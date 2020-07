Air Europa July/August 2020 Inter-continental network as of 03JUL20

Air Europa later this month plans to resume Inter-continental service, initially operating with reduced frequencies on various routes. Between 15JUL20 and 31AUG20, planned operation as of 03JUL20 as follows. Various travel restrictions may impact the airline’s operation and passenger traffic rights.



Madrid – Asuncion eff 03AUG20 2 weekly 787-8

Madrid – Cancun eff 01AUG20 1 weekly 787-9

Madrid – Caracas eff 01AUG20 2 weekly A330-200

Madrid – Guayaquil – Quito 20JUL20 – 27JUL20 1 weekly 787-8

Madrid – Lima eff 31JUL20 2 weekly 787-9

Madrid – Marrakech eff 02AUG20 2 weekly 737-800

Madrid – Miami eff 01AUG20 2 weekly 787-9

Madrid – Montevideo eff 15JUL20 1 weekly 787-9 (2 weekly from 10AUG20)

Madrid – New York JFK eff 01AUG20 2 weekly 787-9

Madrid – Punta Cana eff 01AUG20 1 weekly 787-9

Madrid – Quito – Guayaquil – Madrid eff 03AUG20 2 weekly 787-8

Madrid – San Pedro Sula eff 05AUG20 1 weekly A330-200

Madrid – Santa Cruz eff 31JUL20 2 weekly 787-8 (3 weekly from 19AUG20)

Madrid – Santo Domingo eff 16JUL20 2 weekly 787-9 (3 weekly from 06AUG20)

Madrid – Sao Paulo Guarulhos eff 15JUL20 1 weekly 787-9 (2 weekly from 03AUG20)

Madrid – Tel Aviv eff 03AUG20 2 weekly 737-800

Madrid – Tunis eff 02AUG20 2 weekly 737-800