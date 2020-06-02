Aegean Airlines S20 operation changes as of 01JUN20

Aegean Airlines last week filed additional changes to its planned operation, which sees the airline scales back planned operation for the month of July and August 2020. Planned operation as of 01JUN20 as follows. Note planned service resumption date and frequency may be impacted by various travel restrictions.
Athens – Amman eff 01SEP20 1 daily A320
Athens – Amsterdam eff 15JUN20 2 weekly A320 (5 weekly from 02JUL20, 1 daily A321 from 01SEP20)
Athens – Barcelona eff 22JUN20 2 weekly A320 (3 weekly from 03JUL20, 12 weekly from 01SEP20)
Athens – Bari eff 04SEP20 2 weekly A320
Athens – Beirut eff 01SEP20 1 daily A320
Athens – Belgrade eff 02JUL20 2 weekly A320 (4 weekly A319/320 from 02SEP20)
Athens – Berlin Tegel eff 13JUN20 2 weekly A320 (3 weekly from 01JUL20, 1 daily A320/321 from 01SEP20)
Athens – Bilbao eff 01SEP20 2 weekly A320
Athens – Birmingham eff 01SEP20 2 weekly A320
Athens – Bologna eff 22JUN20 2 weekly A320 (4 weekly A320 from 01AUG20)
Athens – Bordeaux eff 04JUL20 1 weekly A320 (2 weekly from 18JUL20, 3 weekly from 05SEP20)
Athens – Borg el Arab eff 02SEP20 3 weekly A319
Athens – Brussels eff 01JUN20 Increase from 6 to 7 weekly (13 weekly from 01SEP20)
Athens – Bucharest eff 06JUN20 2 weekly (3 weekly from 11JUN20, 4 weekly from 21JUN20, 7 weekly from 01JUL20, 15 weekly from 01SEP20)
Athens – Budapest eff 02AUG20 2 weekly A320 (4 weekly from 01SEP20)
Athens – Cairo eff 16JUL20 1 daily A320 (17 weekly A320/321 from 01SEP20)
Athens – Casablanca eff 03SEP20 1 weekly A320
Athens – Catania eff 02JUL20 2 weekly A319/320 (3 weekly from 03SEP20)
Athens – Copenhagen eff 25JUN20 2 weekly (3 weekly 01JUL20 – 31JUL20, 5 weekly from 01SEP20)
Athens – Dublin eff 25JUL20 2 weekly A320 (5 weekly A320/321 from 01SEP20)
Athens – Dubrovnik eff 03SEP20 5 weekly A320
Athens – Dusseldorf 3 weekly A320 (5 weekly from 01JUL20, 1 daily from 28AUG20)
Athens – Edinburgh eff 02SEP20 3 weekly A320 (2 weekly from 17SEP20)
Athens – Frankfurt 4 weekly A320 (1 daily from 18JUN20, 1 daily A321 from 01JUL20, 2 daily A320 from 01SEP20)
Athens – Geneva 2 weekly A320 (4 weekly from 01JUL20, 8 weekly from 01SEP20)
Athens – Hamburg eff 25JUN20 2 weekly A320 (3 weekly from 01JUL20, 1 daily from 01SEP20)
Athens – Hannover eff 03SEP20 2 weekly A320
Athens – Helsinki eff 04SEP20 2 weekly A320
Athens – Ibiza eff 02SEP20 2 weekly A320
Athens – Istanbul eff 01JUL20 1 daily A320 (3 daily from 01SEP20)
Athens – Izmir eff 02SEP20 7 weekly Dash8-Q400
Athens – Jeddah eff 01SEP20 3 weekly A320 (2 weekly from 10SEP20)
Athens – Krakow eff 01SEP20 3 weekly A319/320
Athens – Kyiv Borispil eff 02SEP20 3 weekly A320
Athens – Lisbon eff 30JUN20 3 weekly (3 weekly from 21JUN20, 8 weekly from 01SEP20)
