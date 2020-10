Wizz Air UK Nov 2020 operations as of 17OCT20

Wizz Air in the last few weeks continue to adjust planned operation for Wizz Air UK, due various travel restrictions and market demand. As of 17OCT20, Wizz Air UK’s planned operation, under “W9” flight numbers, for the month of November 2020 as follows.



Additional changes remain likely.



Doncaster/Sheffield – Larnaca 2 weekly

Doncaster/Sheffield – Lublin 1 weekly

Doncaster/Sheffield – Malaga 1 weekly

Doncaster/Sheffield – Tenerife South 1 weekly

London Gatwick – Athens 4 weekly

London Gatwick – Lanzarote 3 weekly

London Gatwick – Malta 3 weekly

London Gatwick – Naples 4 weekly

London Luton – Athens 3 weekly

London Luton – Belgrade 2 weekly

London Luton – Bourgas 2 weekly

London Luton – Bratislava 2 weekly

London Luton – Catania 2 weekly

London Luton – Constanta 2 weekly

London Luton – Debrecen 2 weekly

London Luton – Kaunas 4 weekly

London Luton – Kosice 2 weekly

London Luton – Kyiv Zhulyany 2 weekly

London Luton – Larnaca 2 weekly

London Luton – Lisbon 1 weekly until 06NOV20

London Luton – Lublin 2 weekly

London Luton – Lviv 2 weekly (1 weekly from 09NOV20)

London Luton – Malaga 1 weekly

London Luton – Moscow Vnukovo 2 weekly

London Luton – Olsztyn-Mazury eff 16NOV20 2 weekly

London Luton – Poznan 2 weekly (5 weekly from 16NOV20)

London Luton – Prishtina 2 weekly

London Luton – St. Petersburg 1 weekly

London Luton – Satu Mare 2 weekly

London Luton – Suceava 5 weekly

London Luton – Thessaloniki 2 weekly

London Luton – Thira 2 weekly until 08NOV20

London Luton – Zakynthos 2 weekly until 07NOV20