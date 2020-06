Air Serbia resumes Italy service in July 2020

Air Serbia in July 2020 plans to resume service to Italy, including Milan, Rome and Venice. Following operation is for the month of July 2020, as of 24JUN20.



Belgrade – Milan Malpensa eff 01JUL20 3 weekly A319 (4 weekly from 19JUL20)

JU540 BEG0710 – 0855MXP 319 13

JU544 BEG1815 – 2000MXP 319 57



JU541 MXP0940 – 1120BEG 319 13

JU545 MXP2045 – 2225BEG 319 57

Day 7 operates from 19JUL20.



Belgrade – Rome eff 02JUL20 4 weekly A319 (5 weekly from 22JUL20)

JU530 BEG0700 – 0830FCO 319 14

JU534 BEG1805 – 1935FCO 319 357



JU531 FCO0925 – 1100BEG 319 14

JU535 FCO2050 – 2225BEG 319 357



Day 3 operates from 22JUL20.



Belgrade – Venice eff 03JUL20 2 weekly ATR72 (3 weekly from 15JUL20)

JU560 BEG0705 – 0900VCE AT7 3

JU564 BEG1810 – 2005VCE AT7 57



JU561 VCE1010 – 1155BEG AT7 3

JU565 VCE2045 – 2230BEG AT7 57



JU560/561 operates from 15JUL20.