Athens – London Heathrow eff 11JUN20 1 daily A320 (2 daily from 25JUN20, 3 daily from 01SEP20)
Athens – Luxembourg eff 26JUN20 2 weekly A320 (3 weekly from 06SEP20)
Athens – Lyon eff 11JUL20 2 weekly A320 (4 weekly from 05SEP20)
Athens – Madrid eff 20JUN20 2 weekly A320 (5 weekly from 01JUL20, 12 weekly from 30AUG20, 11 weekly from 15SEP20)
Athens – Malaga eff 01SEP20 3 weekly A320/321
Athens – Malta eff 26JUN20 2 weekly A320 (3 weekly from 02AUG20, 4 weekly from 04SEP20)
Athens – Manchester eff 27AUG20 3 weekly A320
Athens – Marseille eff 09JUL20 3 weekly A320 (6 weekly from 02SEP20)
Athens – Milan Malpensa eff 15JUN20 4 weekly A320 (1 daily from 01JUL20, 10 weekly from 31JUL20, 17 weekly A320/321 from 01SEP20)
Athens – Moscow Domodedovo eff 01SEP20 10 weekly A320
Athens – Munich 3 weekly A320 (5 weekly from 09JUN20, 1 daily from 18JUN20, 9 weekly from 20JUL20, 2 daily from 01SEP20)
Athens – Nantes eff 11JUL20 2 weekly A320 (3 weekly from 29AUG20)
Athens – Naples eff 23JUN20 2 weekly A320 (3 weekly from 05AUG20, 5 weekly from 30AUG20)
Athens – Nice eff 01JUL20 2 weekly A320 (3 weekly from 01AUG20, 6 weekly from 01SEP20)
Athens – Nuremberg eff 02SEP20 2 weekly A320
Athens – Paris CDG eff 03JUN20 3 weekly A320 (6 weekly from 20JUN20, 1 daily from 01JUL20, 2 daily from 09JUL20, 16 weekly from 01AUG20, 28 weekly from 01SEP20)
Athens – Pisa eff 02SEP20 3 weekly A320
Athens – Podgorica eff 03SEP20 2 weekly Dash8-Q400
Athens – Porto eff 02SEP20 4 weekly A320
Athens – Prague eff 23JUN20 2 weekly A320 (3 weekly from 02JUL20, 4 weekly from 01AUG20, 1 daily from 01SEP20)
Athens – Rome eff 15JUN20 4 weekly A320 (1 daily from 01JUL20, 11 weekly from 24JUL20, 3 daily from 01SEP20)
Athens – Skopje eff 02SEP20 3 weekly Dash8-Q400
Athens – Sofia eff 11JUN20 4 weekly A320 (6 weekly from 02JUL20, 8 weekly from 01SEP20)
Athens – Split eff 01SEP20 4 weekly A319
Athens – St. Petersburg eff 02SEP20 3 weekly A320
Athens – Stockholm Arlanda eff 19JUL20 2 weekly A320 (4 weekly from 02SEP20)
Athens – Stuttgart eff 20JUN20 2 weekly A320 (4 weekly from 01SEP20)
Athens – Tallinn eff 02SEP20 2 weekly A320
Athens – Tbilisi eff 03JUL20 2 weekly A320 (4-5 weekly from 01SEP20)
Athens – Tel Aviv eff 11JUN20 3 weekly A320 (1 daily from 21JUN20, 12 weekly from 01JUL20, 14 weekly from 01AUG20, 20 weekly from 01SEP20)
Athens – Tirana eff 22JUN20 3 weekly A320 (6 weekly from 01JUL20, 1 daily from 01AUG20, 9 weekly from 01SEP20)
Athens – Toulouse eff 18JUL20 2 weekly A320 (4 weekly from 02SEP20)
Athens – Tunis eff 01SEP20 2 weekly A320
Athens – Valencia eff 02SEP20 2 weekly A320
Athens – Venice eff 21JUN20 2 weekly A320 (3 weekly from 03JUL20, 4 weekly from 04AUG20, 1 daily from 01SEP20)
Athens – Vienna eff 21JUN20 3 weekly A320 (4 weekly from 01AUG20, 1 daily from 01SEP20)
Athens – Warsaw eff 04JUL20 2 weekly A320 (3 weekly from 14JUL20, 1 daily from 01SEP20)
