Lufthansa August 2020 European network as of 02AUG20

Lufthansa during the month of August 2020 plans to operate 168 European routes from its Frankfurt and Munich hub, based on OAG schedules listing as of 02AUG20. Due to various travel restrictions, last minute changes remain highly possible. Frequency may vary on certain week.



Frankfurt – Alicante 2 weekly

Frankfurt – Amsterdam 19 weekly

Frankfurt – Antalya 1-2 weekly

Frankfurt – Athens 14 weekly

Frankfurt – Barcelona 23 weekly

Frankfurt – Bari 2 weekly

Frankfurt – Bastia 1 weekly

Frankfurt – Belgrade 3 weekly

Frankfurt – Berlin Tegel 37 weekly

Frankfurt – Bilbao 7 weekly

Frankfurt – Billund 7 weekly

Frankfurt – Birmingham 12 weekly

Frankfurt – Bologna 10 weekly

Frankfurt – Bremen 14 weekly

Frankfurt – Brussels 21 weekly

Frankfurt – Bucharest 10 weekly

Frankfurt – Budapest 14 weekly

Frankfurt – Cagliari 1 weekly

Frankfurt – Catania 2 weekly

Frankfurt – Copenhagen 14 weekly

Frankfurt – Dresden 14 weekly

Frankfurt – Dublin 12 weekly

Frankfurt – Dubrovnik 2 weekly

Frankfurt – Edinburgh 6 weekly

Frankfurt – Faro 6 weekly

Frankfurt – Florence 4 weekly

Frankfurt – Funchal 1 weekly

Frankfurt – Gdansk 7 weekly

Frankfurt – Glasgow 5 weekly

Frankfurt – Gothenburg 12 weekly

Frankfurt – Graz 7 weekly

Frankfurt – Hamburg 32 weekly

Frankfurt – Hannover 14 weekly

Frankfurt – Helsinki 14 weekly

Frankfurt – Heringsdorf 1 weekly

Frankfurt – Ibiza 4 weekly

Frankfurt – Irakleion 3 weekly

Frankfurt – Istanbul 7 weekly

Frankfurt – Krakow 14 weekly

Frankfurt – Kyiv Borispil 10 weekly (11 weekly from 16AUG20)

Frankfurt – Larnaca 3 weekly

Frankfurt – Lisbon 21 weekly

Frankfurt – Ljubljana 12 weekly

Frankfurt – London Heathrow 35 weekly

Frankfurt – Luxembourg 12 weekly

Frankfurt – Lyon 10 weekly

Frankfurt – Madrid 21 weekly

Frankfurt – Mahon 1 weekly

Frankfurt – Malaga 6 weekly

Frankfurt – Malta 7 weekly

Frankfurt – Manchester 14 weekly

Frankfurt – Marseille 10 weekly

Frankfurt – Milan Linate 19 weekly

Frankfurt – Minsk 5 weekly

Frankfurt – Moscow Domodedovo eff 17AUG20 7 weekly

Frankfurt – Munich 26 weekly

Frankfurt – Naples 7 weekly

Frankfurt – Nice 14 weekly

Frankfurt – Nuremberg 7 weekly

Frankfurt – Olbia 2 weekly

Frankfurt – Oslo 14 weekly

Frankfurt – Palermo 2 weekly

Frankfurt – Palma Mallorca 17 weekly (14 weekly from 16AUG20)

