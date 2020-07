TUIfly June - August 2020 operations as of 28JUN20

German carrier TUIfly earlier this month resumed regular passenger operation, initially from its base in Dusseldorf, Frankfurt, Hannover and Stuttgart. Additional bases will be gradually resumed from the first week of July 2020, including Basel/Mulhouse, Cologne, Hamburg, Munich, Paderborn. Karlsruhe/Baden-Baden, Saarbruecken and Berlin Tegel to be resumed from 08JUL20, 14JUL20 and 03AUG20, respectively.



Various travel restrictions will impact the airline’s planned operation, and selected dates will see the airline operates triangle routing, instead of nonstop terminator. Planned operation for the period of 15JUN20 – 31AUG20 as follows. Service to/from Karlsruhe/Baden-Baden and Paderborn is operated by Sundair aircraft.



Basel/Mulhouse – Corfu eff 01AUG20 2 weekly

Basel/Mulhouse – Fuerteventura eff 04JUL20 1 weekly (2 weekly from 03AUG20)

Basel/Mulhouse – Funchal eff 06AUG20 1 weekly

Basel/Mulhouse – Gran Canaria/Las Palmas eff 05JUL20 1 weekly (3 weekly from 02AUG20)

Basel/Mulhouse – Irakleion eff 04JUL20 4 weekly (5 weekly from 17JUL20, 7 from 01AUG20)

Basel/Mulhouse – Kos eff 06JUL20 1 weekly (4 weekly from 01AUG20)

Basel/Mulhouse – Mahon eff 02AUG20 1 weekly

Basel/Mulhouse – Palma Mallorca eff 04JUL20 3 weekly (7 weekly from 01AUG20)

Basel/Mulhouse – Rhodes eff 07JUL20 1 weekly (2 weekly from 18JUL20, 4 from 05AUG20)

Basel/Mulhouse – Tenerife South eff 09JUL20 1 weekly (2 weekly from 01AUG20)

Berlin Tegel – Irakleion eff 04AUG20 1 weekly

Berlin Tegel – Kos eff 03AUG20 1 weekly

Berlin Tegel – Rhodes eff 05AUG20 1 weekly

Cologne – Corfu eff 04AUG20 1 weekly

Cologne – Fuerteventura eff 01JUL20 1 weekly (2 weekly from 07AUG20)

Cologne – Gran Canaria/Las Palmas eff 12JUL20 1 weekly (2 weekly from 06AUG20)

Cologne – Irakleion eff 10JUL20 4 weekly

Cologne – Kos eff 04JUL20 2 weekly (3 weekly from 03AUG20)

Cologne – Mahon eff 02AUG20 1 weekly

Cologne – Malta eff 02AUG20 1 weekly

Cologne – Palma Mallorca eff 09JUL20 2 weekly (3 weekly from 20JUL20, 5 from 01AUG20)

Cologne – Rhodes eff 14JUL20 1 weekly (3 weekly from 05AUG20)

Cologne – Tenerife South eff 04JUL20 2 weekly

Cologne – Trieste 16AUG20 / 23AUG20

Dusseldorf – Corfu eff 04JUL20 2 weekly

Dusseldorf – Dalaman eff 17JUL20 2 weekly

Dusseldorf – Djerba eff 06AUG20 1 weekly

Dusseldorf – Enfidha eff 02AUG20 2 weekly

Dusseldorf – Faro 2 weekly

Dusseldorf – Fuerteventura eff 04JUL20 2 weekly (3 weekly from 20JUL20, 6 from 01AUG20)

Dusseldorf – Funchal eff 05JUL20 2 weekly

Dusseldorf – Gran Canaria/Las Palmas eff 05JUL20 4 weekly (6 weekly from 01AUG20)

Dusseldorf – Hurghada eff 03AUG20 4 weekly

Dusseldorf – Ibiza eff 29JUN20 1 weekly (3 weekly from 14JUL20, 5 from 01AUG20)

Dusseldorf – Irakleion eff 01JUL20 3 weekly (4 weekly from 14JUL20, 5 weekly from 01AUG20)

