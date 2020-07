Emirates 15JUL – 31AUG20 operations as of 13JUL20

Emirates in recent weeks continue to revise its planned operation for July and August 2020. As of 13JUL20, planned operation for the period of 15JUL20 – 31AUG20 as follows. Various travel restriction continues to impact the airline’s passenger traffic rights, and additional modifications remain possible.



Dubai – Accra eff 02AUG20 4 weekly 777-300ER

Dubai – Addis Ababa eff 01AUG20 4 weekly 777-300ER

Dubai – Ahmedabad eff 01AUG20 1 daily 777-200LR

Dubai – Algiers eff 02AUG20 3 weekly 777-300ER

Dubai – Amman eff 01AUG20 2 daily 777-300ER/A380

Dubai – Amsterdam 6 weekly 777-300ER (1 Daily from 21JUL20, A380 replaces 777 from 01AUG20)

Dubai – Athens 5 weekly 777-300ER (1 Daily from 01AUG20)

Dubai – Baghdad eff 01AUG20 4 weekly 777-300ER

Dubai – Bahrain 1 daily 777-300ER (2 daily from 01AUG20)

Dubai – Bangalore 2 daily 777-300ER

Dubai – Bangkok eff 01AUG20 1 daily A380

Dubai – Bangkok – Auckland – Brisbane – Dubai 4-5 weekly 777-30ER (3 weekly from 02AUG20)

Dubai – Basra eff 02AUG20 3 weekly 777-300ER

Dubai – Beirut 1 daily 777-300ER (2 daily from 01AUG20)

Dubai – Boston eff 15AUG20 4 weekly 777-300ER

Dubai – Brisbane 1 weekly 777-300ER (2 weekly from 01AUG20)

Dubai – Brussels 4 weekly 777-300ER (5 weekly from 01AUG20)

Dubai – Cairo 2 daily 777-300ER (3 daily from 01AUG20, including A380 operating 4 times weekly)

Dubai – Casablanca eff 12AUG20 4 weekly 777-300ER

Dubai – Cebu – Clark – Dubai eff 01AUG20 1 daily 777-300ER

Dubai – Chennai eff 01AUG20 2 daily 777-300ER

Dubai – Chicago O’Hare 3 weekly 777-300ER (5 weekly from 01AUG20)

Dubai – Clark 3 weekly 777-300ER (until 31JUL20)

Dubai – Colombo eff 01AUG20 2 daily 777-300ER

Dubai – Copenhagen 4 weekly 777-300ER (5 weekly from 03AUG20)

Dubai – Dakar – Conakry – Dubai 1 weekly 777-300ER (until 30JUL20)

Dubai – Dammam eff 01AUG20 1 daily 777-200LR/-300ER

Dubai – Dar es Salaam eff 01AUG20 4 weekly 777-300ER

Dubai – Delhi 2 daily 777-300ER (3 daily from 01AUG20)

Dubai – Dhaka 4 weekly 777-300ER (2 daily from 01AUG20)

Dubai – Dublin 3 weekly 777-300ER (4 weekly from 02AUG20)

Dubai – Entebbe eff 02AUG20 4 weekly 777-300ER

Dubai – Frankfurt 12 weekly 777-300ER

Dubai – Geneva 3 weekly 777-300ER

Dubai – Glasgow 4 weekly 777-300ER

Dubai – Guangzhou eff 01AUG20 1 weekly 777-300ER

Dubai – Hanoi 3 weekly 777-300ER (-200LR from 01AUG20)

Dubai – Ho Chi Minh City 4 weekly 777-300ER

Dubai – Hong Kong 8 weekly 777-300ER

Dubai – Hyderabad eff 01AUG20 3 daily 777-300ER

Dubai – Islamabad 5 weekly 777-300ER (10 weekly from 01AUG20)

Dubai – Istanbul eff 01AUG20 1 daily 777-300ER

Dubai – Jakarta 3 weekly 777-300ER (6 weekly from 03AUG20)

Dubai – Jeddah eff 01AUG20 2 daily A380

Dubai – Johannesburg eff 01AUG20 1 daily 777-300ER

Dubai – Kabul 3 weekly 777-300ER (5 weekly from 01AUG20)

Dubai – Karachi 8 weekly 777-300ER (2 daily from 01AUG20)