Frankfurt – Paris CDG 21 weekly

Frankfurt – Porto 14 weekly

Frankfurt – Poznan 11 weekly

Frankfurt – Prague 14 weekly

Frankfurt – Pula 3 weekly

Frankfurt – Reykjavik Keflavik 4 weekly

Frankfurt – Rhodes 2 weekly

Frankfurt – Riga 7 weekly

Frankfurt – Rome 14 weekly

Frankfurt – Salzburg 7 weekly

Frankfurt – Sofia 12 weekly

Frankfurt – Split 4 weekly

Frankfurt – St. Petersburg eff 17AUG20 7 weekly

Frankfurt – Stockholm Arlanda 18 weekly

Frankfurt – Stuttgart 14 weekly

Frankfurt – Sylt 3 weekly

Frankfurt – Tallinn 9 weekly

Frankfurt – Thessaloniki 3 weekly

Frankfurt – Thira 1 weekly

Frankfurt – Tirana 5 weekly

Frankfurt – Valencia 14 weekly

Frankfurt – Venice 14 weekly

Frankfurt – Vienna 13 weekly

Frankfurt – Vilnius 7 weekly

Frankfurt – Warsaw 14 weekly

Frankfurt – Wroclaw 14 weekly

Frankfurt – Zadar 3 weekly

Frankfurt – Zurich 13 weekly

Munich – Alicante 3 weekly

Munich – Amsterdam 14 weekly

Munich – Athens 14 weekly

Munich – Barcelona 14 weekly

Munich – Bastia 2 weekly

Munich – Belgrade 4 weekly (5 weekly from 16AUG20)

Munich – Berlin Tegel 32 weekly

Munich – Bilbao 7 weekly

Munich – Birmingham 7 weekly

Munich – Bodrum 2 weekly

Munich – Bremen 19 weekly

Munich – Brussels 14 weekly

Munich – Bucharest 6 weekly

Munich – Budapest 7 weekly

Munich – Cagliari 4 weekly

Munich – Catania 5 weekly

Munich – Cluj 3 weekly

Munich – Cologne 19 weekly

Munich – Corfu 2 weekly

Munich – Copenhagen 7 weekly

Munich – Dresden 12 weekly

Munich – Dublin 5 weekly

Munich – Dubrovnik 5 weekly

Munich – Dusseldorf 33 weekly (32 weekly from 16AUG20)

Munich – Faro 3 weekly

Munich – Frankfurt 26 weekly

Munich – Funchal 1 weekly

Munich – Gdansk 5 weekly

Munich – Geneva 12 weekly

Munich – Hamburg 38 weekly

Munich – Hannover 14 weekly

Munich – Helsinki 7 weekly

Munich – Ibiza 5 weekly

Munich – Irakleion 4 weekly

Munich – Izmir 3 weekly

Munich – Krakow 5 weekly

Munich – Lamezia Terme 2 weekly

Munich – Larnaca 6 weekly

Munich – Lisbon 9 weekly

Munich – London Heathrow 12 weekly

Munich – Lyon 7 weekly

Munich – Madrid 7 weekly

Munich – Malaga 5 weekly

Munich – Malta 3 weekly

Munich – Manchester 3 weekly

Munich – Milan Malpensa 14 weekly

Munich – Muenster 12 weekly

Munich – Naples 5 weekly

Munich – Nice 7 weekly

Munich – Olbia 1 weekly

Munich – Oslo 5 weekly

Munich – Paderborn 7 weekly

Munich – Palermo 4 weekly

Munich – Palma Mallorca 12 weekly

Munich – Paris CDG 19 weekly

Munich – Porto 5 weekly

Munich – Prague 4 weekly

Munich – Pula 2 weekly

Munich – Reykjavik Keflavik 1 weekly

Munich – Rhodes 14 weekly

Munich – Rostock 1 weekly

Munich – Seville 4 weekly

Munich – Sofia 6 weekly

Munich – Split 5 weekly

Munich – Stockholm Arlanda 7 weekly

Munich – Strasbourg 2 weekly

Munich – Sylt 5 weekly

Munich – Thira 3 weekly

Munich – Timisoara 3 weekly

Munich – Toulouse 6 weekly

Munich – Valencia 4 weekly

Munich – Vienna 14 weekly

Munich – Warsaw 5 weekly

Munich – Zadar 1 weekly

Munich – Zagreb 4 weekly

Munich – Zurich 21 weekly