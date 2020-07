EGYPTAIR 15JUL20 – 31AUG20 International Preliminary operation as of 10JUL20

EGYPTAIR in the last few days extended interim schedule revision on various International routes until late-August 2020, as the airline gradually restores scheduled operation. As of 10JUL20, planned operation during the period of 15JUL20 – 31AUG20 as follows.



Various travel restrictions continue to impact the airline’s planned operation, while regional routes’ operational frequency is likely to see further amendment in the next few days.



Cairo – Abha eff 01AUG20 5 weekly 737-800

Cairo – Abu Dhabi 2 daily A320neo/737-800

Cairo – Abuja eff 26JUL20 4 weekly 737-800

Cairo – Accra eff 01AUG20 2 weekly 737-800

Cairo – Accra – Abuja eff 06AUG20 1 weekly 737-800

Cairo – Addis Ababa 3 weekly 737-800

Cairo – Algiers eff 21JUL20 3 weekly 737-800

Cairo – Amman eff 01AUG20 10 weekly A220/320/737-800

Cairo – Amsterdam 4 weekly 737-800

Cairo – Athens 3 weekly A320neo/737-800

Cairo – Baghdad 2 weekly 737-800

Cairo – Bahrain 5 weekly 737-800

Cairo – Bangkok eff 07AUG20 2 weekly A330-300

Cairo – Barcelona eff 21AUG20 1 weekly A320neo

Cairo – Beirut 1 daily A320neo/737-800

Cairo – Berlin Schoenefeld 3 weekly A320neo

Cairo – Brussels 2 weekly A320neo

Cairo – Budapest 1 weekly A220 (2 weekly from 28JUL20)

Cairo – Casablanca eff 11AUG20 3 weekly A320neo/737-800

Cairo – Copenhagen 2 weekly 737-800

Cairo – Dammam eff 01AUG20 2 daily 737-800

Cairo – Dar es Salaam 2 weekly 737-800 (Inbound via Nairobi from 01AUG20)

Cairo – Dubai 3 daily various aircraft

Cairo – Erbil eff 21JUL20 2 weekly A220

Cairo – Frankfurt 5 weekly 737-800

Cairo – Gassim eff 01AUG20 5 weekly 737-800

Cairo – Geneva 2 weekly A320neo

Cairo – Guangzhou 1 weekly 777-300ER

Cairo – Istanbul 5 weekly A320neo/737-800 (1 daily from 01AUG20)

Cairo – Jeddah 5 daily 737-800/A330-300

Cairo – Johannesburg eff 06AUG20 2 weekly A330-300

Cairo – Juba 2 weekly 737-800

Cairo – Kano eff 26JUL20 4 weekly 737-800 (2 weekly 04AUG20 – 18AUG20)

Cairo – Khartoum eff 18JUL20 1 daily 737-800

Cairo – Kigali – Entebbe – Cairo eff 01AUG20 2 weekly 737-800

Cairo – Kuwait City 3 daily 737-800

Cairo – Lagos eff 25JUL20 1 daily 737-800

Cairo – Larnaca 1 weekly A220 (2 weekly from 03AUG20)

Cairo – London Heathrow 1 daily 737-800/787-9

Cairo – Madinah eff 01AUG20 3 daily 737-800/A330-300

Cairo – Madrid eff 18JUL20 737-800 operates every 14 days (2 weekly from 15AUG20)

Cairo – Milan Malpensa 1 daily 737-800 (9 weekly from 02AUG20)

Cairo – Moscow Domodedovo eff 01AUG20 2 weekly A220

Cairo – Mumbai eff 01AUG20 2 weekly 737-800

Cairo – Munich 3 weekly 737-800

Cairo – Muscat 4 weekly 737-800

Cairo – Nairobi eff 03AUG20 2 weekly 737-800

Cairo – N’Djamena 2 weekly 737-800

Cairo – New York JFK 4 weekly 777-300ER (3 weekly from 07AUG20)

Cairo – Paris CDG 1 daily A320neo

Cairo – Riyadh eff 01AUG20 3 daily 737-800

Cairo – Rome 5-7 weekly 737-800

Cairo – Sharjah 5 weekly 737-800

Cairo – Toronto eff 02AUG20 2 weekly 777-300ER

Cairo – Tunis 2 weekly 737-800 (5 weekly from 01AUG20)

Cairo – Washington Dulles 2 weekly 787-9

Sharm el Sheikh – Kuwait City eff 01AUG20 2 weekly A220

Sharm el Sheikh – London Gatwick eff 25JUL20 1 weekly 737-800