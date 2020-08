Volotea adds new routes between Lyon and Spain from Oct 2020

Volotea from mid-October 2020 introduces 4 new routes from Lyon, on board Airbus A319 aircraft. Planned operation for these new routes as follow.



Lyon – Fuerteventura eff 18OCT20 1 weekly A319

V72328 LYS0600 – 0900FUE 319 7

V72329 FUE0940 – 1425LYS 319 7



Lyon – Gran Canaria/Las Palmas eff 17OCT20 1 weekly A319

V72734 LYS1510 – 1805LPA 319 6

V72735 LPA1845 – 2355LYS 319 6

Lyon – Lanzarote eff 17OCT20 1 weekly A319

V72030 LYS0600 – 0855ACE 319 6

V72031 ACE0935 – 1410LYS 319 6



Lyon – Tenerife South eff 18OCT20 1 weekly A319

V72520 LYS1525 – 1840TFS 319 7

V72521 TFS1920 – 0015+1LYS 319 7



Previously reported on Airlineroute, the airline from 17OCT20 is adding Marseille – Tenerife South once weekly, on board Airbus A319 aircraft.

V72588 MRS0600 – 0900TFS 319 6

V72589 TFS0930 – 1430MRS 319 6