Dubai – Khartoum 4 weekly 777-300ER

Dubai – Kochi 2 daily 777-300ER (777-200LR/-300ER from 01AUG20)

Dubai – Kolkata eff 01AUG20 1 daily 777-300ER

Dubai – Kuala Lumpur 4 weekly 777-300ER

Dubai – Kuwait City 1 daily 777-300ER (3 daily from 01AUG20)

Dubai – Lagos eff 02AUG20 4 weekly 777-300ER

Dubai – Lahore 8 weekly 777-300ER (10 weekly from 01AUG20)

Dubai – Larnaca 3 weekly 777-300ER (-200LR from 02AUG20)

Dubai – Lisbon eff 02AUG20 3 weekly 777-300ER

Dubai – London Heathrow 2 daily 777-300ER and 1 daily A380 (2 daily A380 and 1 daily 777 from 01AUG20)

Dubai – Los Angeles eff 22JUL20 2 weekly 777-300ER (4 weekly from 02AUG20)

Dubai – Madrid 4 weekly 777-300ER

Dubai – Mahe Island eff 01AUG20 1 daily 777-300ER

Dubai – Male 5 weekly 777-300ER (1 daily from 04AUG20)

Dubai – Manchester 1 daily 777-300ER

Dubai – Manila 1 daily 777-300ER

Dubai – Mauritius eff 16AUG20 1 daily 777-300ER

Dubai – Melbourne 3 weekly 777-300ER (5 weekly from 01AUG20)

Dubai – Milan Malpensa 5 weekly 777-300ER (1 daily from 01AUG20)

Dubai – Milan Malpensa – New York JFK 2 weekly 777-300ER until 31JUL20

Dubai – Mumbai 3 daily 777-300ER (1 of 3 daily by A380 from 01AUG20)

Dubai – Munich 4 weekly 777-300ER

Dubai – Nairobi 6 weekly 777-300ER

Dubai – New York JFK 1 daily 777-300ER

Dubai – Osaka Kansai 4 weekly 777-300ER (5 weekly from 01AUG20)

Dubai – Paris CDG 2 daily A380/777-300ER

Dubai – Perth 1 wekely 777-300ER (2 weekly from 01AUG20)

Dubai – Prague eff 02AUG20 3 weekly 777-300ER

Dubai – Riyadh eff 01AUG20 2 daily 777-300ER

Dubai – Rome 3 weekly 777-300ER

Dubai – Sao Paulo Guarulhos eff 02AUG20 2 weekly 777-300ER

Dubai – Seoul Incheon 3 weekly 777-300ER (5 weekly from 01AUG20)

Dubai – Sialkot 1 daily 777-300ER

Dubai – Singapore 5 weekly 777-300ER (10 weekly from 01AUG20)

Dubai – Sydney 3 weekly 777-300ER (5 weekly from 01AUG20)

Dubai – Taipei Taoyuan 3 weekly 777-300ER (5 weekly from 01AUG20)

Dubai – Tehran Imam Khomeini eff 17JUL20 1 daily 777-300ER

Dubai – Thiruvananthapuram 1 daily 777-300ER

Dubai – Tokyo Narita 3 weekly 777-300ER (5 weekly from 02AUG20)

Dubai – Toronto 5 weekly 777-300ER (A380 from 01AUG20)

Dubai – Tunis 3 weekly 777-300ER (4 weekly from 02AUG20)

Dubai – Vienna 4 weekly 777-300ER

Dubai – Washington Dulles 2 weekly 777-300ER (4 weekly from 02AUG20)

Dubai – Zurich 1 daily 777-300ER



Emirates plans to resume A380 scheduled operation on 15JUL20. The following is A380 operation between 15JUL20 – 31AUG20.



Dubai – Amman eff 01AUG20 EK903/904

Dubai – Amsterdam eff 01AUG20 EK147/148

Dubai – Bangkok eff 01AUG20 EK376/377

Dubai – Cairo eff 01AUG20 EK923/924 (4 weekly)

Dubai – London Heathrow

eff 15JUL20 EK001/002

eff 01AUG20 EK003/004



Dubai – Mumbai eff 01AUG20 EK500/501

Dubai – Paris CDG eff 15JUL20 EK073/074

Dubai – Toronto eff 01AUG20 EK241/242 (5 weekly)