Kenya Airways during the month of November 2020 schedules following International service, including service resumption to the US. Due to various travel restrictions, additional changes remain highly possible. The following list is based on schedule listing as of 19OCT20.
Nairobi – Abidjan – Dakar 1 weekly 737-800
Nairobi – Accra – Freetown 2 weekly 737-800
Nairobi – Accra – Monrovia 2 weekly 737-800
Nairobi – Addis Ababa 4 weekly E190
Nairobi – Amsterdam 2 weekly 787-8
Nairobi – Antananarivo 2 weekly E190
Nairobi – Bujumbura 3 weekly E190
Nairobi – Dar es Salaam 7 weekly E190
Nairobi – Douala – Yaounde – Nairobi 2 weekly E190
Nairobi – Dubai 8 weekly 737-800/787-8
Nairobi – Dzaoudzi 2 weekly E190
Nairobi – Entebbe 5 weekly E190
Nairobi – Entebbe – Bangui 2 weekly E190
Nairobi – Guangzhou 2 weekly 787-8
Nairobi – Harare 1 weekly E190
Nairobi – Harare – Lusaka – Nairobi 1 weekly E190
Nairobi – Johannesburg 9 weekly 737-800/787-8
Nairobi – Juba 5 weekly E190
Nairobi – Kigali 5 weekly E190
Nairobi – Kilimanjaro 2 weekly E190
Nairobi – Kinshasa 3 weekly 737-800
Nairobi – Lagos 5 weekly 737-800
Nairobi – Lilongwe 1 weekly E190
Nairobi – Lilongwe – Nampula – Nairobi 1 weekly E190
Nairobi – Livingstone – Cape Town 2 weekly E190
Nairobi – London Heathrow 4 weekly 787-8
Nairobi – Lubumbashi – Ndola – Nairobi 1 weekly 737-800
Nairobi – Lusaka 2 weekly E190
Nairobi – Lusaka – Harare – Nairobi 2 weekly E190
Nairobi – Mahe Island 2 weekly E190
Nairobi – Mauritius 2 weekly E190
Nairobi – Moroni 2 weekly E190
Nairobi – Mumbai 3 weekly 737-800
Nairobi – Nampula 1 weekly E190
Nairobi – Ndola – Lubumbashi – Nairobi 1 weekly E190
Nairobi – New York JFK 2 weekly 787-8 (service resumes on 31OCT20)
Nairobi – Paris CDG 2 weekly 787-8
Nairobi – Zanzibar 3 weekly E190
Kenya Airways Nov 2020 International operations as of 19OCT20
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Kenya Airways during the month of November 2020 schedules following International service, including service resumption to the US. Due to various travel restrictions, additional changes remain highly possible. The following list is based on schedule listing as of 19OCT20.