Athens – Yerevan eff 01JUL20 2 weekly A320 (3 weekly from 02AUG20, 4 weekly from 01SEP20)
Athens – Zagreb eff 02SEP20 3 weekly A319/320
Athens – Zurich 2 weekly A320 (5 weekly from 22JUN20, 7 weekly from 01JUL20, 10 weekly from 01SEP20)
Corfu – Paris CDG eff 05JUL20 1 weekly A320
Irakleion – Bordeaux eff 06JUL20 1 weekly A320 (reduce from 2 weekly)
Irakleion – Brest 1 weekly cancelled
Irakleion – Deauville 1 weekly cancelled
Irakleion – Dusseldorf eff 05SEP20 1 weekly A320 (reduced from 3 weekly)
Irakleion – Frankfurt eff 25JUL20 1 weekly A320 (2 weekly from 18SEP20; reduced from 4 weekly)
Irakleion – Lyon eff 02JUL20 1 weekly A320 (reduced from 3 weekly)
Irakleion – Marseille eff 03JUL20 1 weekly A320 (reduced from 2 weekly)
Irakleion – Metz/Nancy 1 weekly cancelled
Irakleion – Nantes eff 13JUL20 1 weekly A320 (reduced from 3 weekly)
Irakleion – Paris CDG eff 02JUL20 5 weekly A320 (reduced from 7 weekly)
Irakleion – Toulouse eff 02JUL20 1 weekly A320 (reduced from 2 weekly)
Irakleion – Zurich eff 25JUL20 1 weekly A320 (2 weekly from 05SEP20; reduced from 3 weekly)
Kalamata – Moscow Domodedovo eff 03JUL20 2 weekly A320
Kalamata – Munich eff 02JUL20 2 weekly A320
Kalamata – Paris CDG eff 04JUL20 1 weekly A320 (reduced from 2 weekly)
Kalamata – Stockholm Arlanda eff 04JUL20 1 weekly A320 (service operates in July only)
Rhodes – Frankfurt eff 15AUG20 1 weekly A320 (reduced from 2 weekly)
Rhodes – Lyon eff 05JUL20 1 weekly A320 (reduced from 2 weekly)
Rhodes – Marseille 1 weekly cancelled
Rhodes – Paris CDG eff 03JUL20 2 weekly A320 (reduced from 3 weekly)
Rhodes – Zurich eff 19SEP20 1 weekly A320
Thessaloniki – Barcelona eff 02SEP20 2 weekly A320
Thessaloniki – Berlin Tegel eff 02SEP20 2 weekly A320
Thessaloniki – Brussels eff 27AUG20 2 weekly A320
Thessaloniki – Dusseldorf eff 16JUN20 3 weekly A320 (1 daily A320 from 01JUL20, A321 from 01SEP20)
Thessaloniki – Frankfurt eff 16JUN20 3 weekly A320 (1 daily A321 from 01JUL20)
Thessaloniki – Hannover eff 01SEP20 2 weekly A320
Thessaloniki – Moscow Domodedovo eff 03JUL20 2 weekly A320 (5 weekly from 28AUG20)
Thessaloniki – Munich eff 15JUN20 4 weekly A320 (9 weekly from 01JUL20, 14 weekly from 01SEP20)
Thessaloniki – Nuremberg eff 03SEP20 3 weekly A320
Thessaloniki – Paris CDG eff 02SEP20 3 weekly A320
Thessaloniki – St. Petersburg eff 02SEP20 2 weekly A320
Thessaloniki – Stuttgart eff 17JUN20 2 weekly A320 (4 weekly from 01JUL20, 1 daily from 31AUG20)
Thessaloniki – Tel Aviv eff 02JUL20 3 weekly A320
Thessaloniki – Zurich eff 04SEP20 2 weekly A320
Aegean Airlines S20 operation changes as of 01JUN20
Posted
Aegean Airlines last week filed additional changes to its planned operation, which sees the airline scales back planned operation for the month of July and August 2020. Planned operation as of 01JUN20 as follows. Note planned service resumption date and frequency may be impacted by various travel restrictions.