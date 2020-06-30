Etihad July 2020 operations as of 0900GMT 30JUN20

Etihad in the last few days further revised planned operation for the month of July 2020, featuring up to 44 routes by mid-July 2020. As of 0900GMT 30JUN20, planned operation as follows.
Various travel restrictions will impact the airline’s passenger traffic rights, and further modification is likely.
Abu Dhabi – Amman eff 16JUL20 1 daily A320
Abu Dhabi – Amsterdam 3 weekly 787-10
Abu Dhabi – Athens 2 weekly 787-9
Abu Dhabi – Bahrain 2 weekly 787-9 (1 daily A320/787 from 16JUL20)
Abu Dhabi – Bangalore eff 16JUL20 2 daily A321/787-9
Abu Dhabi – Barcelona 4 weekly 787-9
Abu Dhabi – Beirut eff 18JUL20 2 weekly A320
Abu Dhabi – Belgrade eff 18JUL20 2 weekly A320
Abu Dhabi – Brussels 3 weekly 787-9
Abu Dhabi – Cairo eff 16JUL20 1 daily 787-9
Abu Dhabi – Chennai eff 16JUL20 2 daily A321/787-9
Abu Dhabi – Chicago O’Hare 1 weekly 787-9 (3 weekly from 16JUL20)
Abu Dhabi – Colombo 2 weekly 787-9
Abu Dhabi – Delhi eff 16JUL20 2 daily 787-9
Abu Dhabi – Dublin 3 weekly 787-9
Abu Dhabi – Dusseldorf eff 16JUL20 2 weekly 787-9
Abu Dhabi – Frankfurt 1 daily 787-10
Abu Dhabi – Geneva 3 weekly 787-9
Abu Dhabi – Hyderabad eff 16JUL20 2 daily A320
Abu Dhabi – Islamabad 2 weekly A321
Abu Dhabi – Istanbul eff 16JUL20 2 weekly 787-9
Abu Dhabi – Jakarta 5 weekly 787-9
Abu Dhabi – Karachi 3 weekly A320
Abu Dhabi – Kochi eff 16JUL20 2 daily A321
Abu Dhabi – Kozhikode eff 16JUL20 1 daily A320
Abu Dhabi – Kuala Lumpur 4 weekly 787-9
Abu Dhabi – Lahore 2 daily A320/777-300ER
Abu Dhabi – London Heathrow 1 daily 787-10
Abu Dhabi – Madrid 3 weekly 787-9
Abu Dhabi – Male eff 18JUL20 2 weekly A320
Abu Dhabi – Manchester eff 16JUL20 2 weekly 787-9
Abu Dhabi – Manila 5 weekly 777-300ER
Abu Dhabi – Melbourne 5 weekly 787-9
Abu Dhabi – Milan Malpensa 1 daily 787-9 (787-10 from 16JUL20)
Abu Dhabi – Mumbai eff 16JUL20 2 daily 787-9
Abu Dhabi – Munich eff 16JUL20 2 weekly 787-9
Abu Dhabi – New York JFK 1 weekly 787-9 (3 weekly from 17JUL20)
Abu Dhabi – Paris CDG 1 daily 787-10
Abu Dhabi – Seoul Incheon 1 daily 787-10
Abu Dhabi – Singapore 4 weekly 787-9
Abu Dhabi – Sydney 3 weekly 787-9
Abu Dhabi – Tokyo Narita 3 weekly 787-9
Abu Dhabi – Toronto 1 weekly 787-9 (3 weekly from 17JUL20)
Abu Dhabi – Zurich 5 weekly 787-9
Etihad July 2020 operations as of 0900GMT 30JUN20
Posted
Etihad in the last few days further revised planned operation for the month of July 2020, featuring up to 44 routes by mid-July 2020. As of 0900GMT 30JUN20, planned operation as follows.