JetBlue July - Oct 2020 network expansions

JetBlue last month announced new route launch, scheduled between July and October 2020. Opened for booking since 19JUN20, the airline plans to introduce following 30 routes.



Fort Lauderdale – Pittsburgh eff 01OCT20 1 daily A320

Fort Lauderdale – Portland OR eff 01OCT20 2 weekly A320

Fort Lauderdale – Seattle eff 02OCT20 3 weekly A320

Fort Myers – Cleveland eff 01OCT20 1 daily A320

Fort Myers – Providence eff 01OCT20 1 daily A320

Newark – Austin eff 06AUG20 2 daily A320

Newark – Charleston SC eff 23JUL20 1 daily A320

Newark – Jacksonville FL eff 23JUL20 1 daily A320

Newark – Las Vegas eff 06AUG20 2 daily A320

Newark – Los Angeles eff 23JUL20 3 daily A321 (MINT aircraft)

Newark – Phoenix eff 06AUG20 2 daily A320

Newark – San Diego eff 06AUG20 1 daily A320

Newark – San Francisco eff 23JUL20 2 daily A321 (MINT aircraft)

Newark – Sarasota eff 06AUG20 1 daily A320

New York JFK – Dallas/Ft. Worth eff 23JUL20 2 daily A320

New York JFK – Detroit eff 23JUL20 2 daily A320

New York JFK – Minneapolis/St. Paul eff 06AUG20 2 daily A320

New York JFK – St. Thomas eff 03OCT20 2 weekly A320

New York LaGuardia – Fort Myers eff 06AUG20 1 daily A320

New York LaGuardia – Tampa eff 06AUG20 2 daily A320

Orlando – San Francisco eff 01OCT20 1 daily A320

Philadelphia – Fort Myers eff 06AUG20 1 daily A320

Philadelphia – Orlando eff 06AUG20 2 daily A320

Philadelphia – San Juan eff 06AUG20 1 daily A320

Philadelphia – Tampa eff 06AUG20 1 daily A320

Philadelphia – West Palm Beach eff 06AUG20 2 daily A320

Tampa – Providence eff 01OCT20 1 daily A320

Tampa – Washington Reagan eff 01OCT20 1 daily A320

West Palm Beach – Chicago O’Hare eff 01OCT20 1 daily A320

West Palm Beach – Pittsburgh eff 01OCT20 1 daily A320