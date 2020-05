Eurowings 01 – 19JUN20 operations as of 14MAY20

Eurowings last week extended interim schedule into the third week of June 2020, as the airline resumes additional routes from the week of 01JUN20. Planned Eurowings operation for the period of 01JUN20 – 19JUN20 as follows.



Cologne – Berlin Tegel 9 weekly A319

Cologne – Edinburgh 2 weekly A319

Cologne – Hamburg 5 weekly A319

Cologne – Lisbon 2 weekly A319

Cologne – Munich 9 weekly A319

Cologne – Palma Mallorca 1 daily A319

Cologne – Sarajevo eff 02JUN20 1 weekly A319

Cologne – Vienna eff 01JUN20 3 weekly

Cologne – Zagreb 1 weekly A319

Cologne – Zurich eff 01JUN20 4 weekly A319

Dusseldorf – Athens eff 02JUN20 2 weekly A319/320

Dusseldorf – Barcelona 4 weekly A319/320

Dusseldorf – Berlin Tegel 8 weekly A319

Dusseldorf – Bilbao eff 04JUN20 2 weekly A319

Dusseldorf – Birmingham eff 01JUN20 3 weekly A319

Dusseldorf – Budapest 3 weekly A319

Dusseldorf – Catania 2 weekly A319/320

Dusseldorf – Dresden eff 01JUN20 5 weekly

Dusseldorf – Hamburg 8 weekly A319/320

Dusseldorf – Ibiza 2 weekly A320

Dusseldorf – Irakleion eff 06JUN20 1 weekly A320

Dusseldorf – London Heathrow 6 weekly A319/320

Dusseldorf – Manchester 3 weekly A319/320

Dusseldorf – Milan Malpensa 4 weekly A319

Dusseldorf – Naples 2 weekly A319/320

Dusseldorf – Olbia 2 weekly A319/320

Dusseldorf – Palma Mallorca 1 daily A319/320

Dusseldorf – Prague 2 weekly A319/320

Dusseldorf – Prishtina 3 weekly A319

Dusseldorf – Rome eff 01JUN20 3 weekly A319

Dusseldorf – Salzburg 3 weekly A319

Dusseldorf – Split eff 02JUN20 2 weekly A319

Dusseldorf – Stockholm Arlanda eff 05JUN20 2 weekly A319

Dusseldorf – Sylt 5 weekly A319

Dusseldorf – Thessaloniki eff 02JUN20 2 weekly A319

Dusseldorf – Valencia eff 02JUN20 2 weekly A319/320

Dusseldorf – Vienna 6 weekly A319/320

Dusseldorf – Zurich 6 weekly A319/320

Hamburg – London Heathrow eff 01JUN20 4 weekly A319

Hamburg – Munich eff 01JUN20 7 weekly A319

Hamburg – Palma Mallorca 1 daily A319

Hamburg – Prishtina eff 06JUN20 1 weekly A319

Hamburg – Split eff 02JUN20 1 weekly A319

Hamburg – Stuttgart 10 weekly A319

Hamburg – Thessaloniki eff 02JUN20 1 weekly A319

Hamburg – Vienna 5 weekly A319

Hamburg – Zurich eff 01JUN20 2 weekly A319

Munich – Olbia eff 11JUN20 2 weekly A319

Munich – Palma Mallorca 4 weekly A319

Munich – Prishtina eff 06JUN20 2 weekly A319

Stuttgart – Berlin Tegel 8 weekly A319

Stuttgart – Bremen eff 01JUN20 5 weekly A319

Stuttgart – Budapest eff 01JUN20 3 weekly A319

Stuttgart – Catania eff 06JUN20 1 weekly A319

Stuttgart – Lisbon eff 04JUN20 2 weekly A319

Stuttgart – London Heathrow eff 01JUN20 4 weekly A319

Stuttgart – Olbia eff 06JUN20 1 weekly A319

Stuttgart – Palma Mallorca 4 weekly A319

Stuttgart – Prishtina 3 weekly A319

Stuttgart – Split 1 weekly A319

Stuttgart – Sylt eff 04JUN20 2 weekly A319

Stuttgart – Vienna eff 01JUN20 4 weekly A319



The airline continues to display selected long-haul routes to be served from the week of 15JUN20.