A319 from 01JUN20 (2 daily A319/320/320neo from 01JUL20)

Lisbon – Funchal eff 01JUN20 2 daily E190/E195/A319 ( 3 daily from 01JUL20)

Lisbon – Geneva eff 01JUN20 1 daily E190/A319/A320 (2 daily A319/320/320neo from 01JUL20)

Lisbon – Gran Canaria eff 01JUN20 3 weekly A319/E190 (1 daily E195/A319 from 01JUL20)

Lisbon – Hamburg eff 01JUL20 1 daily A319/320/320neo

Lisbon – Helsinki eff 06JUN20 1 weekly A319 (3 weekly A320neo from 02JUL20)

Lisbon – Ilha do Sal eff 05JUN20 2 weekly Embraer E190 (A320neo from 03JUL20)

Lisbon – London Heathrow eff 01JUN20 2 daily Embraer E190 (5 daily E190/A320/320neo from 01JUL20)

Lisbon – Luanda eff 01JUN20 5 weekly A330-900neo

Lisbon – Luxembourg eff 03JUL20 3 weekly A319

Lisbon – Lyon eff 01JUL20 2 daily Embraer E190/195

Lisbon – Maceio eff 31JUL20 2 weekly A321neo (Previously scheduled from 26JUN20)

Lisbon – Madrid eff 01JUN20 2 daily Embraer E190/A319 (3 daily A319/320/320neo from 01JUL20)

Lisbon – Malaga eff 01JUL20 1 daily Embraer E190/195

Lisbon – Manchester eff 01JUL20 1 daily A319

Lisbon – Maputo eff 03JUN20 2 weekly A330-900neo

Lisbon – Marrakech eff 01JUN20 5 weekly Embraer E190 (1 daily E195/A319 from 01JUL20)

Lisbon – Marseille eff 01JUL20 2 daily Embraer E190

Lisbon – Miami eff 02JUN20 3 weekly A330-900neo (1 daily from 01JUL20)

Lisbon – Milan Malpensa eff 01JUN20 1 daily Embraer E195 (2 daily from E190/E195/A319/320/320neo from 01JUL20)

Lisbon – Montreal eff 16JUL20 6 weekly A321neo (Only 4 of 6 weekly flights open for reservation)

Lisbon – Munich eff 01JUN20 1 daily A319 (A319/320 from 01JUL20)

Lisbon – Natal eff 04JUL20 2 weekly A321neo

Lisbon – Newark eff 01JUN20 5 weekly A321neo (A330-900neo from 26JUN20, 1 daily from 01JUL20)

Lisbon – Nice eff 01JUL20 2 daily Embraer E190/195

Lisbon – Oslo eff 01JUL20 1 daily A320neo/321neo

Lisbon – Paris CDG eff 01JUN20 2 daily Embraer E190/195 (3 daily A319/320 from 01JUL20)

Lisbon – Ponta Delgada eff 01JUN20 2 daily Embraer E195/A320neo (A320/320neo from 01JUL20)

Lisbon – Porto eff 01JUN20 23 weekly from 01JUN20 with various aircraft (29 weekly from 01JUL20)

Lisbon – Porto Santo eff 05JUN20 2 weekly Embraer E190 (3 weekly from 03JUL20)

Lisbon – Praia eff 03JUN20 5 weekly Embraer E190 (1 daily A320neo from 01JUL20)

Lisbon – Prague eff 02JUL20 3 weekly A320

Lisbon – Recife eff 01JUN20 3 weekly from 01JUN20 (4 weekly A330-900neo from 03JUL20)

Lisbon – Rio de Janeiro Galeao eff 02JUN20 3 weekly A330-900neo (5 weekly from 01JUL20)

Lisbon – Rome eff 01JUN20 2 daily A319 (3 daily A319/320/320neo)

Lisbon – Salvador da Bahia eff 04JUN20 2 weekly A330-900neo (3 weekly from 01JUL20)

Lisbon – Sao Paulo Guarulhos eff 01JUN20 1 daily A330-900neo (10 weekly from 01JUL20)

Lisbon – Sao Vicente eff 04JUN20 1 weekly Embraer E190 (3 weekly A320neo from 02JUL20)

Lisbon – Seville eff 01JUL20 2 daily Embraer E190

Lisbon – Stockholm Arlanda eff 02JUN20 5 weekly A319 (7 weekly A320/320neo from 01JUL20)

Lisbon – Tel Aviv eff 03JUN20 3 weekly A320neo (4 weekly A321neo from 02JUL20)

Lisbon – Tenerife South eff 01JUN20 3 weekly Embraer E190 (1 daily A319 from 01JUL20)

Lisbon – Terceira eff 01JUN20 3 weekly Embraer E190 (1 daily A319/320 from 01JUL20)

Lisbon – Toronto eff 05JUN20 1 weekly A321neo (3 weekly A330-900neo from 01JUL20)

Lisbon – Toulouse eff 01JUL20 2 daily Embraer E190/195

Lisbon – Valencia eff 01JUL20 1 daily ATR72

Lisbon – Vienna eff 01JUL20 1 daily A320/320neo/321neo

Lisbon – Warsaw A320 scheduled on 24MAY20 and 07JUN20 (1 daily A320/320neo from 01JUL20)

Lisbon – Zurich eff 01JUN20 1 daily Embraer E195 (2 daily A319/320/320neo from 01JUL20)

Ponta Delgada – Boston eff 01JUL20 4 daily A321neo (Reservation not available 22JUN – 30JUN20)

Ponta Delgada – Toronto eff 02JUL20 2 weekly A321neo (Reservation not available 25JUN20 – 01JUL20)

Porto – Funchal eff 03JUL20 4 weekly A319

Porto – London Heathrow 01JUL20 – 30JUL20 1 daily Embraer E190 (Replacing 2 daily Porto – London Gatwick in July)

Porto – Paris CDG eff 04JUN20 2 weekly Embraer E190 (1 daily from 01JUL20)



Changes to other North American routes for the remainder of summer 2020:

Lisbon – Chicago O’Hare Service resumes on 01AUG20, 3 of 4-7 weekly open for reservation. A330-900neo operating

Lisbon – New York JFK 1 daily reservation closed

Lisbon – San Francisco Service resumes on 02AUG20, 3 of 5 weekly open for reservation. A330-900neo operating

Lisbon – Washington Dulles Service resumes on 01AUG20, 5 of 7 weekly open for reservation. A330-900neo operating



Planned Lisbon – Santiago de Compostela service previously scheduled from 01JUL20, has been revised to 25OCT20.