Dusseldorf – Jerez de la Frontera eff 02JUL20 1 weekly (2 weekly from 13JUL@0)

Dusseldorf – Kos eff 04JUL20 2 weekly (3 weekly from 20JUL20, 4 from 05AUG20)

Dusseldorf – Lanzarote eff 01JUL20 1 weekly (2 weekly 12JUL20, 4 from 01AUG20)

Dusseldorf – Larnaca eff 02JUL20 2 weekly

Dusseldorf – Mahon eff 05JUL20 1 weekly (2 weekly from 16JUL20)

Dusseldorf – Marsa Alam eff 04AUG20 2 weekly

Dusseldorf – Palma Mallorca 6 weekly (8 weekly from 01JUL20, 14 from 01AUG20)

Dusseldorf – Patrai eff 03JUL20 1 weekly (2 weekly from 04AUG20)

Dusseldorf – Rhodes eff 02JUL20 3 weekly (4 weekly from 10JUL20, 6 from 01AUG20)

Dusseldorf – Tenerife South eff 06JUL20 2 weekly (4 weekly from 03AUG20)

Frankfurt – Agadir eff 06AUG20 1 weekly

Frankfurt – Barcelona eff 07AUG20 1 weekly

Frankfurt – Corfu eff 11JUL20 2 weekly

Frankfurt – Dalaman eff 17JUL20 2 weekly

Frankfurt – Djerba eff 06AUG20 1 weekly

Frankfurt – Enfidha eff 02AUG20 2 weekly

Frankfurt – Faro 2 weekly

Frankfurt – Fuerteventura eff 01JUL20 2 weekly (4 weekly from 11JUL20, 5 from 06AUG20)

Frankfurt – Funchal eff 19JUL20 1 weekly (2 weekly from 28JUL20)

Frankfurt – Gran Canaria/Las Palmas eff 03JUL20 1 weekly (2 weekly from 20JUL20, 3 from 26JUL20, 5 from 03AUG20)

Frankfurt – Hurghada eff 01AUG20 5 weekly

Frankfurt – Ibiza eff 11JUL20 1 weekly (2 weekly from 04AUG20)

Frankfurt – Irakleion eff 01JUL20 2 weekly (5 weekly from 17JUL20, 7 from 05AUG20)

Frankfurt – Jerez de la Frontera eff 12JUL20 2 weekly (3 weekly from 03AUG20)

Frankfurt – Kos eff 01JUL20 2 weekly (3 weekly from 24JUL20, 4 from 03AUG20)

Frankfurt – Lamezia Terme eff 01AUG20 1 weekly

Frankfurt – Lanzarote eff 04JUL20 2 weekly

Frankfurt – Larnaca eff 02AUG20 1 weekly

Frankfurt – Mahon eff 12JUL20 2 weekly

Frankfurt – Marsa Alam eff 04AUG20 2 weekly

Frankfurt – Palma Mallorca 6 weekly (10 weekly from 01AUG20)

Frankfurt – Patrai eff 03JUL20 2 weekly

Frankfurt – Rhodes eff 01JUL20 2 weekly (4 weekly from 14JUL20, 6 from 02AUG20)

Frankfurt – Tenerife South eff 02JUL20 1 weekly (2 weekly from 11JUL20, 3 from 04AUG20)

Hamburg – Fuerteventura eff 10JUL20 1 weekly

Hamburg – Funchal eff 04JUL20 1 weekly

Hamburg – Gran Canaria/Las Palmas eff 02JUL20 1 weekly

Hamburg – Irakleion eff 21JUL20 1 weekly

Hamburg – Kos eff 06JUL20 1 weekly

Hamburg – Malta eff 02AUG20 1 weekly

Hamburg – Rhodes eff 22JUL20 1 weekly

Hamburg – Tenerife South eff 12JUL20 1 weekly

Hamburg – Trieste 16AUG20 / 23AUG20

Hannover – Agadir eff 03AUG20 1 weekly

Hannover – Corfu eff 11JUL20 1 weekly (2 weekly from 28JUL20)

