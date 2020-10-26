Avianca Nov 2020 International operations as of 25OCT20

Avianca during the month of November 2020 schedules following International service, based on OAG schedules as of 25OCT20. Additional changes remain possible, pending on various travel restrictions.
Bogota – Barcelona 1 weekly 787-8
Bogota – Buenos Aires Ezeiza 1 weekly A330-200
Bogota – Cancun 3 weekly A320
Bogota – Fort Lauderdale 2 weekly A319
Bogota – Guatemala City 3 weekly A319/320
Bogota – Guayaquil 4 weekly A320 (Avianca), 3 weekly A319 (Avianca Ecuador)
Bogota – La Paz 2 weekly A319
Bogota – London Heathrow 1 weekly 787-8
Bogota – Madrid 1 weekly 787-8
Bogota – Mexico City 1 daily A320
Bogota – Miami 1 daily A330-200
Bogota – New York JFK 1 daily A319
Bogota – Orlando 2 weekly A319/320
Bogota – Panama City 3 weekly A319
Bogota – Punta Cana 4 weekly A319/320
Bogota – Quito 3 weekly A319 (Avianca), 4 weekly A320 (Avianca Ecuador)
Bogota – Rio de Janeiro Galeao 2 weekly A319
Bogota – San Jose (Costa Rica) 4 weekly A319
Bogota – Santa Cruz 2 weekly A319 (Avianca Ecuador)
Bogota – Santiago de Chile 1 weekly A330-200
Bogota – Santo Domingo 2 weekly A319
Bogota – Sao Paulo Guarulhos 1 daily A319
Bogota – Washington Dulles 4 weekly A319
Guatemala City – Los Angeles 4 weekly A320 (TACA)
Managua – Miami 4 weekly A320 (TACA; TA-coded flight numbers)
Medellin – Miami 4 weekly A320
Medellin – New York JFK 4 weekly A319
San Salvador – Bogota 1 daily A319/320 (TACA)
San Salvador – Dallas/Ft. Worth 2 weekly A319/320 (TACA)
San Salvador – Guatemala city 3 weekly ATR72 (Aviateca), 4 weekly A320 (TACA)
San Salvador – Houston 2 weekly A320 (TACA)
San Salvador – Los Angeles 2 daily A319/320 (TACA)
San Salvador – Managua 10 weekly A320 (TACA; TA-coded flight numbers)
San Salvador – Mexico City 3 weekly A320 (TACA)
San Salvador – Miami 4 weekly A319/320 (TACA)
San Salvador – New York JFK 1 daily A320 (TACA)
San Salvador – Newark 2 weekly A320 (Avianca Costa Rica)
San Salvador – San Francisco 1 daily A319 (TACA)
San Salvador – San Jose (Costa Rica) 7 weekly A320 (Avianca Costa Rica)
San Salvador – San Pedro Sula 1 daily A319/320 (TACA)
San Salvador – Tegucigalpa 7 weekly ATR72 (Aviateca)
San Salvador – Toronto 2 weekly A320 (Avianca Costa Rica)
San Salvador – Washington Dulles 10 weekly A319/320 (TACA)
Avianca Nov 2020 International operations as of 25OCT20
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Avianca during the month of November 2020 schedules following International service, based on OAG schedules as of 25OCT20. Additional changes remain possible, pending on various travel restrictions.