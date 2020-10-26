Avianca Nov 2020 International operations as of 25OCT20

Avianca during the month of November 2020 schedules following International service, based on OAG schedules as of 25OCT20. Additional changes remain possible, pending on various travel restrictions.



Bogota – Barcelona 1 weekly 787-8

Bogota – Buenos Aires Ezeiza 1 weekly A330-200

Bogota – Cancun 3 weekly A320

Bogota – Fort Lauderdale 2 weekly A319

Bogota – Guatemala City 3 weekly A319/320

Bogota – Guayaquil 4 weekly A320 (Avianca), 3 weekly A319 (Avianca Ecuador)

Bogota – La Paz 2 weekly A319

Bogota – London Heathrow 1 weekly 787-8

Bogota – Madrid 1 weekly 787-8

Bogota – Mexico City 1 daily A320

Bogota – Miami 1 daily A330-200

Bogota – New York JFK 1 daily A319

Bogota – Orlando 2 weekly A319/320

Bogota – Panama City 3 weekly A319

Bogota – Punta Cana 4 weekly A319/320

Bogota – Quito 3 weekly A319 (Avianca), 4 weekly A320 (Avianca Ecuador)

Bogota – Rio de Janeiro Galeao 2 weekly A319

Bogota – San Jose (Costa Rica) 4 weekly A319

Bogota – Santa Cruz 2 weekly A319 (Avianca Ecuador)

Bogota – Santiago de Chile 1 weekly A330-200

Bogota – Santo Domingo 2 weekly A319

Bogota – Sao Paulo Guarulhos 1 daily A319

Bogota – Washington Dulles 4 weekly A319

Guatemala City – Los Angeles 4 weekly A320 (TACA)

Managua – Miami 4 weekly A320 (TACA; TA-coded flight numbers)

Medellin – Miami 4 weekly A320

Medellin – New York JFK 4 weekly A319

San Salvador – Bogota 1 daily A319/320 (TACA)

San Salvador – Dallas/Ft. Worth 2 weekly A319/320 (TACA)

San Salvador – Guatemala city 3 weekly ATR72 (Aviateca), 4 weekly A320 (TACA)

San Salvador – Houston 2 weekly A320 (TACA)

San Salvador – Los Angeles 2 daily A319/320 (TACA)

San Salvador – Managua 10 weekly A320 (TACA; TA-coded flight numbers)

San Salvador – Mexico City 3 weekly A320 (TACA)

San Salvador – Miami 4 weekly A319/320 (TACA)

San Salvador – New York JFK 1 daily A320 (TACA)

San Salvador – Newark 2 weekly A320 (Avianca Costa Rica)

San Salvador – San Francisco 1 daily A319 (TACA)

San Salvador – San Jose (Costa Rica) 7 weekly A320 (Avianca Costa Rica)

San Salvador – San Pedro Sula 1 daily A319/320 (TACA)

San Salvador – Tegucigalpa 7 weekly ATR72 (Aviateca)

San Salvador – Toronto 2 weekly A320 (Avianca Costa Rica)

San Salvador – Washington Dulles 10 weekly A319/320 (TACA)