Hannover – Dalaman eff 17JUL20 1 weekly (2 weekly from 03AUG20)

Hannover – Djerba eff 05AUG20 1 weekly

Hannover – Enfidha eff 02AUG20 2 weekly

Hannover – Faro 2 weekly (3 weekly from 07AUG20)

Hannover – Fuerteventura eff 01JUL20 2 weekly (3 weekly from 13JUL20, 5 from 06AUG20)

Hannover – Funchal eff 07JUL20 1 weekly (2 weekly from 26JUL20)

Hannover – Gran Canaria/Las Palmas eff 05JUL20 1 weekly (2 weekly from 24JUL20, 4 from 31JUL20)

Hannover – Hurghada eff 04AUG20 2 weekly

Hannover – Ibiza eff 27JUN20 1 weekly (2 weekly from 07JUL20)

Hannover – Irakleion eff 01JUL20 1 weekly (4 weekly from 13JUL20, 6 from 01AUG20)

Hannover – Jerez de la Frontera eff 23JUL20 2 weekly (3 weekly from 02AUG20)

Hannover – Kos eff 29JUN20 1 weekly (2 weekly from 15JUL20, 3 from 24JUL20, 4 from 01AUG20)

Hannover – Lanzarote eff 05JUL20 1 weekly (2 weekly from 05AUG20)

Hannover – Larnaca eff 23JUL20 1 weekly

Hannover – Mahon eff 05JUL20 1 weekly (2 weekly from 23JUL20)

Hannover – Malta eff 02AUG20 1 weekly (No service 10AUG20 – 29AUG20, except 21AUG20)

Hannover – Marsa Alam eff 02AUG20 1 weekly

Hannover – Palma Mallorca 7 weekly (12 weekly from 01AUG20)

Hannover – Patrai eff 10JUL20 1 weekly

Hannover – Rhodes eff 07JUL20 1 weekly (3 weekly from 25JUL20, 5 from 05AUG20)

Hannover – Tenerife South eff 18JUL20 1 weekly (2 weekly from 06AUG20, 3 from 16AUG20)

Hannover – Trieste 16AUG20 / 23AUG20

Karlsruhe/Baden-Baden – Fuerteventura eff 03AUG20 1 weekly

Karlsruhe/Baden-Baden – Gran Canaria/Las Palmas eff 02AUG20 1 weekly

Karlsruhe/Baden-Baden – Hurghada eff 04AUG20 1 weekly

Karlsruhe/Baden-Baden – Irakleion eff 01AUG20 2 weekly

Karlsruhe/Baden-Baden – Kos eff 08JUL20 1 weekly (2 weekly from 01AUG20)

Karlsruhe/Baden-Baden – Palma Mallorca eff 02AUG20 5 weekly

Karlsruhe/Baden-Baden – Rhodes eff 09JUL20 1 weekly

Karlsruhe/Baden-Baden – Tenerife South eff 07AUG20 1 weekly

Munich – Corfu eff 07JUL20 1 weekly (2 weekly from 01AUG20)

Munich – Dalaman eff 03AUG20 1 weekly

Munich – Djerba eff 05AUG20 1 weekly

Munich – Fuerteventura eff 02JUL20 2 weekly (3 weekly from 01AUG20)

Munich – Funchal eff 21JUL20 1 weekly (2 weekly from 02AUG20)

Munich – Gran Canaria/Las Palmas eff 13JUL20 2 weekly (3 weekly from 05AUG20)

Munich – Kos eff 10JUL20 2 weekly (3 weekly from 22JUL20, 5 from 01AUG20)

Munich – Hurghada eff 04AUG20 3 weekly

Munich – Ibiza eff 01AUG20 2 weekly

Munich – Irakleion eff 04JUL20 2 weekly (4 weekly from 15JUL20, 7 from 01AUG20)

Munich – Jerez de la Frontera eff 06AUG20 1 weekly

Munich – Lanzarote eff 12JUL20 1 weekly

Munich – Mahon eff 12JUL20 1 weekly (2 weekly from 06AUG20)

