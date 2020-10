Kenya Airways Nov 2020 International operations as of 19OCT20

Kenya Airways during the month of November 2020 schedules following International service, including service resumption to the US. Due to various travel restrictions, additional changes remain highly possible. The following list is based on schedule listing as of 19OCT20.



Nairobi – Abidjan – Dakar 1 weekly 737-800

Nairobi – Accra – Freetown 2 weekly 737-800

Nairobi – Accra – Monrovia 2 weekly 737-800

Nairobi – Addis Ababa 4 weekly E190

Nairobi – Amsterdam 2 weekly 787-8

Nairobi – Antananarivo 2 weekly E190

Nairobi – Bujumbura 3 weekly E190

Nairobi – Dar es Salaam 7 weekly E190

Nairobi – Douala – Yaounde – Nairobi 2 weekly E190

Nairobi – Dubai 8 weekly 737-800/787-8

Nairobi – Dzaoudzi 2 weekly E190

Nairobi – Entebbe 5 weekly E190

Nairobi – Entebbe – Bangui 2 weekly E190

Nairobi – Guangzhou 2 weekly 787-8

Nairobi – Harare 1 weekly E190

Nairobi – Harare – Lusaka – Nairobi 1 weekly E190

Nairobi – Johannesburg 9 weekly 737-800/787-8

Nairobi – Juba 5 weekly E190

Nairobi – Kigali 5 weekly E190

Nairobi – Kilimanjaro 2 weekly E190

Nairobi – Kinshasa 3 weekly 737-800

Nairobi – Lagos 5 weekly 737-800

Nairobi – Lilongwe 1 weekly E190

Nairobi – Lilongwe – Nampula – Nairobi 1 weekly E190

Nairobi – Livingstone – Cape Town 2 weekly E190

Nairobi – London Heathrow 4 weekly 787-8

Nairobi – Lubumbashi – Ndola – Nairobi 1 weekly 737-800

Nairobi – Lusaka 2 weekly E190

Nairobi – Lusaka – Harare – Nairobi 2 weekly E190

Nairobi – Mahe Island 2 weekly E190

Nairobi – Mauritius 2 weekly E190

Nairobi – Moroni 2 weekly E190

Nairobi – Mumbai 3 weekly 737-800

Nairobi – Nampula 1 weekly E190

Nairobi – Ndola – Lubumbashi – Nairobi 1 weekly E190

Nairobi – New York JFK 2 weekly 787-8 (service resumes on 31OCT20)

Nairobi – Paris CDG 2 weekly 787-8

Nairobi – Zanzibar 3 weekly E190