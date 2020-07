KLM August/September 2020 Intercontinental operations as of 16JUL20

KLM Royal Dutch Airlines this week filed additional changes to its planned Intercontinental operation, for August and September 2020. As of 16JUL20, planned operation as follows.



Ongoing travel restrictions continue to impact the airline’s operation and passenger traffic rights.



Amsterdam – Abu Dhabi – Muscat eff 03AUG20 3 weekly 787-9

Amsterdam – Accra 4 weekly 777-300ER

Amsterdam – Atlanta 1 daily 787-9

Amsterdam – Bangalore 2 weekly 787-9

Amsterdam – Bangkok – Hong Kong 1 daily 777-200ER/787-9 (until 27SEP20)

Amsterdam – Bangkok – Kuala Lumpur 1 daily 787-9

Amsterdam – Bogota 3 weekly 787-9 (until 31AUG20)

Amsterdam – Bogota – Cartagena – Amsterdam 1 weekly 787-9 (4 weekly from 01SEP20)

Amsterdam – Bonaire – Aruba – Amsterdam 5 weekly A330-200/-300 (3 weekly A330-300 from 01SEP20)

Amsterdam – Boston 3 weekly A330-300

Amsterdam – Buenos Aires Ezeiza 4 weekly 787-9 (until 30AUG20)

Amsterdam – Buenos Aires Ezeiza – Santiago de Chile eff 31AUG20 4 weekly 787-9

Amsterdam – Calgary 3 weekly A330-300

Amsterdam – Cape Town 1 weekly 777-200ER (3 weekly from 01SEP20)

Amsterdam – Chicago O’Hare 1 daily 787-10

Amsterdam – Curacao 1 daily 787-10 (6 weekly from 01SEP20)

Amsterdam – Delhi 6 weekly 777-300ER (777-200ER from 31AUG20)

Amsterdam – Dubai 1 daily 777-200ER

Amsterdam – Entebbe 2 weekly A330-200

Amsterdam – Hong Kong eff 28SEP20 1 daily 787-9

Amsterdam – Houston 4 weekly 787-9

Amsterdam – Johannesburg 1 daily 777-300ER

Amsterdam – Kigali – Dar es Salaam – Amsterdam 1 weekly 777-200ER

Amsterdam – Kilimanjaro – Dar es Salaam – Amsterdam 3 weekly 777-200ER

Amsterdam – Kuwait City – Dammam 4 weekly A330-200

Amsterdam – Lagos 3 weekly 777-200ER (4 weekly from 31AUG20)

Amsterdam – Lima 1 daily 777-300ER

Amsterdam – Los Angeles 1 daily 777-300ER

Amsterdam – Mexico City 1 daily 787-9

Amsterdam – Montreal 2 weekly 787-9

Amsterdam – Mumbai 5 weekly 777-200ER

Amsterdam – Nairobi 4 weekly 787-10

Amsterdam – New York JFK 2 daily 777/787

Amsterdam – Osaka Kansai 5 weekly 777-200ER (1 daily from 30AUG20)

Amsterdam – Panama City 4 weekly 777-200ER

Amsterdam – Paramaribo 4 weekly 787-10

Amsterdam – Quito – Guayaquil – Amsterdam 4 weekly 777-200ER

Amsterdam – Rio de Janeiro Galeao 4 weekly 787-9

Amsterdam – St. Maarten – Aruba – Amsterdam 2 weekly A330-200

Amsterdam – San Francisco 3 weekly 777-200ER

Amsterdam – Santiago de Chile 2 weekly 787-9 (until 30AUG20)

Amsterdam – Sao Paulo Guarulhos 1 daily 777-300ER (1 of 7 weekly by -200ER from 03SEP20)

Amsterdam – Seoul Incheon 5 weekly 777-300ER

Amsterdam – Singapore – Denpasar 4 weekly 777-300ER

Amsterdam – Singapore – Jakarta 3 weekly 777-300ER

Amsterdam – Taipei Taoyuan – Manila 1 daily 777-200ER/-300ER

Amsterdam – Tokyo Narita 1 daily 777-200ER/-300ER (777-300ER from 31AUG20)

Amsterdam – Toronto 1 daily 787-10

Amsterdam – Vancouver 3 weekly 777-200ER

Amsterdam – Washington Dulles 3 weekly A330-300



Majority of KLM’s schedule up to 24OCT20 has been filed in the system, however certain routes currently displaying conflicting info, therefore October 2020 operation is omitted in this post.