Alaska Airlines week of 10/17MAY20 Los Angeles departures as of 10MAY20

Alaska Airlines in recent weeks continue to downsize operations, including flights to/from Los Angeles. For the week of 10MAY20, the airline schedules 123 weekly departures to 13 routes.



Los Angeles – Boise 7 weekly

Los Angeles – Everett/Paine Field 3 weekly

Los Angeles – Guadalajara 4 weekly

Los Angeles – Los Cabos 6 weekly

Los Angeles – New York JFK 5 weekly

Los Angeles – Portland OR 14 weekly

Los Angeles – Puerto Vallarta 6 weekly

Los Angeles – San Francisco 27 weekly

Los Angeles – San Jose CA 14 weekly

Los Angeles – Santa Rosa 2 weekly

Los Angeles – Seattle 28 weekly

Los Angeles – Spokane 5 weekly

Los Angeles – Washington Reagan 2 weekly



For the week of 17MAY20, the airline will adjust service operates 138 weekly departures, as of 10MAY20:



Los Angeles – Boise 7 weekly

Los Angeles – Guadalajara 5 weekly

Los Angeles – Los Cabos 7 weekly

Los Angeles – Newark 4 weekly

Los Angeles – New York JFK 7 weekly

Los Angeles – Portland OR 14 weekly

Los Angeles – Puerto Vallarta 7 weekly

Los Angeles – San Francisco 21 weekly

Los Angeles – San Jose CA 14 weekly

Los Angeles – Santa Rosa 5 weekly

Los Angeles – Seattle 35 weekly

Los Angeles – Spokane 5 weekly

Los Angeles – Washington Reagan 7 weekly