Munich – Marsa Alam eff 07AUG20 1 weekly

Munich – Malta eff 02AUG20 1 weekly

Munich – Patrai eff 31JUL20 1 weekly

Munich – Rhodes eff 06JUL20 2 weekly (3 weekly from 22JUL20, 5 from 01AUG20)

Munich – Tenerife South eff 11JUL20 2 weekly

Munich – Trieste 16AUG20 / 23AUG20

Nuremberg – Corfu eff 18JUL20 1 weekly (2 weekly from 04AUG20)

Nuremberg – Fuerteventura eff 25JUL20 1 weekly

Nuremberg – Gran Canaria/Las Palmas eff 19JUL20 1 weekly (2 weekly from 05AUG20)

Nuremberg – Hurghada eff 03AUG20 2 weekly

Nuremberg – Irakleion eff 19JUL20 1 weekly (4 weekly from 05AUG20)

Nuremberg – Kos eff 20JUL20 1 weekly (2 weekly from 07AUG20)

Nuremberg – Marsa Alam eff 04AUG20 1 weekly

Nuremberg – Palma Mallorca eff 01AUG20 3 weekly

Nuremberg – Rhodes eff 18JUL20 2 weekly (3 weekly from 06AUG20)

Paderborn – Fuerteventura eff 13JUL20 2 weekly

Paderborn – Gran Canaria/Las Palmas eff 19JUL20 1 weekly

Paderborn – Hurghada eff 04AUG20 1 weekly

Paderborn – Irakleion eff 03JUL20 2 weekly

Paderborn – Rhodes eff 02JUL20 1 weekly (2 weekly from 19JUL20)

Paderborn – Tenerife South eff 18JUL20 1 weekly

Saarbruecken – Fuerteventura eff 01AUG20 1 weekly

Saarbruecken – Gran Canaria/Las Palmas eff 02AUG20 1 weekly

Saarbruecken – Kos eff 01AUG20 2 weekly

Saarbruecken – Irakleion eff 14JUL20 1 weekly (2 weekly from 04AUG20)

Saarbruecken – Palma Mallorca eff 01AUG20 7 weekly

Saarbruecken – Rhodes eff 06AUG20 1 weekly

Saarbruecken – Tenerife South eff 05AUG20 1 weekly

Stuttgart – Corfu eff 07JUL20 1 weekly

Stuttgart – Dalaman eff 20JUL20 1 weekly (2 weekly from 07AUG20)

Stuttgart – Faro 1 weekly (2 weekly from 08JUL20, 3 from 26JUL20)

Stuttgart – Fuerteventura eff 04JUL20 2 weekly (4 weekly from 31JUL20)

Stuttgart – Funchal eff 19JUL20 1 weekly

Stuttgart – Gran Canaria/Las Palmas eff 05JUL20 1 weekly (3 weekly from 24JUL20, 4 from 05AUG20)

Stuttgart – Hurghada eff 04AUG20 2 weekly

Stuttgart – Ibiza eff 01AUG20 2 weekly

Stuttgart – Irakleion eff 03JUL20 3 weekly (5 weekly from 10JUL20, 7 from 03AUG20)

Stuttgart – Jerez de la Frontera eff 27JUL20 3 weekly

Stuttgart – Kos eff 04JUL20 2 weekly (3 weekly from 22JUL20, 4 from 07AUG20)

Stuttgart – Lanzarote eff 12JUL20 1 weekly

Stuttgart – Mahon eff 02AUG20 2 weekly

Stuttgart – Marsa Alam eff 05AUG20 1 weekly

Stuttgart – Palma Mallorca 6 weekly (9 weekly from 01AUG20)

Stuttgart – Patrai eff 10JUL20 1 weekly

Stuttgart – Rhodes eff 06JUL20 2 weekly (5 weekly from 04AUG20)

Stuttgart – Tenerife South eff 04JUL20 2 weekly (3 weekly from 06AUG20)