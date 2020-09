British Airways Oct 2020 Intercontinental network as of 25SEP20

British Airways during the month of October 2020 plans to operate following Intercontinental routes, as of 25SEP20. Planned operation for the period of 01OCT20 – 24OCT20 as follows.



Last minute changes remain highly possible.



London Gatwick – Antigua 2 weekly 777-200ER (5 weekly from 12OCT20)

London Gatwick – Bermuda 4 weekly 777-200ER (5 weekly from 14OCT20)

London Gatwick – Bridgetown 3-6 weekly 777-200ER

London Gatwick – Cancun eff 17OCT20 3 weekly 777-200ER

London Gatwick – Kingston 3 weekly 777-200ER

London Gatwick – Mauritius eff 15OCT20 3 weekly 777-200ER

London Gatwick – Montego Bay eff 13OCT20 2 weekly 777-200ER

London Gatwick – Orlando eff 12OCT20 1 daily 777-200ER

London Gatwick – St. Lucia 2 weekly 777-200ER (3 weekly from 15OCT20)

London Gatwick – St. Lucia – Grenada eff 14OCT20 2 weekly 777-200ER

London Heathrow – Abuja 1 daily 777-200ER

London Heathrow – Accra 1 daily 777-200ER

London Heathrow – Atlanta 1 daily 787-9

London Heathrow – Bahrain 3 weekly 777-200ER

London Heathrow – Bangalore 4 weekly A350-1000XWB

London Heathrow – Boston 1 daily A350-1000XWB

London Heathrow – Bridgetown eff 17OCT20 1 daily 777-200ER

London Heathrow – Buenos Aires Ezeiza 4 weekly 787-8

London Heathrow – Cairo 1 daily 787-8

London Heathrow – Cape Town 1 daily 777-200ER

London Heathrow – Chicago O’Hare 1 daily 787-9/A350-1000XWB

London Heathrow – Dallas/Ft. Worth 1 daily 787-10

London Heathrow – Delhi 1 daily 787-9

London Heathrow – Dubai 1 daily A350-1000XWB (10 weekly 777-200ER/A350-1000XWB from 16OCT20)

London Heathrow – Grand Cayman 777-200ER operates every 14 days

London Heathrow – Hong Kong 1 daily 777-300ER

London Heathrow – Houston 3 weekly 787-8

London Heathrow – Hyderabad 4 weekly 787-9

London Heathrow – Islamabad 1 daily 787-8

London Heathrow – Johannesburg 1 daily 777-200ER

London Heathrow – Kuala Lumpur 4 weekly 787-9

London Heathrow – Kuwait City 3 weekly 777-200ER

London Heathrow – Lagos 1 daily 777-300ER

London Heathrow – Lahore eff 12OCT20 4 weekly 787-8

London Heathrow – Los Angeles 1 daily 777-200ER/-300ER

London Heathrow – Mahe Island eff 10OCT20 2 weekly 787-9

London Heathrow – Male eff 16OCT20 2 weekly 777-300ER

London Heathrow – Mexico City 4 weekly 787-9

London Heathrow – Miami 1 daily 787-9

London Heathrow – Montreal 3 weekly 787-8

London Heathrow – Mumbai 1 daily 787-8

London Heathrow – Muscat eff 16OCT20 3 weekly 787-8

London Heathrow – Nairobi 5 weekly 777-300ER

London Heathrow – New York JFK 2 daily 777-200ER (-300ER operates 1 of 2 daily 07OCT20 – 15OCT20)

London Heathrow – Philadelphia 2 weekly 787-9

London Heathrow – Riyadh 3 weekly 777-200ER

London Heathrow – San Francisco 1 daily 787-9

London Heathrow – Sao Paulo Guarulhos 1 daily 787-9

London Heathrow – Seattle 3 weekly 787-10

London Heathrow – Shanghai Pu Dong 2 weekly 777-300ER

London Heathrow – Singapore 4 weekly 777-300ER

London Heathrow – Tel Aviv 1 daily 787-9/A350-1000XWB

London Heathrow – Tokyo Haneda 3 weekly 787-9

London Heathrow – Toronto 1 daily 787-8

London Heathrow – Washington Dulles 1 daily A350-1000XWB