easyJet W19 Bristol / Milan A321neo operations as of 11NOV19

easyJet in the last few weeks filed changes to its planned Airbus A321neo network. Since Airlineroute’s last reported on 19AUG19, the airline modified planned launch dates at Bristol and Milan Malpensa, where the former moved forward to 08NOV19 (instead of 16NOV19), while the latter moved to 01JAN20 (instead of 24DEC19).



Selected routes to/from Bristol on board Airbus A321neo aircraft also sees expanded frequency for winter season.



Bristol – Athens eff 10NOV19 1 weekly

Bristol – Barcelona eff 15NOV19 2 weekly

Bristol – Belfast International eff 15NOV19 1 weekly

Bristol – Corvera/Murcia eff 09NOV19 1 weekly

Bristol – Faro eff 10NOV19 5 weekly (6 weekly from 04DEC19)

Bristol – Glasgow eff 08NOV19 6 weekly

Bristol – Gran Canaria/Las Palmas eff 16NOV19 1 weekly

Bristol – Lisbon eff 17NOV19 1 weekly

Bristol – Malaga eff 11NOV19 2 weekly (3 weekly from 21NOV19, 4 weekly 03DEC19 – 23DEC19 and from 04FEB20)

Bristol – Paphos eff 20NOV19 1 weekly

Bristol – Paris CDG eff 08NOV19 6 weekly

Bristol – Tenerife South eff 09NOV19 1 weekly (3 weekly from 19NOV19)

London Gatwick – Krakow 07DEC19 – 28DEC19 1 weekly (Previously not reported)

Milan Malpensa – Bari eff 01JAN20 5 weekly

Milan Malpensa – Cagliari eff 01JAN20 3 weekly (Except 11JAN20 – 13FEB20)

Milan Malpensa – Catania eff 02JAN20 4 weekly (2 weekly from 17JAN20, 4 weekly from 03FEB20, 5 weekly from 11FEB20)

Milan Malpensa – Fuerteventura 06JAN20 only

Milan Malpensa – Lamezia Terme eff 01JAN20 5 weekly (2 weekly 10JAN20 – 22JAN20, 1 weekly from 23JAN20, 5 weekly from 10FEB20)

Milan Malpensa – Luxembourg eff 03JAN20 1 weekly

Milan Malpensa – Lisbon eff 02JAN20 1 weekly (2 weekly for the week of 05JAN20. No A321 service 13JAN20 – 12FEB20)

Milan Malpensa – Madrid eff 19JAN20 1 weekly

Milan Malpensa – Malaga eff 01JAN20 1 weekly (Except 15JAN20 – 05FEB20)

Milan Malpensa – Manchester 05JAN20 / 12JAN20 / 13JAN20

Milan Malpensa – Marrakech eff 03JAN20 2 weekly

Milan Malpensa – Olbia eff 03JAN20 1 weekly

Milan Malpensa – Palermo eff 01JAN20 5 weekly

Milan Malpensa – Prague eff 04JAN20 1 weekly (2 weekly from 08FEB20)

Milan Malpensa – Tel Aviv eff 19JAN20 2 weekly

Milan Malpensa – Tenerife South eff 04JAN20 2 weekly