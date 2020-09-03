SunExpress 01-19SEP20 International operations as of 30AUG20

SunExpress during the first half of September 2020 plans to operate following International routes, based on OAG schedules as of 30AUG20. Due to various circumstances such as general seasonality or travel restrictions, certain routes are scheduled to operate until the week of 06SEP20, while some are scheduled to commence from the week of 13SEP20.
Last minute changes remain likely.
Adana – Cologne 1 weekly
Adana – Dusseldorf 3 weekly
Adana – Frankfurt 3 weekly
Adana – Hamburg 1 weekly
Adana – Hannover 1 weekly
Adana – Munich 1 weekly
Adana – Stuttgart 2 weekly
Adana – Tehran Imam Khomeini 1 weekly
Ankara – Amsterdam 2 weekly
Ankara – Brussels 1-2 weekly
Ankara – Cologne 1 weekly
Ankara – Dusseldorf 6-7 weekly
Ankara – Frankfurt 2-3 weekly
Ankara – Hannover 1 weekly
Ankara – London Luton 1 weekly
Ankara – Munich 7-11 weekly
Ankara – Stuttgart 2-3 weekly
Ankara – Vienna 1 weekly
Ankara – Zurich 1 weekly
Antalya – Amsterdam 3 weekly
Antalya – Bahrain 1 weekly
Antalya – Basel/Mulhouse 8-9 weekly
Antalya – Berlin Tegel 8 weekly
Antalya – Bremen 1 weekly
Antalya – Cologne 8 weekly
Antalya – Dusseldorf 8-14 weekly
Antalya – Frankfurt 10 weekly
Antalya – Hamburg 7 weekly
Antalya – Hannover 7 weekly
Antalya – Leipzig 3 weekly
Antalya – London Luton 2 weekly
Antalya – Lyon 1 weekly
Antalya – Muenster 1-2 weekly
Antalya – Munich 7-8 weekly
Antalya – Nuremberg 4 weekly
Antalya – Paris CDG 2 weekly
Antalya – Saarbruecken 1 weekly
Antalya – Stuttgart 7-9 weekly
Antalya – Vienna 5 weekly
Antalya – Warsaw 1 weekly
Antalya – Zurich 9 weekly
Bodrum – Dusseldorf 1 weekly
Bodrum – Frankfurt 1 weekly
Bodrum – Hannover 1 weekly
Bodrum – Munich 1 weekly
Dalaman – Berlin Tegel 1 weekly
Dalaman – Cologne 1 weekly
Dalaman – Dusseldorf 1 weekly
Dalaman – Frankfurt 1 weekly
Dalaman – Munich 1 weekly
Diyarbakir – Dusseldorf 1 weekly
Diyarbakir – Frankfurt 1 weekly
Diyarbakir – Hannover 1 weekly
Elazig – Dusseldorf 2 weekly
Elazig – Frankfurt 1 weekly
Elazig – Stuttgart 1 weekly
Gaziantep – Dusseldorf 2 weekly
Gaziantep – Frankfurt 2 weekly
Gaziantep – Hannover 1 weekly
Gaziantep – Stuttgart 1 weekly
Gaziantep – Zurich 1 weekly
Izmir – Amsterdam 7 weekly
Izmir – Basel/Mulhouse 4-5 weekly
Izmir – Berlin Tegel 7 weekly
Izmir – Bremen 1 weekly
Izmir – Brussels 2 weekly
Izmir – Cologne 5 weekly
Izmir – Copenhagen 1 weekly
Izmir – Dusseldorf 12 weekly
Izmir – Frankfurt 10-14 weekly
Izmir – Hamburg 5 weekly
Izmir – Hannover 4 weekly
Izmir – London Luton 3 weekly
Izmir – Lyon 1 weekly
Izmir – Munich 11-14 weekly
Izmir – Nuremberg 3 weekly
Izmir – Paris CDG 3 weekly
Izmir – Stockholm Arlanda 1 weekly
Izmir – Stuttgart 10-13 weekly
Izmir – Vienna 2-3 weekly
Izmir – Zurich 5 weekly
Kayseri – Basel/Mulhouse 1 weekly
Kayseri – Cologne 1 weekly
Kayseri – Dusseldorf 3 weekly
Kayseri – Frankfurt 2 weekly
Kayseri – Hannover 1 weekly
Kayseri – Munich 1 weekly
Kayseri – Stuttgart 2 weekly
Konya – Copenhagen 1 weekly
Konya – Dusseldorf 1 weekly
Konya – Stockholm Arlanda 1 weekly
Malatya – Dusseldorf 1 weekly
Samsun – Dusseldorf 2-3 weekly
Samsun – Frankfurt 1 weekly
Samsun – Hannover 1 weekly
Samsun – Stuttgart 2 weekly
Trabzon – Bahrain 1 weekly
Trabzon – Dusseldorf 3 weekly
Trabzon – Frankfurt 1 weekly
Trabzon – Stuttgart 1 weekly
SunExpress 01-19SEP20 International operations as of 30AUG20
Posted
SunExpress during the first half of September 2020 plans to operate following International routes, based on OAG schedules as of 30AUG20. Due to various circumstances such as general seasonality or travel restrictions, certain routes are scheduled to operate until the week of 06SEP20, while some are scheduled to commence from the week of 13SEP20.