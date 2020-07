Ethiopian Airlines August 2020 Africa operations as of 26JUL20

Ethiopian Airlines in August 2020 plans to resume additional service within Africa, pending on travel restrictions. As of 26JUL20, planned Africa operations (excluding domestic service) for August as follows. Various travel restrictions continue to impact the airline’s planned operation and passenger traffic rights.



Addis Ababa – Abidjan – Conakry 3 weekly 787-8

Addis Ababa – Accra eff 16AUG20 1 daily A350-900XWB

Addis Ababa – Antananarivo eff 15AUG20 4 weekly 737-800

Addis Ababa – Bujumbura – Kigali eff 17AUG20 3 weekly 737-800

Addis Ababa – Bamako – Dakar 3 weekly 787-8/-9

Addis Ababa – Bosaso – Garowe – Addis Ababa eff 17AUG20 3 weekly Dash8-Q400

Addis Ababa – Brazzaville – Pointe Noire – Addis Ababa eff 15AUG20 5 weekly 787-8

Addis Ababa – Cairo 1 daily 777-200LR/787

Addis Ababa – Cape Town eff 15AUG20 1 daily A350-900XWB

Addis Ababa – Cotonou 3 weekly 737-700/-800

Addis Ababa – Dar es Salaam – Moroni 1 daily 787-8

Addis Ababa – Djibouti 4 weekly 737-700/-800

Addis Ababa – Entebbe eff 16AUG20 2 daily 737-700/-800

Addis Ababa – Garowe – Bosaso – Addis Ababa eff 16AUG20 4 weekly Dash8-Q400

Addis Ababa – Harare – Lusaka – Addis Ababa eff 02AUG20 4 weekly A350-900XWB

Addis Ababa – Hargeisha 2 daily 737-700/-800

Addis Ababa – Juba 4 weekly Dash8-Q400

Addis Ababa – Khartoum 1 daily 737-800 (2 daily from 16AUG20)

Addis Ababa – Kigali 5 weekly 737-700/-800 (1 weekly from 16AUG20)

Addis Ababa – Kigali – Bujumbura eff 16AUG20 4 weekly 737-800

Addis Ababa – Kilimanjaro – Zanzibar 1 daily 787-8/-9

Addis Ababa – Kinshasa eff 15AUG20 5 weekly A350-900XWB

Addis Ababa – Libreville 2 weekly 787-8

Addis Ababa – Lome 3 weekly 787-8 (extends to Newark)

Addis Ababa – Luanda eff 16AUG20 5 weekly A350-900XWB

Addis Ababa – Lubumbashi – Lilongwe – Addis Ababa eff 15AUG20 1 daily 787-8

Addis Ababa – Lusaka – Harare – Addis Ababa 3 weekly A350/787

Addis Ababa – Mahe Island 1 daily 737-700/-800

Addis Ababa – Malabo 1 weekly 787-8

Addis Ababa – Maputo eff 15AUG20 1 daily 787-8/-9

Addis Ababa – Mogadishu 1 daily 737-700

Addis Ababa – Mombasa 5 weekly 737-800

Addis Ababa – Nairobi 2 daily 737-800

Addis Ababa – N’Djamena 4 weekly 737-700

Addis Ababa – Ndola 1 weekly 737-800

Addis Ababa – Niamey 3 weekly 787-8

Addis Ababa – Nosy-Be eff 15AUG20 3 weekly 737-800

Addis Ababa – Victoria Falls – Gaborone – Addis Ababa eff 15AUG20 5 weekly 787-8/-9

Addis Ababa – Yaounde – Douala – Addis Ababa 3 weekly 787-8/-9