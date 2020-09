SunExpress 01-19SEP20 International operations as of 30AUG20

SunExpress during the first half of September 2020 plans to operate following International routes, based on OAG schedules as of 30AUG20. Due to various circumstances such as general seasonality or travel restrictions, certain routes are scheduled to operate until the week of 06SEP20, while some are scheduled to commence from the week of 13SEP20.



Last minute changes remain likely.



Adana – Cologne 1 weekly

Adana – Dusseldorf 3 weekly

Adana – Frankfurt 3 weekly

Adana – Hamburg 1 weekly

Adana – Hannover 1 weekly

Adana – Munich 1 weekly

Adana – Stuttgart 2 weekly

Adana – Tehran Imam Khomeini 1 weekly

Ankara – Amsterdam 2 weekly

Ankara – Brussels 1-2 weekly

Ankara – Cologne 1 weekly

Ankara – Dusseldorf 6-7 weekly

Ankara – Frankfurt 2-3 weekly

Ankara – Hannover 1 weekly

Ankara – London Luton 1 weekly

Ankara – Munich 7-11 weekly

Ankara – Stuttgart 2-3 weekly

Ankara – Vienna 1 weekly

Ankara – Zurich 1 weekly

Antalya – Amsterdam 3 weekly

Antalya – Bahrain 1 weekly

Antalya – Basel/Mulhouse 8-9 weekly

Antalya – Berlin Tegel 8 weekly

Antalya – Bremen 1 weekly

Antalya – Cologne 8 weekly

Antalya – Dusseldorf 8-14 weekly

Antalya – Frankfurt 10 weekly

Antalya – Hamburg 7 weekly

Antalya – Hannover 7 weekly

Antalya – Leipzig 3 weekly

Antalya – London Luton 2 weekly

Antalya – Lyon 1 weekly

Antalya – Muenster 1-2 weekly

Antalya – Munich 7-8 weekly

Antalya – Nuremberg 4 weekly

Antalya – Paris CDG 2 weekly

Antalya – Saarbruecken 1 weekly

Antalya – Stuttgart 7-9 weekly

Antalya – Vienna 5 weekly

Antalya – Warsaw 1 weekly

Antalya – Zurich 9 weekly

Bodrum – Dusseldorf 1 weekly

Bodrum – Frankfurt 1 weekly

Bodrum – Hannover 1 weekly

Bodrum – Munich 1 weekly

Dalaman – Berlin Tegel 1 weekly

Dalaman – Cologne 1 weekly

Dalaman – Dusseldorf 1 weekly

Dalaman – Frankfurt 1 weekly

Dalaman – Munich 1 weekly

Diyarbakir – Dusseldorf 1 weekly

Diyarbakir – Frankfurt 1 weekly

Diyarbakir – Hannover 1 weekly

Elazig – Dusseldorf 2 weekly

Elazig – Frankfurt 1 weekly

Elazig – Stuttgart 1 weekly

Gaziantep – Dusseldorf 2 weekly

Gaziantep – Frankfurt 2 weekly

Gaziantep – Hannover 1 weekly

Gaziantep – Stuttgart 1 weekly

Gaziantep – Zurich 1 weekly

Izmir – Amsterdam 7 weekly

Izmir – Basel/Mulhouse 4-5 weekly

Izmir – Berlin Tegel 7 weekly

Izmir – Bremen 1 weekly

Izmir – Brussels 2 weekly

Izmir – Cologne 5 weekly

Izmir – Copenhagen 1 weekly

Izmir – Dusseldorf 12 weekly

Izmir – Frankfurt 10-14 weekly

Izmir – Hamburg 5 weekly

Izmir – Hannover 4 weekly

Izmir – London Luton 3 weekly

Izmir – Lyon 1 weekly

Izmir – Munich 11-14 weekly

Izmir – Nuremberg 3 weekly

Izmir – Paris CDG 3 weekly

Izmir – Stockholm Arlanda 1 weekly

Izmir – Stuttgart 10-13 weekly

Izmir – Vienna 2-3 weekly

Izmir – Zurich 5 weekly

Kayseri – Basel/Mulhouse 1 weekly

Kayseri – Cologne 1 weekly

Kayseri – Dusseldorf 3 weekly

Kayseri – Frankfurt 2 weekly

Kayseri – Hannover 1 weekly

Kayseri – Munich 1 weekly

Kayseri – Stuttgart 2 weekly

Konya – Copenhagen 1 weekly

Konya – Dusseldorf 1 weekly

Konya – Stockholm Arlanda 1 weekly

Malatya – Dusseldorf 1 weekly

Samsun – Dusseldorf 2-3 weekly

Samsun – Frankfurt 1 weekly

Samsun – Hannover 1 weekly

Samsun – Stuttgart 2 weekly

Trabzon – Bahrain 1 weekly

Trabzon – Dusseldorf 3 weekly

Trabzon – Frankfurt 1 weekly

Trabzon – Stuttgart 1 weekly